https://ukraina.ru/20250703/azerbaydzhanskiy-gaz-v-evropu-ekspert-yushkov-raskryl-glavnoe-prepyatstvie-dlya-baku-1064632043.html

Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку

Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку - 03.07.2025 Украина.ру

Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку

Несмотря на амбициозные заявления Азербайджана о расширении поставок газа в Европу, реальные возможности страны крайне ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2025-07-03T23:15

2025-07-03T23:15

2025-07-03T23:15

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европа

азербайджан

баку

игорь юшков

газ

топливо

ресурсы

поставки

газопровод

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Эксперт подчеркнул, что для дальнейшего расширения поставок потребуются сопоставимые вложения, которых у Баку нет. "Эти расходы еще долго будут окупаться. Чтобы увеличить поставки, нужно вложить еще столько же", — пояснил он.Юшков отметил, что европейские партнеры не готовы предоставить необходимые гарантии из-за политики "зеленого перехода". "Европейцы планируют к 2050 году отказаться от ископаемого топлива, поэтому долгосрочные контракты их не интересуют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/baku-chto-s-litsom-ukrainskiy-sled-v-rossiysko-azerbaydzhanskom-konflikte-1064544244.html

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новости, европа, азербайджан, баку, игорь юшков, газ, топливо, ресурсы, поставки, газопровод, природные ресурсы