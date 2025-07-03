Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО - 03.07.2025 Украина.ру
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Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО
Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО - 03.07.2025 Украина.ру
Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО
После оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
2025-07-03T15:36
2025-07-03T15:36
интервью
пентагон
нато
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир путин
россия
украина
сша
пво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили информацию о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов на Украину. Об этом 2 июля сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей Пентагона.— Павел Викторович, появилась информация, что США приостановили передачу киевскому режиму ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов, опасаясь истощения собственных арсеналов. Это просто риторика? Или военная помощь Украине действительно приостановлена?— Эти поставки действительно были приостановлены, начиная с конца мая. Сейчас мы услышали официальное подтверждение этому.Это произошло, потому что уж очень быстро сокращаются запасы на американских складах. Если эти запасы подойдут к концу, как США в случае чего будут помогать Израилю? Увеличить объем производства, как и европейцы, американцы не могут. А о мобилизации экономики пока речи не идет.— Выходит, ирано-израильский конфликт еще не закончен, если США заботятся о вооружении для Тель-Авива?— Израиль в ходе конфликта потратил много зенитных ракет и потерял несколько комплексов. Причем один из них уничтожил сам себя. Израилю нужно не только восстановить запас боеприпасов и число установок, но и нарастить их. Все-таки Иран показал, что "Железный купол" спокойно пробивается.— А возможно ли, что США боятся остаться без боеприпасов не из-за Израиля, а потому, что они как раз готовятся к прямой войне с Россией?— Не думаю, что они готовятся к прямой войне с Россией. После оплеухи, которую отвесил Иран американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у русских и китайцев. Они боятся потерять рынок.Поэтому сокращают поставки оружия киевскому режиму, чтобы потом оправдываться: "У Украины проблемы, потому что мы не поставляем им ПВО". Хотя не поставляют они именно потому, что их ПВО "дырявое".— И все-таки, что в целом будет с поставками американского оружия на Украину? Да, Трамп "съехал" с этой темы на саммите НАТО, сейчас говорят о приостановке потока вооружений, но у него сегодня одно, а завтра – другое.— Вы правы, у Трампа семь пятниц на неделе. Поэтому мне тяжело однозначно говорить о политике США.По идее, Трампу необходимо украинский конфликт прекращать, потому что он уже не приносит Америке никакой пользы. Все, что Штаты хотели от него получить, они получили: экономика Европа ослаблена, контроль над индустрией и сельским хозяйством Украину установлен. Поэтому американцам надо отскочить от этого конфликта, чтобы фиксировать прибыль, а не убытки.— А как вы прокомментируете угрозу американского сенатора Грэма* ввести 500% санкции против стран, которые покупают у России энергетические ресурсы?— Во-первых, это подстегивание России к тому, чтобы заключить мир на более благоприятных для Украины условиях. Во-вторых, это угроза для самого Трампа. Если он эти санкции введет, реакция России будет жестче и договориться о мире будет сложнее.Пока ты кому-то чем-то угрожаешь — это одно. А если тебе приходится воплощать угрозы в жизнь, ситуация может измениться коренным образом, и с этим надо будет что-то делать. Трамп это прекрасно понимает, поэтому не хочет, чтобы закон проходил через Конгресс. Но там сейчас слишком много "ястребов", и документ свою поддержку найдет.— А возможно ли, что под угрозой огромных пошлин наши страны-партнеры начнут оказывать какую-то поддержку Украине, чтобы обезопасить себя?— Страны, которые четко завязаны на наши нефть и газ, на это, скорее всего, не пойдут. Речь идет о Китае и Индии. Если в случае возобновления ирано-израильского конфликта Ормузский пролив все же будет перекрыт, они окажутся отрезанными от поставок энергоресурсов, которые для них критически важны. А если еще и российских поставок не будет, то для них это вообще катастрофа.Поэтому Индия и Китай воспримут принятие такого законопроекта как недружественный шаг со стороны Трампа. Тем более, у Китая сейчас развязаны руки по многим направлениям, в том числе по Тайваню. Думаю, они найдут способ ответить американцам.— А в украинский трек китайцы будут включаться?— Не думаю. Да, у Китая есть свои интересы на Украине. Мы КНР будем обеспечивать в любом случае, а украинцы их подвергают ревизии (не хотят отдавать те же 1,5 миллиардов кредитов). Но ввязываться в этот конфликт китайцам невыгодно. Они от этого не выиграют — только потеряют.— По поводу Европы. Состоялся телефонный разговор между Макроном и Путиным впервые за долгое время. С чем эта беседа может быть связана?— Когда Макрон, поручкавшись с Мерцем, показал свою воинственность, он решил еще и показать, какой он дипломат. Но обычно переговоры с Макроном ни к чему не приводят. Он пустое место, от него пользы никакой, только вред. Наверное, с ним и поговорили по принципу "мал клоп, да вонюч".