https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html

Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО

Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО - 03.07.2025 Украина.ру

Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО

После оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".

2025-07-03T15:36

2025-07-03T15:36

2025-07-03T15:36

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили информацию о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов на Украину. Об этом 2 июля сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей Пентагона.— Павел Викторович, появилась информация, что США приостановили передачу киевскому режиму ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов, опасаясь истощения собственных арсеналов. Это просто риторика? Или военная помощь Украине действительно приостановлена?— Эти поставки действительно были приостановлены, начиная с конца мая. Сейчас мы услышали официальное подтверждение этому.Это произошло, потому что уж очень быстро сокращаются запасы на американских складах. Если эти запасы подойдут к концу, как США в случае чего будут помогать Израилю? Увеличить объем производства, как и европейцы, американцы не могут. А о мобилизации экономики пока речи не идет.— Выходит, ирано-израильский конфликт еще не закончен, если США заботятся о вооружении для Тель-Авива?— Израиль в ходе конфликта потратил много зенитных ракет и потерял несколько комплексов. Причем один из них уничтожил сам себя. Израилю нужно не только восстановить запас боеприпасов и число установок, но и нарастить их. Все-таки Иран показал, что "Железный купол" спокойно пробивается.— А возможно ли, что США боятся остаться без боеприпасов не из-за Израиля, а потому, что они как раз готовятся к прямой войне с Россией?— Не думаю, что они готовятся к прямой войне с Россией. После оплеухи, которую отвесил Иран американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у русских и китайцев. Они боятся потерять рынок.Поэтому сокращают поставки оружия киевскому режиму, чтобы потом оправдываться: "У Украины проблемы, потому что мы не поставляем им ПВО". Хотя не поставляют они именно потому, что их ПВО "дырявое".— И все-таки, что в целом будет с поставками американского оружия на Украину? Да, Трамп "съехал" с этой темы на саммите НАТО, сейчас говорят о приостановке потока вооружений, но у него сегодня одно, а завтра – другое.— Вы правы, у Трампа семь пятниц на неделе. Поэтому мне тяжело однозначно говорить о политике США.По идее, Трампу необходимо украинский конфликт прекращать, потому что он уже не приносит Америке никакой пользы. Все, что Штаты хотели от него получить, они получили: экономика Европа ослаблена, контроль над индустрией и сельским хозяйством Украину установлен. Поэтому американцам надо отскочить от этого конфликта, чтобы фиксировать прибыль, а не убытки.— А как вы прокомментируете угрозу американского сенатора Грэма* ввести 500% санкции против стран, которые покупают у России энергетические ресурсы?— Во-первых, это подстегивание России к тому, чтобы заключить мир на более благоприятных для Украины условиях. Во-вторых, это угроза для самого Трампа. Если он эти санкции введет, реакция России будет жестче и договориться о мире будет сложнее.Пока ты кому-то чем-то угрожаешь — это одно. А если тебе приходится воплощать угрозы в жизнь, ситуация может измениться коренным образом, и с этим надо будет что-то делать. Трамп это прекрасно понимает, поэтому не хочет, чтобы закон проходил через Конгресс. Но там сейчас слишком много "ястребов", и документ свою поддержку найдет.— А возможно ли, что под угрозой огромных пошлин наши страны-партнеры начнут оказывать какую-то поддержку Украине, чтобы обезопасить себя?— Страны, которые четко завязаны на наши нефть и газ, на это, скорее всего, не пойдут. Речь идет о Китае и Индии. Если в случае возобновления ирано-израильского конфликта Ормузский пролив все же будет перекрыт, они окажутся отрезанными от поставок энергоресурсов, которые для них критически важны. А если еще и российских поставок не будет, то для них это вообще катастрофа.Поэтому Индия и Китай воспримут принятие такого законопроекта как недружественный шаг со стороны Трампа. Тем более, у Китая сейчас развязаны руки по многим направлениям, в том числе по Тайваню. Думаю, они найдут способ ответить американцам.— А в украинский трек китайцы будут включаться?— Не думаю. Да, у Китая есть свои интересы на Украине. Мы КНР будем обеспечивать в любом случае, а украинцы их подвергают ревизии (не хотят отдавать те же 1,5 миллиардов кредитов). Но ввязываться в этот конфликт китайцам невыгодно. Они от этого не выиграют — только потеряют.— По поводу Европы. Состоялся телефонный разговор между Макроном и Путиным впервые за долгое время. С чем эта беседа может быть связана?— Когда Макрон, поручкавшись с Мерцем, показал свою воинственность, он решил еще и показать, какой он дипломат. Но обычно переговоры с Макроном ни к чему не приводят. Он пустое место, от него пользы никакой, только вред. Наверное, с ним и поговорили по принципу "мал клоп, да вонюч".Что касается сути разговора, я не думаю, что Украина была главным поводом. Основной темой был Иран, Армения, Азербайджан и Африка.— Вы упомянули Азербайджан. Может ли сегодняшний конфликт между Баку и Москвой отразиться на украинском направлении?— На украинский кризис это никак не повлияет. Азербайджан и так тайком поставлял Киеву беспилотники и снаряды. Отношения наши быстро деградируют из-за армянского кейса. Но не надо думать, что эти отношения или быстро улучшаться, или как-то серьезно отразятся на Украине.Да, у нас тесные торговые связи. Азербайджан серьезно зависит от наших товаров. Но он их легко может заменить, валюта для их покупки у него есть. А мы серьезно завязаны на транспортный коридор "Север-Юг". Азербайджан это знает и этим пользуется.Но если Баку вдруг захочет стать стороной украинского конфликта, ничем хорошим для него это не закончится. Азербайджан прекрасно это понимает.— Вернемся к Трампу. Помощник президента РФ Ушаков заявил, что встреча лидеров США и России пока не планируется, но возможна в любой момент. На ваш взгляд, что могло бы этому поспособствовать?— Достижение предварительных прорывных соглашений с Украиной. До этого Трампу встречаться с Путиным невыгодно, поскольку это не принесет ему каких-то дипломатических успехов.— Должны ли предшествовать третьему раунду российско-украинских переговоров наши победы на фронте?— Они у нас уже есть. Например, полное освобождение ЛНР.Украинская сторона заинтересована в этих переговорах. Но она не может понять, как ей вести себя, чтобы не потерять лицо. Поэтому, думаю, до августа переговоров не будет. Более того, я бы не исключал, что в августе Украина снова пойдет в какое-то контрнаступление в преддверии возможных переговоров.Да, у ВСУ сейчас серьезные проблемы. Но мы же помним, что Гитлер предпринял контрнаступление в Арденнах зимой 1944 года.Однако новые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Об этом в интервью Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет.*Внесен в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html

https://ukraina.ru/20250703/1064585545.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, пентагон, нато, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, сша, пво, ракеты, вооружения, завершение сво, санкции