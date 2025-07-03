Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО - 03.07.2025 Украина.ру
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Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО
Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО - 03.07.2025 Украина.ру
Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО
Изменение тактики ВС РФ в ходе спецоперации привело к системным ударам по украинской военной инфраструктуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-03T04:30
2025-07-03T04:30
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"ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава", - заявил эксперт.Перенджиев объяснил эффект от подобной стратегии: "Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта".Эксперт согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина: "Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент во время своего выступления на ПМЭФ"."Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов", - подчеркнул он."Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html
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новости, россия, александр перенджиев, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, наступление, наступление вс рф, всу, война, война на украине
Новости, Россия, Александр Перенджиев, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, наступление, наступление ВС РФ, ВСУ, война, война на Украине

Стратегия ВС РФ: Перенджиев раскрыл, почему удары по логистике стали ключевым элементом СВО

04:30 03.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Изменение тактики ВС РФ в ходе спецоперации привело к системным ударам по украинской военной инфраструктуре. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"ВС РФ применяют интересную тактику. Раньше мы уделяли больше внимания линии соприкосновения, то сейчас идет комплексная работа: удары по логистике, по военному производству, по пунктам дислокации и подготовки личного состава", - заявил эксперт.
Перенджиев объяснил эффект от подобной стратегии: "Тем самым мы ослабляем всю систему обеспечения украинского фронта".
Эксперт согласился с оценкой президента РФ Владимира Путина: "Да и с кадровым наполнением у противника хуже, на что обратил внимание наш президент во время своего выступления на ПМЭФ".
"Наша армия действует гибко. Мы не будем работать только в пределах конституционных регионов", - подчеркнул он.
"Мы будем заходить и в другие области, чтобы создать как можно больше благоприятных условий для освобождения "новых" российских территорий", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 17:58
Армия России наступает прямо на Сумы, Киев недоволен задержками поставок оружия из США. Итоги 2 июляВоенно-политическое руководство Украины пытается уговорить США возобновить военные поставки. Российская армия контролирует прямую дорогу на Сумы. ВСУ несут потери в зоне СВО.
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