Что касается сути разговора, я не думаю, что Украина была главным поводом. Основной темой был Иран, Армения, Азербайджан и Африка.— Вы упомянули Азербайджан. Может ли сегодняшний конфликт между Баку и Москвой отразиться на украинском направлении?— На украинский кризис это никак не повлияет. Азербайджан и так тайком поставлял Киеву беспилотники и снаряды. Отношения наши быстро деградируют из-за армянского кейса. Но не надо думать, что эти отношения или быстро улучшаться, или как-то серьезно отразятся на Украине.Да, у нас тесные торговые связи. Азербайджан серьезно зависит от наших товаров. Но он их легко может заменить, валюта для их покупки у него есть. А мы серьезно завязаны на транспортный коридор "Север-Юг". Азербайджан это знает и этим пользуется.Но если Баку вдруг захочет стать стороной украинского конфликта, ничем хорошим для него это не закончится. Азербайджан прекрасно это понимает.— Вернемся к Трампу. Помощник президента РФ Ушаков заявил, что встреча лидеров США и России пока не планируется, но возможна в любой момент. На ваш взгляд, что могло бы этому поспособствовать?— Достижение предварительных прорывных соглашений с Украиной. До этого Трампу встречаться с Путиным невыгодно, поскольку это не принесет ему каких-то дипломатических успехов.— Должны ли предшествовать третьему раунду российско-украинских переговоров наши победы на фронте?— Они у нас уже есть. Например, полное освобождение ЛНР.Украинская сторона заинтересована в этих переговорах. Но она не может понять, как ей вести себя, чтобы не потерять лицо. Поэтому, думаю, до августа переговоров не будет. Более того, я бы не исключал, что в августе Украина снова пойдет в какое-то контрнаступление в преддверии возможных переговоров.Да, у ВСУ сейчас серьезные проблемы. Но мы же помним, что Гитлер предпринял контрнаступление в Арденнах зимой 1944 года.Однако новые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Об этом в интервью Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет.*Внесен в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20230214/1043537095.html
https://ukraina.ru/20250703/1064585545.html
россия
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, пентагон, нато, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир путин, россия, украина, сша, пво, ракеты, вооружения, завершение сво, санкции
Интервью, Пентагон, НАТО, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Украина, США, ПВО, ракеты, вооружения, завершение СВО, санкции

Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО

15:36 03.07.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаПавел Данилин интервью
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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После оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили информацию о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов на Украину. Об этом 2 июля сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на представителей Пентагона.
— Павел Викторович, появилась информация, что США приостановили передачу киевскому режиму ракет и некоторых других высокоточных боеприпасов, опасаясь истощения собственных арсеналов. Это просто риторика? Или военная помощь Украине действительно приостановлена?
— Эти поставки действительно были приостановлены, начиная с конца мая. Сейчас мы услышали официальное подтверждение этому.
Это произошло, потому что уж очень быстро сокращаются запасы на американских складах. Если эти запасы подойдут к концу, как США в случае чего будут помогать Израилю? Увеличить объем производства, как и европейцы, американцы не могут. А о мобилизации экономики пока речи не идет.
— Выходит, ирано-израильский конфликт еще не закончен, если США заботятся о вооружении для Тель-Авива?
— Израиль в ходе конфликта потратил много зенитных ракет и потерял несколько комплексов. Причем один из них уничтожил сам себя. Израилю нужно не только восстановить запас боеприпасов и число установок, но и нарастить их. Все-таки Иран показал, что "Железный купол" спокойно пробивается.
— А возможно ли, что США боятся остаться без боеприпасов не из-за Израиля, а потому, что они как раз готовятся к прямой войне с Россией?
— Не думаю, что они готовятся к прямой войне с Россией. После оплеухи, которую отвесил Иран американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у русских и китайцев. Они боятся потерять рынок.
Поэтому сокращают поставки оружия киевскому режиму, чтобы потом оправдываться: "У Украины проблемы, потому что мы не поставляем им ПВО". Хотя не поставляют они именно потому, что их ПВО "дырявое".
Павел Данилин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля 2023, 06:14
Павел Данилин: кто онДиректор Центра политического анализа
— И все-таки, что в целом будет с поставками американского оружия на Украину? Да, Трамп "съехал" с этой темы на саммите НАТО, сейчас говорят о приостановке потока вооружений, но у него сегодня одно, а завтра – другое.
— Вы правы, у Трампа семь пятниц на неделе. Поэтому мне тяжело однозначно говорить о политике США.
По идее, Трампу необходимо украинский конфликт прекращать, потому что он уже не приносит Америке никакой пользы. Все, что Штаты хотели от него получить, они получили: экономика Европа ослаблена, контроль над индустрией и сельским хозяйством Украину установлен. Поэтому американцам надо отскочить от этого конфликта, чтобы фиксировать прибыль, а не убытки.
