https://ukraina.ru/20250704/kak-dostich-tseley-svo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyulya-1064673412.html

Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июля

Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июля - 04.07.2025 Украина.ру

Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июля

Президент России Владимир Путин рассказал президенту США Дональду Трампу, как Россия хочет достичь целей СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-04T13:27

2025-07-04T13:27

2025-07-04T13:27

хроники

эксклюзив

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

украина

октябрьский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061804612_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_5e8510d12857890383f55ded72654ab0.jpg

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе специальной военной операции и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами", — заявил Песков журналистам.Также, комментируя слова Трамп об отсутствии прогресса по Украине, Песков указал: Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США."Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа", — сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, кроме того, обсуждались и переговоры России и Украины.​"Также президент информировал своего американского коллегу, что мы сейчас ожидаем согласование дат третьего раунда прямых переговоров", — рассказал Песков.Что же до встречи самих Путина и Трампа, то эта встреча должна быть хорошо подготовлена."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", — подчеркнул Песков.Также, сообщил Песков, в пятницу Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ.Обстрелы и налётыУтром 4 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 26 – над территорией Ростовской области, 12 - над территорией Курской области, 6 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Орловской области, 1 – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате украинских беспилотников в регионе погибла мирная жительница."Минувшей ночью в результате атаки беспилотника в посёлке Долотинка Миллеровского района трагически погибла Ангелина Яковлевна Шаповалова. Не стало человека, который с теплом и полной отдачей всю жизнь работала с детьми. С 1970-х годов Ангелина Яковлевна была воспитателем в школе-интернате, затем многие годы была заведующей в детском саду. В мае ей исполнилось 75 лет", — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.Он выразил соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал погибшую и пообещал оказать всю необходимую материальную помощь и поддержку родным и близким Шаповаловой.Позднее стало известно о новых атаках украинских БПЛА."В период с 08:00 до 11:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 БПЛА – над территорией Республики Удмуртия, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Самарской области", — заявила пресс-служба Минобороны РФ.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 6 ударов по территории этого региона России.Все атаки совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 9 единиц различных боеприпасов.Сведения о ранении гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 40 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 12; Большие Копани — 4; Новая Каховка — 5; Каиры — 4; Таврийск — 3; Алёшки — 5; Саги — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка и Алёшки.Утром 4 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Майский и Октябрьский, а также сёлам Бессоновка, Весёлая Лопань, Головино, Лозовое, Никольское, Репное, Таврово и Чайки нанесены удары 24 беспилотниками, 16 из которых сбиты."В Белгородском районе за прошедшие сутки ранены 4 мирных жителя. В посёлке Октябрьский в результате атаки беспилотника на МКД ранена женщина. Она госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вследствие атаки беспилотника на социальный объект в селе Бессоновка ранены двое — сотрудник учреждения и 8-летний ребёнок. Мужчине оказана помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Поздно вечером в детскую областную клиническую больницу за медицинской помощью обратилась девочка. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму и баротравму, ребёнок госпитализирован", — писал Гладков.Четвёртый пострадавший — мужчина, который обратился за медицинской помощью после падения обломков от сбитого беспилотника в селе Таврово. "Бригада скорой диагностировала ему ссадину лица в области челюсти. Госпитализация не потребовалась, вся необходимая помощь оказана", — отметил губернатор.В результате атак беспилотников в селе Таврово повреждены коммерческий объект, 4 легковых автомобиля и 2 частных домовладения, в селе Никольское — три частных домовладения и один автомобиль, в посёлке Октябрьский — социальный объект, 11 квартир в МКД и 6 автомобилей, в селе Бессоновка — социальный объект, в селе Чайки — легковой автомобиль.В Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Двулучное, Долгое и Карабаново, а также хутор Пролесок атакованы 6 беспилотниками, 3 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Дальний повреждены 2 частных дома.В Волоконовском районе село Козловка атаковано дроном, в хуторе Шаховка в результате прилётов 3 артснарядов повреждены сельхозпредприятие и частное домовладение.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Дунайка, Козинка, Мощёное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Почаево подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам 11 беспилотников, 2 из которых сбиты."В селе Головчино в результате атаки дрона ранен водитель грузового автомобиля. Вся необходимая помощь оказана, мужчина продолжит лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены один грузовой и два легковых автомобиля", — сообщил губернатор.В селе Новостроевка-Первая от удара дрона повреждён частный дом.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено выпущено 146 боеприпасов в ходе 24 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Первое Цепляево подверглись атакам 23 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В результате атак беспилотников в городе Шебекино повреждены два автобуса, в селе Графовка — линия электропередачи, в селе Новая Таволжанка — социальный объект, частный дом и ГАЗель, в селе Первое Цепляево — ГАЗель. Село Муром подверглось трём обстрелам, в ходе которых было выпущено 9 боеприпасов, и атаке одного беспилотника — повреждены легковой автомобиль и здание на территории сельхозпредприятия.Позднее Гладков рассказал о новой атаке."В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон сдетонировал рядом с многоквартирным домом. Пострадали два мирных жителя, в том числе ребёнок. Женщине со множественными ссадинами ноги и баротравмой, а также её дочери с поверхностными ссадинами шеи бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации отказались", — отметил губернатор.В результате детонации в доме было повреждено остекление.Также губернатор сообщил о технической проверке системе оповещения всей области.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как Запад поможет Украине — в статье Михаила Павлива "Бусификация и людоловы добрались до Европы. Как западные спецслужбы и полиция помогут режиму Зеленского".

https://ukraina.ru/20250704/ya-ne-dobilsya-nikakogo-progressa-utro-4-iyulya-1064652853.html

https://ukraina.ru/20250703/razgovor-s-trampom-terakt-v-luganske-itogi-3-iyulya-1064624582.html

https://ukraina.ru/20250703/gibel-zamglavkoma-vmf-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyulya-1064602868.html

https://ukraina.ru/20250703/obezoruzhivayuschee-reshenie-pentagona-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1064595965.html

россия

украина

октябрьский

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, октябрьский