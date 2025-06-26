Россия и Украина снова обменялись пленными - 26.06.2025 Украина.ру
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Россия и Украина снова обменялись пленными
Россия и Украина снова обменялись пленными - 26.06.2025 Украина.ру
Россия и Украина снова обменялись пленными
Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Об этом 26 июня сообщает РБК со ссылкой на свой источник в переговорной группе.
2025-06-26T17:05
2025-06-26T17:05
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"Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается", — сообщил информатор издания.На последних переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Стороны уже провели несколько раундов обмена, однако численность возвращённых Москве и Киеву не раскрывалась, отметило издание.Минобороны России сообщало о предыдущем обмене пленными 20 июня.Накануне в новостях: Генсек НАТО назвал переговоры России и Украины "несерьезными" и пообещал подкинуть Киеву пару "козырей" Актуальное интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине
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новости, россия, украина, киев, обмен пленными, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, военнопленные
Новости, Россия, Украина, Киев, обмен пленными, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, военнопленные

Россия и Украина снова обменялись пленными

17:05 26.06.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Об этом 26 июня сообщает РБК со ссылкой на свой источник в переговорной группе.
"Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается", — сообщил информатор издания.
На последних переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Стороны уже провели несколько раундов обмена, однако численность возвращённых Москве и Киеву не раскрывалась, отметило издание.
Минобороны России сообщало о предыдущем обмене пленными 20 июня.
Накануне в новостях: Генсек НАТО назвал переговоры России и Украины "несерьезными" и пообещал подкинуть Киеву пару "козырей"
Актуальное интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Иран получит ядерное оружие, а Россия будет ждать окончания летней кампании на Украине
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