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Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области

Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области - 02.07.2025 Украина.ру

Спонсировали ВСУ: ФСБ задержала госизменщиков из Запорожской области

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании троих жителей Запорожской области за поддержку украинской армии

2025-07-02T10:54

2025-07-02T10:54

2025-07-02T10:54

новости

запорожская область

мелитополь

фсб

вооруженные силы украины

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"Двое жителей Мелитополя и с. Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области, а также жительница г. Энергодара осуществили переводы денежных средств на расчетные счета, используемые украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины", - указали в службе безопасности.В отношении них возбудили уголовные дела по статье о государственной измене.На днях ФСБ задержала жителя Приамурья за попытку поджога военкомата для срыва отправки военных в зону спецоперации. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. Подробнее — в материале Житель Приамурья попытался поджечь военкомат — ФСБ на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, мелитополь, фсб, вооруженные силы украины