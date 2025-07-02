https://ukraina.ru/20250702/proukrainskoe-lobbi-v-kongresse-sdat-pozitsii-pochemu-dlya-trampa-eto-ne-luchshaya-novost-1064578298.html
Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость
Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость - 02.07.2025 Украина.ру
Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость
Самые ярые сторонники Киева среди американских республиканцев через 1,5 года могут освободить кресла в Сенате. Президенту США Дональду Трампу такому повороту событий радоваться бы, но это создаёт серьёзные риски для него
2025-07-02T18:14
2025-07-02T18:14
2025-07-02T18:14
эксклюзив
дональд трамп
джей ди вэнс
владимир путин
украина
россия
сенат
вооруженные силы украины
военная помощь
линдси грэм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553869_0:85:1920:1165_1920x0_80_0_0_b3a7222fa0b96ae066775a727b3d2729.jpg
Пока в Киеве тратят остатки военной помощи, предоставленной предыдущей администрацией США, читают новости о приостановке поставок десятков перехватчиков Patriot и ракет Stinger, более 100 ракет Hellfire из-за истощения собственных запасов и продолжают призывать Вашингтон к дальнейшей поддержке, позиции американских политиков, симпатизирующих Украине, в Конгрессе ослабевают.На днях, как пишет The Hill, политический шок вызвало заявление сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса об уходе из большой политики."Как заметили многие мои коллеги за последний год, а иногда даже шутили, я не в восторге от возможности баллотироваться на новый срок. Это правда, поскольку выбор стоит между тем, чтобы провести ещё 6 лет, лавируя между политическим театром и партийными тупиками в Вашингтоне, или провести это время с семьёй. Это несложный выбор, и я не буду добиваться переизбрания", — заявил он.По словам источника телеканала ABC News, Тиллис планировал объявить о планах по переизбранию в конце года, ориентировочно не позднее сентября, но склонялся к тому, чтобы уйти в отставку.Фраза про лавирование – это не образное выражение: Тиллис нередко шёл наперекор партийной линии по ключевым вопросам и сотрудничал с демократами. Решение не баллотироваться на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2026 году, он принял на фоне критики Дональда Трампа - Тиллис был одним из двух сенаторов-республиканцев, отказавшихся поддержать "Большой прекрасный законопроект" о расходах и налогах, внесённый президентом. В итоге голоса разделились 50 на 50, в таких случаях решающее слово остаётся за вице-президентом США, он же председатель верхней палаты Конгресса, и только за счёт голоса "за" Джей Ди Вэнса документ приняли. Претензии Тиллиса связаны с пунктами по программе медицинского страхования Medicaid.Но это дела внутриполитические, гораздо интереснее позиция уходящего сенатора по внешнеполитическим вопросам, по Украине в частности. С самого начала СВО Тиллис выражал поддержку киевскому режиму. В сентябре 2022 года, выступая вместе со вторым сопредседателем сенатской группы наблюдателей НАТО (NATO Observer Group), своей коллегой от Демократической партии Джин Шахин на площадке Атлантического Совета*, призывал ещё администрацию Джо Байдена в ответ на действия ВС РФ адекватно увеличить военную помощь Украине, например, поставить реактивные артиллерийские системы большей дальности, о которых просили ВСУ, но Вашингтон их просьбу не удовлетворил. Возможную усталость американского общества от помощи Украине Тиллис называл одной из внутренних угроз в США и странах НАТО."Да, у людей есть вопросы, почему они должны беспокоиться о вторжении в страну, которую некоторые даже не могут найти на карте, но я объясняю вновь и вновь, что каждый раз, когда мы смотрели только внутрь себя и игнорировали глобальную угрозу, мы потом платили за это слишком большую цену. Сегодня у нас ещё есть возможность избежать этого, остановив Путина на Украине", - заявил он тогда.Хорошо бы американскому сенатору вспомнить, как Соединённые Штаты устраивали цветные революции в разных регионах мира, тем самым создавая ту самую глобальную угрозу.Происходящее на Украине Тиллис называл "не просто войной между двумя странами, которую можно завершить путём переговоров в любой момент". А сейчас Трамп стремится как раз-таки положить конец этому конфликту, усадив представителей Москвы и Киева за стол переговоров.В декабре 2023-го Ди Вэнс, ещё будучи сенатором от штата Огайо, в программе State of the Union на CNN выразил мнение, что для завершения конфликта Украине придется уступить часть территорий России, а также высказался против дополнительного финансирования Киева, поскольку он не сможет одолеть РФ, и назвал визит Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Тиллис раскритиковал слова коллеги, утверждая, что заявления о том, что, предоставляя деньги Украине, Соединённые Штаты поддерживают там коррупцию, - это тотальная и абсолютная чушь.