https://ukraina.ru/20250703/strategiya-vs-rf-perendzhiev-raskryl-pochemu-udary-po-logistike-stali-klyuchevym-elementom-svo-1064588904.html
Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО
Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО - 03.07.2025 Украина.ру
Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО
Изменение тактики ВС РФ в ходе спецоперации привело к системным ударам по украинской военной инфраструктуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-03T04:30
2025-07-03T04:30
2025-07-03T04:30
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"ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава", - заявил эксперт.Перенджиев объяснил эффект от подобной стратегии: "Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта".Эксперт согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина: "Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент во время своего выступления на ПМЭФ"."Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов", - подчеркнул он."Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html
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Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО
Изменение тактики ВС РФ в ходе спецоперации привело к системным ударам по украинской военной инфраструктуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев