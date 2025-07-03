Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта - 03.07.2025 Украина.ру
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Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта
Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта - 03.07.2025 Украина.ру
Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта
В последнее время в СМИ активно обсуждается версия, что Азербайджан обострил отношения с Россией из-за энергетики и Украины, но реальные причины лежат в политической плоскости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-07-03T22:00
2025-07-03T22:00
новости
азербайджан
россия
украина
игорь юшков
украина.ру
кременчуг
нефть
энергетика
конфликт
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По его словам, Россия наносит удары не по азербайджанской инфраструктуре, а по украинским военно-экономическим объектам. Собеседник Украина.ру считает, что Баку пошел на обострение из-за исчезновения карабахского конфликта как системы сдержек."Азербайджан посчитал, что теперь не зависит от России и может обострять с ней отношения", — заявил Юшков. При этом эксперт подчеркнул, что текущие энергетические проекты между странами не являются причиной конфликта, а скорее следствием общей политической напряженности.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, азербайджан, россия, украина, игорь юшков, украина.ру, кременчуг, нефть, энергетика, конфликт
Новости, Азербайджан, Россия, Украина, Игорь Юшков, Украина.ру, Кременчуг, нефть, энергетика, конфликт

Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта

22:00 03.07.2025
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация в Баку
Ситуация в Баку - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Sputnik
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В последнее время в СМИ активно обсуждается версия, что Азербайджан обострил отношения с Россией из-за энергетики и Украины, но реальные причины лежат в политической плоскости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
"Если Азербайджан не сможет поставлять нефть на Кременчугский НПЗ, он найдет другой рынок сбыта. У него нет проблемы с тем, чтобы продать нефть. Это проблема для Украины", — отметил Юшков.
По его словам, Россия наносит удары не по азербайджанской инфраструктуре, а по украинским военно-экономическим объектам. Собеседник Украина.ру считает, что Баку пошел на обострение из-за исчезновения карабахского конфликта как системы сдержек.
"Азербайджан посчитал, что теперь не зависит от России и может обострять с ней отношения", — заявил Юшков.
При этом эксперт подчеркнул, что текущие энергетические проекты между странами не являются причиной конфликта, а скорее следствием общей политической напряженности.
Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
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