Весной нынешнего года сенатор призывал президента возобновить военную помощь Украине и предоставление разведданных, больше всего его в этом контексте беспокоило "то, как люди на поле боя относятся к этому". Однако он отметил, что в целом не возражает против паузы, если это краткосрочная тактика переговоров.Незадолго до этого Тиллис вместе с другими сенаторами побывал на Украине, в том числе в Буче, где украинская сторона устроила провокацию в апреле 2022 года и затем обвинила Россию в убийстве мирного населения. Фотографии из этого городка в Киевской области Тиллис потом демонстрировал в Конгрессе, призывая Трампа не заблуждаться относительно Путина. Вот насчёт кого заблуждаться точно не стоит, так это Украина: российская сторона привела неоспоримые доказательства, что это всё устроили именно украинцы."Голос Америки"** называет Тиллиса "одним из самых последовательных критиков Владимира Путина и его режима на Капитолийском холме и одинм из самых заметных сторонников Украины в Республиканской партии".И вот он в обозримом будущем покинет сенаторское кресло, которое занимал на протяжении 10 лет, с января 2015-го.Мандаты спустя более 20 лет в Конгрессе могут также сложить и другие ярые сторонники Украины из числа республиканцев: небезызвестный сенатор от Южной Каролины, автор законопроекта о новых антироссийских санкциях, Линдси Грэм*** и его коллега из Техаса Джон Корнин – ирония ситуации в том, что их обоих могут сменить противники помощи Киеву.С одной стороны, замена сторонников Украины в рядах власти на руку Трампу, который прекратил практику финансирования ВСУ и выделения материальной помощи Банковой в совокупности с воздержанием от расширения антироссийских санкций в расчёте на урегулирование конфликта не военным путём. В первый президентский срок он испытал немало трудностей с реализацией своих планов из-за противодействия внутри собственной администрации, поэтому во второй срок вступал с твёрдым намерением осушить вашингтонское болото и отбирал людей в команду, отталкиваясь прежде всего от их личной лояльности, а такие политики, как Тиллис, Грэм и Корнин реализации взятого курса не способствуют.Однако есть в этой истории опасный для президента момент. Большинство в Сенате у республиканцев, но оно очень зыбкое: 53 против 47. Уход Тиллиса даст старт борьбе за освободившийся мандат, и получить его может кандидат-демократ, соответственно, в таком случае минус одно место у однопартийцев Трампа.К слову, в 2014 году по итогам выборов республиканцы получили контроль над Сенатом, и Тиллис внёс свой вклад – победив в Северной Каролине с перевесом всего в 1,5%.А если попрощаться придётся ещё с тремя республиканцами, то большинство перейдёт к демократам. Работать с разделённым Конгрессом – при условии, что Палата представителей останется за республиканцами – не та перспектива на завершающую стадию президентства, о которой может мечтать Трамп.Так что сохранение партийного единства и поддержка избирательных кампаний республиканцев вне зависимости от личного отношения – так же, как делали однопартийцы в период президентских гонок последние 9 лет и на процессе по импичменту - должны быть в числе приоритетных задач главы государства.*неправительственная организация, деятельность которой признала в РФ нежелательной** признан в РФ СМИ-иноагентом*** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также: Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО
https://ukraina.ru/20220713/1036288951.html
https://ukraina.ru/20250403/1062257189.html
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/05/1061553869_79:0:1786:1280_1920x0_80_0_0_ec00a2af86461a04886b2687ebd15673.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин, украина, россия, сенат, вооруженные силы украины, военная помощь, линдси грэм, выборы
Проукраинское лобби в Конгрессе сдаёт позиции: почему для Трампа это не лучшая новость
Самые ярые сторонники Киева среди американских республиканцев через 1,5 года могут освободить кресла в Сенате. Президенту США Дональду Трампу такому повороту событий радоваться бы, но это создаёт серьёзные риски для него
Пока в Киеве тратят остатки военной помощи, предоставленной предыдущей администрацией США, читают новости о приостановке поставок
десятков перехватчиков Patriot и ракет Stinger, более 100 ракет Hellfire из-за истощения собственных запасов и продолжают призывать Вашингтон к дальнейшей поддержке, позиции американских политиков, симпатизирующих Украине, в Конгрессе ослабевают.
