Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области - 02.07.2025 Украина.ру
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Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области
Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области - 02.07.2025 Украина.ру
Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих жителей Запорожской области за поддержку украинской армии
2025-07-02T10:54
2025-07-02T10:54
новости
запорожская область
мелитополь
фсб
вооруженные силы украины
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"Двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - указали в службе безопасности.В отношении них возбудили уголовные дела по статье о государственной измене.На днях ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону спецоперации. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. Подробнее — в материале Житель Приамурья попытался поджечь военкомат — ФСБ на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, мелитополь, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Запорожская область, Мелитополь, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области

10:54 02.07.2025
 
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих жителей Запорожской области за поддержку украинской армии
"Двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - указали в службе безопасности.
В отношении них возбудили уголовные дела по статье о государственной измене.

"От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.

На днях ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону спецоперации. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. Подробнее — в материале Житель Приамурья попытался поджечь военкомат — ФСБ на сайте Украина.ру.
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