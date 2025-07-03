Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты - 03.07.2025 Украина.ру
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Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты
Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты - 03.07.2025 Украина.ру
Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты
Некоторые аналитики предполагают, что Азербайджан хочет быстро построить Зангезурский коридор для прокачки нефти и газа в Турцию, но реальных возможностей для этого у Баку нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-07-03T22:30
2025-07-03T22:30
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Он напомнил, что европейцы не готовы заключать долгосрочные контракты из-за "зеленого перехода", а текущие мощности Азербайджана ограничены. "Даже сейчас Азербайджану никто не мешает поставлять больше нефти и газа в Европу. Газопроводы через Грузию и Турцию работают. Сколько могут, столько и транзитируют", — пояснил эксперт.Юшков также отметил, что без серьезных внешних инвестиций Баку не сможет резко нарастить поставки, а его месторождения постепенно истощаются.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html
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новости, азербайджан, турция, баку, европа, грузия, нефть, транзит, поставки, газ, инвестиции, конфликт, игорь юшков
Новости, Азербайджан, Турция, Баку, Европа, Грузия, нефть, транзит, поставки, газ, инвестиции, конфликт, Игорь Юшков

Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты

22:30 03.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Некоторые аналитики предполагают, что Азербайджан хочет быстро построить Зангезурский коридор для прокачки нефти и газа в Турцию, но реальных возможностей для этого у Баку нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
"Чтобы поставить что-то в Турцию и дальше в Европу, Азербайджану нужны большие инвестиции в увеличение добычи и в создание инфраструктуры, которая будет строиться годами. А кто за это заплатит?" — заявил Юшков.
Он напомнил, что европейцы не готовы заключать долгосрочные контракты из-за "зеленого перехода", а текущие мощности Азербайджана ограничены.
"Даже сейчас Азербайджану никто не мешает поставлять больше нефти и газа в Европу. Газопроводы через Грузию и Турцию работают. Сколько могут, столько и транзитируют", — пояснил эксперт.
Юшков также отметил, что без серьезных внешних инвестиций Баку не сможет резко нарастить поставки, а его месторождения постепенно истощаются.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
19:45
Дмитрий Голубовский: Россия с помощью логистики может показать Азербайджану, что ссориться с ней опасноАзербайджан вторичен по отношению к Турции. В Турции есть люди с далеким горизонтом стратегического планирования, потому что там влиятельные семьи остались еще со времен Османской империи, которые остаются частью турецкой элиты. В Азербайджане, кроме семьи Алиевых, нет элиты, которая бы создавала какой-то проект будущего.
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22:30Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты
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