https://ukraina.ru/20250703/pochemu-azerbaydzhan-reshil-poyti-na-konfrontatsiyu-s-moskvoy--obyasnenie-eksperta-1064631262.html

Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта

Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта - 03.07.2025 Украина.ру

Почему Азербайджан решил пойти на конфронтацию с Москвой — объяснение эксперта

В последнее время в СМИ активно обсуждается версия, что Азербайджан обострил отношения с Россией из-за энергетики и Украины, но реальные причины лежат в политической плоскости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-03T22:00

2025-07-03T22:00

2025-07-03T22:00

новости

азербайджан

россия

украина

игорь юшков

украина.ру

кременчуг

нефть

энергетика

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102907/22/1029072259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16958c3447656dfcb8d40fff8a428a47.jpg

По его словам, Россия наносит удары не по азербайджанской инфраструктуре, а по украинским военно-экономическим объектам. Собеседник Украина.ру считает, что Баку пошел на обострение из-за исчезновения карабахского конфликта как системы сдержек."Азербайджан посчитал, что теперь не зависит от России и может обострять с ней отношения", — заявил Юшков. При этом эксперт подчеркнул, что текущие энергетические проекты между странами не являются причиной конфликта, а скорее следствием общей политической напряженности.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/1064629591.html

азербайджан

россия

украина

кременчуг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, азербайджан, россия, украина, игорь юшков, украина.ру, кременчуг, нефть, энергетика, конфликт