— А как вы прокомментируете угрозу американского сенатора Грэма* ввести 500% санкции против стран, которые покупают у России энергетические ресурсы?
— Во-первых, это подстегивание России к тому, чтобы заключить мир на более благоприятных для Украины условиях. Во-вторых, это угроза для самого Трампа. Если он эти санкции введет, реакция России будет жестче и договориться о мире будет сложнее.
Пока ты кому-то чем-то угрожаешь — это одно. А если тебе приходится воплощать угрозы в жизнь, ситуация может измениться коренным образом, и с этим надо будет что-то делать. Трамп это прекрасно понимает, поэтому не хочет, чтобы закон проходил через Конгресс. Но там сейчас слишком много "ястребов", и документ свою поддержку найдет.
— А возможно ли, что под угрозой огромных пошлин наши страны-партнеры начнут оказывать какую-то поддержку Украине, чтобы обезопасить себя?
— Страны, которые четко завязаны на наши нефть и газ, на это, скорее всего, не пойдут. Речь идет о Китае и Индии. Если в случае возобновления ирано-израильского конфликта Ормузский пролив все же будет перекрыт, они окажутся отрезанными от поставок энергоресурсов, которые для них критически важны. А если еще и российских поставок не будет, то для них это вообще катастрофа.
Поэтому Индия и Китай воспримут принятие такого законопроекта как недружественный шаг со стороны Трампа. Тем более, у Китая сейчас развязаны руки по многим направлениям, в том числе по Тайваню. Думаю, они найдут способ ответить американцам.
— А в украинский трек китайцы будут включаться?
— Не думаю. Да, у Китая есть свои интересы на Украине. Мы КНР будем обеспечивать в любом случае, а украинцы их подвергают ревизии (не хотят отдавать те же 1,5 миллиардов кредитов). Но ввязываться в этот конфликт китайцам невыгодно. Они от этого не выиграют — только потеряют.
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
Макрон, Путин Байден Зеленский коллаж
© РИА Новости, https://www.president.gov.ua/
— По поводу Европы. Состоялся телефонный разговор между Макроном и Путиным впервые за долгое время. С чем эта беседа может быть связана?
— Когда Макрон, поручкавшись с Мерцем, показал свою воинственность, он решил еще и показать, какой он дипломат. Но обычно переговоры с Макроном ни к чему не приводят. Он пустое место, от него пользы никакой, только вред. Наверное, с ним и поговорили по принципу "мал клоп, да вонюч".
Что касается сути разговора, я не думаю, что Украина была главным поводом. Основной темой был Иран, Армения, Азербайджан и Африка.
— Вы упомянули Азербайджан. Может ли сегодняшний конфликт между Баку и Москвой отразиться на украинском направлении?
— На украинский кризис это никак не повлияет. Азербайджан и так тайком поставлял Киеву беспилотники и снаряды. Отношения наши быстро деградируют из-за армянского кейса. Но не надо думать, что эти отношения или быстро улучшаться, или как-то серьезно отразятся на Украине.
Да, у нас тесные торговые связи. Азербайджан серьезно зависит от наших товаров. Но он их легко может заменить, валюта для их покупки у него есть. А мы серьезно завязаны на транспортный коридор "Север-Юг". Азербайджан это знает и этим пользуется.
Но если Баку вдруг захочет стать стороной украинского конфликта, ничем хорошим для него это не закончится. Азербайджан прекрасно это понимает.
— Вернемся к Трампу. Помощник президента РФ Ушаков заявил, что встреча лидеров США и России пока не планируется, но возможна в любой момент. На ваш взгляд, что могло бы этому поспособствовать?
— Достижение предварительных прорывных соглашений с Украиной. До этого Трампу встречаться с Путиным невыгодно, поскольку это не принесет ему каких-то дипломатических успехов.
— Должны ли предшествовать третьему раунду российско-украинских переговоров наши победы на фронте?
— Они у нас уже есть. Например, полное освобождение ЛНР.
Украинская сторона заинтересована в этих переговорах. Но она не может понять, как ей вести себя, чтобы не потерять лицо. Поэтому, думаю, до августа переговоров не будет. Более того, я бы не исключал, что в августе Украина снова пойдет в какое-то контрнаступление в преддверии возможных переговоров.
Да, у ВСУ сейчас серьезные проблемы. Но мы же помним, что Гитлер предпринял контрнаступление в Арденнах зимой 1944 года.
Станислав Крапивник интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
07:00
Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой О полной победе России в геополитическом противостоянии с Западом можно будет сказать только после физического уничтожения США и Европы. Расслабляться еще рано, считает подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Однако новые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Об этом в интервью Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет.
*Внесен в список экстремистов и террористов
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