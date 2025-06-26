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Россия и Украина снова обменялись пленными

Россия и Украина снова обменялись пленными - 26.06.2025 Украина.ру

Россия и Украина снова обменялись пленными

Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Об этом 26 июня сообщает РБК со ссылкой на свой источник в переговорной группе.

2025-06-26T17:05

2025-06-26T17:05

2025-06-26T17:05

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"Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается", — сообщил информатор издания.На последних переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Стороны уже провели несколько раундов обмена, однако численность возвращённых Москве и Киеву не раскрывалась, отметило издание.Минобороны России сообщало о предыдущем обмене пленными 20 июня.Накануне в новостях: Генсек НАТО назвал переговоры России и Украины "несерьезными" и пообещал подкинуть Киеву пару "козырей" Актуальное интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине

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