На днях, как пишет The Hill, политический шок вызвало заявление сенатора-республиканца от Северной Каролины Тома Тиллиса об уходе из большой политики.
"Как заметили многие мои коллеги за последний год, а иногда даже шутили, я не в восторге от возможности баллотироваться на новый срок. Это правда, поскольку выбор стоит между тем, чтобы провести ещё 6 лет, лавируя между политическим театром и партийными тупиками в Вашингтоне, или провести это время с семьёй. Это несложный выбор, и я не буду добиваться переизбрания", — заявил он.
По словам источника телеканала ABC News, Тиллис планировал объявить о планах по переизбранию в конце года, ориентировочно не позднее сентября, но склонялся к тому, чтобы уйти в отставку.
Фраза про лавирование – это не образное выражение: Тиллис нередко шёл наперекор партийной линии по ключевым вопросам и сотрудничал с демократами. Решение не баллотироваться на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2026 году, он принял на фоне критики Дональда Трампа - Тиллис был одним из двух сенаторов-республиканцев, отказавшихся поддержать "Большой прекрасный законопроект" о расходах и налогах, внесённый президентом. В итоге голоса разделились 50 на 50, в таких случаях решающее слово остаётся за вице-президентом США, он же председатель верхней палаты Конгресса, и только за счёт голоса "за" Джей Ди Вэнса документ приняли. Претензии Тиллиса связаны с пунктами по программе медицинского страхования Medicaid.
Но это дела внутриполитические, гораздо интереснее позиция уходящего сенатора по внешнеполитическим вопросам, по Украине в частности. С самого начала СВО Тиллис выражал поддержку киевскому режиму. В сентябре 2022 года, выступая вместе со вторым сопредседателем сенатской группы наблюдателей НАТО (NATO Observer Group), своей коллегой от Демократической партии Джин Шахин на площадке Атлантического Совета*, призывал ещё администрацию Джо Байдена в ответ на действия ВС РФ адекватно увеличить военную помощь Украине, например, поставить реактивные артиллерийские системы большей дальности, о которых просили ВСУ, но Вашингтон их просьбу не удовлетворил. Возможную усталость американского общества от помощи Украине Тиллис называл одной из внутренних угроз в США и странах НАТО.
"Да, у людей есть вопросы, почему они должны беспокоиться о вторжении в страну, которую некоторые даже не могут найти на карте, но я объясняю вновь и вновь, что каждый раз, когда мы смотрели только внутрь себя и игнорировали глобальную угрозу, мы потом платили за это слишком большую цену. Сегодня у нас ещё есть возможность избежать этого, остановив Путина на Украине", - заявил он тогда.
Хорошо бы американскому сенатору вспомнить, как Соединённые Штаты устраивали цветные революции в разных регионах мира, тем самым создавая ту самую глобальную угрозу.
