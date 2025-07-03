https://ukraina.ru/20250703/azerbaydzhanskiy-gaz-v-evropu-ekspert-yushkov-raskryl-glavnoe-prepyatstvie-dlya-baku-1064632043.html
Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку
Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку - 03.07.2025 Украина.ру
Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку
Несмотря на амбициозные заявления Азербайджана о расширении поставок газа в Европу, реальные возможности страны крайне ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-07-03T23:15
2025-07-03T23:15
2025-07-03T23:15
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азербайджан
баку
игорь юшков
газ
топливо
ресурсы
поставки
газопровод
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Эксперт подчеркнул, что для дальнейшего расширения поставок потребуются сопоставимые вложения, которых у Баку нет. "Эти расходы еще долго будут окупаться. Чтобы увеличить поставки, нужно вложить еще столько же", — пояснил он.Юшков отметил, что европейские партнеры не готовы предоставить необходимые гарантии из-за политики "зеленого перехода". "Европейцы планируют к 2050 году отказаться от ископаемого топлива, поэтому долгосрочные контракты их не интересуют", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.Также по теме - в материале Павла Котова: Недружественный Азербайджан: с чего все началось и к чему приведет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/baku-chto-s-litsom-ukrainskiy-sled-v-rossiysko-azerbaydzhanskom-konflikte-1064544244.html
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новости, европа, азербайджан, баку, игорь юшков, газ, топливо, ресурсы, поставки, газопровод, природные ресурсы
Новости, Европа, Азербайджан, Баку, Игорь Юшков, газ, топливо, ресурсы, поставки, газопровод, природные ресурсы
Азербайджанский газ в Европу: эксперт Юшков раскрыл главное препятствие для Баку
Несмотря на амбициозные заявления Азербайджана о расширении поставок газа в Европу, реальные возможности страны крайне ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков