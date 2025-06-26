Россия и Украина снова обменялись пленными
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся в рамках стамбульских договоренностей. Об этом 26 июня сообщает РБК со ссылкой на свой источник в переговорной группе.
"Обмен пленными был паритетный. Работа продолжается", — сообщил информатор издания.
На последних переговорах в Стамбуле 2 июня Россия и Украина согласовали обмены военнопленными, в том числе тяжелоранеными и теми, кто моложе 25 лет. Стороны уже провели несколько раундов обмена, однако численность возвращённых Москве и Киеву не раскрывалась, отметило издание.
Минобороны России сообщало о предыдущем обмене пленными 20 июня.
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