Происходящее на Украине Тиллис называл "не просто войной между двумя странами, которую можно завершить путём переговоров в любой момент". А сейчас Трамп стремится как раз-таки положить конец этому конфликту, усадив представителей Москвы и Киева за стол переговоров.
В декабре 2023-го Ди Вэнс, ещё будучи сенатором от штата Огайо, в программе State of the Union на CNN выразил мнение, что для завершения конфликта Украине придется уступить часть территорий России, а также высказался против дополнительного финансирования Киева, поскольку он не сможет одолеть РФ, и назвал визит Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Тиллис раскритиковал слова коллеги, утверждая, что заявления о том, что, предоставляя деньги Украине, Соединённые Штаты поддерживают там коррупцию, - это тотальная и абсолютная чушь.
Весной нынешнего года сенатор призывал президента возобновить военную помощь Украине и предоставление разведданных, больше всего его в этом контексте беспокоило "то, как люди на поле боя относятся к этому". Однако он отметил, что в целом не возражает против паузы, если это краткосрочная тактика переговоров.
Незадолго до этого Тиллис вместе с другими сенаторами побывал на Украине, в том числе в Буче, где украинская сторона устроила провокацию в апреле 2022 года и затем обвинила Россию в убийстве мирного населения. Фотографии из этого городка в Киевской области Тиллис потом демонстрировал в Конгрессе, призывая Трампа не заблуждаться относительно Путина. Вот насчёт кого заблуждаться точно не стоит, так это Украина: российская сторона привела неоспоримые доказательства, что это всё устроили именно украинцы.
"Голос Америки"** называет Тиллиса "одним из самых последовательных критиков Владимира Путина и его режима на Капитолийском холме и одинм из самых заметных сторонников Украины в Республиканской партии".
И вот он в обозримом будущем покинет сенаторское кресло, которое занимал на протяжении 10 лет, с января 2015-го.
Мандаты спустя более 20 лет в Конгрессе могут также сложить и другие ярые сторонники Украины из числа республиканцев: небезызвестный сенатор от Южной Каролины, автор законопроекта о новых антироссийских санкциях, Линдси Грэм*** и его коллега из Техаса Джон Корнин – ирония ситуации в том, что их обоих могут сменить противники помощи Киеву
.
С одной стороны, замена сторонников Украины в рядах власти на руку Трампу, который прекратил практику финансирования ВСУ и выделения материальной помощи Банковой в совокупности с воздержанием от расширения антироссийских санкций в расчёте на урегулирование конфликта не военным путём. В первый президентский срок он испытал немало трудностей с реализацией своих планов из-за противодействия внутри собственной администрации, поэтому во второй срок вступал с твёрдым намерением осушить вашингтонское болото и отбирал людей в команду, отталкиваясь прежде всего от их личной лояльности, а такие политики, как Тиллис, Грэм и Корнин реализации взятого курса не способствуют.
Однако есть в этой истории опасный для президента момент. Большинство в Сенате у республиканцев, но оно очень зыбкое: 53 против 47. Уход Тиллиса даст старт борьбе за освободившийся мандат, и получить его может кандидат-демократ, соответственно, в таком случае минус одно место у однопартийцев Трампа.
К слову, в 2014 году по итогам выборов республиканцы получили контроль над Сенатом, и Тиллис внёс свой вклад – победив в Северной Каролине с перевесом всего в 1,5%.
А если попрощаться придётся ещё с тремя республиканцами, то большинство перейдёт к демократам. Работать с разделённым Конгрессом – при условии, что Палата представителей останется за республиканцами – не та перспектива на завершающую стадию президентства, о которой может мечтать Трамп.
Так что сохранение партийного единства и поддержка избирательных кампаний республиканцев вне зависимости от личного отношения – так же, как делали однопартийцы в период президентских гонок последние 9 лет и на процессе по импичменту - должны быть в числе приоритетных задач главы государства.
*неправительственная организация, деятельность которой признала в РФ нежелательной
** признан в РФ СМИ-иноагентом
*** внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов