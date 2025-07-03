https://ukraina.ru/20250703/zangezurskiy-koridor-i-neft-v-turtsiyu-pochemu-plany-azerbaydzhana--pustye-mechty-1064631444.html

Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты

Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты - 03.07.2025 Украина.ру

Зангезурский коридор и нефть в Турцию: почему планы Азербайджана – пустые мечты

Некоторые аналитики предполагают, что Азербайджан хочет быстро построить Зангезурский коридор для прокачки нефти и газа в Турцию, но реальных возможностей для этого у Баку нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-03T22:30

2025-07-03T22:30

2025-07-03T22:30

новости

азербайджан

турция

баку

европа

грузия

нефть

транзит

поставки

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/93/1033469350_0:88:3331:1962_1920x0_80_0_0_32aab9a2af24cf17f227fb8bda6f404b.jpg

Он напомнил, что европейцы не готовы заключать долгосрочные контракты из-за "зеленого перехода", а текущие мощности Азербайджана ограничены. "Даже сейчас Азербайджану никто не мешает поставлять больше нефти и газа в Европу. Газопроводы через Грузию и Турцию работают. Сколько могут, столько и транзитируют", — пояснил эксперт.Юшков также отметил, что без серьезных внешних инвестиций Баку не сможет резко нарастить поставки, а его месторождения постепенно истощаются.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/dmitriy-golubovskiy-azerbaydzhan-poshel-po-puti-ukrainy-no-rossiya-mozhet-nakazat-ego-logistikoy--1064627795.html

азербайджан

турция

баку

европа

грузия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, азербайджан, турция, баку, европа, грузия, нефть, транзит, поставки, газ, инвестиции, конфликт, игорь юшков