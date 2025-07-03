https://ukraina.ru/20250703/strategiya-vs-rf-perendzhiev-raskryl-pochemu-udary-po-logistike-stali-klyuchevym-elementom-svo-1064588904.html

Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО

Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО - 03.07.2025 Украина.ру

Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО

Изменение тактики ВС РФ в ходе спецоперации привело к системным ударам по украинской военной инфраструктуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-03T04:30

2025-07-03T04:30

2025-07-03T04:30

новости

россия

александр перенджиев

вс рф

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

спецоперация

наступление

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/03/1057202977_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5338b5f011380495c5a51f4b4979e89b.jpg

"ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава", - заявил эксперт.Перенджиев объяснил эффект от подобной стратегии: "Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта".Эксперт согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина: "Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент во время своего выступления на ПМЭФ"."Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов", - подчеркнул он."Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, александр перенджиев, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, наступление, наступление вс рф, всу, война, война на украине