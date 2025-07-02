Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации в Калужской области
© Фото : ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих жителей Запорожской области за поддержку украинской армии
"Двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - указали в службе безопасности.
В отношении них возбудили уголовные дела по статье о государственной измене.
"От задержанных получены признательные показания, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ФСБ.
На днях ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону спецоперации. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. Подробнее — в материале Житель Приамурья попытался поджечь военкомат — ФСБ на сайте Украина.ру.
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