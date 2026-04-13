Москалькова назвала число желающих переехать в Россию из-за репрессий на Украине
2026-04-13T11:13
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что получила около 600 просьб от россиян и украинцев, которые хотят переехать в Россию из-за политических репрессий на Украине
Москалькова уточнила, что поступило почти 500 обращений от граждан Украины, которые подвергаются политическим преследованиям и просят забрать их в Россию.
Кроме того, на родину хотят вернуться около сотни россиян, находящихся сейчас на Украине.
Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что значительное количество граждан и Украины, и России привлекаются украинскими властями к уголовной ответственности и подвергаются наказаниям за пророссийскую позицию, за пророссийский интерес. В частности, украинских граждан осуждают "за оправдание агрессии, за сепаратизм".
Москалькова заверила, что постоянно ведет диалог о таких людях с Киевом и международными организациями.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
