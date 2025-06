https://ukraina.ru/20250606/amerikanskaya-paradigma-kogo-v-ssha-nazvali-pozorom-i-kogo-khotyat-osudit-za-podderzhku-ukrainy-1063706273.html

Американская парадигма. Кого в США назвали позором и кого хотят осудить за поддержку Украины

Продвижение украинской повестки американское общество встречает негативно и готово отправить за борт большой политики сенаторов, заседающих в Конгрессе больше 20 лет

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040123072_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_e8129229e539aee79a1d92a0a56ec462.jpg

Рассказы о том, что США собираются отойти от урегулирования кризиса на Украине, что Дональд Трамп уведомил об этом намерении европейских чиновников, что он дистанцируется от процесса, длятся не один месяц, но вот сейчас американский президент, как утверждает посол США в Турции Томас Баррак, уже "достиг конца своего терпения" относительно украинского конфликта."Ещё до последних переговоров недовольство президента Трампа отсутствием прогресса на пути к миру росло. Чиновники, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится всё более отстранённым", - сообщает телеканал ABC.И у этих слов источника есть реальные подтверждения.Во-первых, встреча в формате "Рамштайн", посвящённая координации усилий западных стран по вооружению ВСУ, впервые за 3 года существования формата прошла без участия главы Пентагона. Пит Хегсет прибыл в Брюссель только вечером 4 июня, уже после окончания мероприятия, даже в онлайн-режиме к дискуссии тоже не подключался.Кроме того, 3 июня Сенат утвердил на пост заместителя министра обороны США по закупкам и обеспечению предложенного Трампом кандидата - Майкла Даффи – известного противника поддержки Украины. В 2019 году, будучи заместителем директора по программам национальной безопасности Административно-бюджетного управления Белого дома, он просил Пентагон заморозить передачу военной помощи Киеву на сумму $250 млн. В тот момент в самом разгаре была история с украинагейтом – когда Трамп пытался побудить Владимира Зеленского запустить расследование коррупционных схем в украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой входил сын кандидата в президенты США от демократов Хантер Байден.Символично, что решение об этом кадровом назначении верхняя палата Конгресса приняла в день визита в Штаты украинской правительственной делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Во время личных встреч он убеждал спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Кита Келлога, курирующих в рамках урегулирования украинского кризиса диалог с Москвой и Киевом соответственно, в том, что Россия якобы делает всё, чтобы не прекращать огонь, а подтолкнуть её к серьёзным переговорам можно лишь ужесточением санкций американской стороной.Тот же самый тезис украинские деятели повторили на брифинге для группы американских сенаторов, а также рассказали о ситуации на поле боя и военных потребностях. Дать больше оружия представители Банковой просят всегда и на любых международных площадках, но сейчас Киеву это особенно нужно – по словам бывшего президента Украины Петра Порошенко*, военная помощь, выделенная предыдущей американской администрацией, уже исчерпана. А Трамп новые пакеты не одобрял и до сих пор решений по этому поводу не принял. Как и относительно судьбы антироссийских санкций.Авторы законопроекта, нацеленного усилить давление на российскую экономику и страны, импортирующие энергоресурсы из РФ, который в готовом виде уже лежит в Сенате, демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм* лично обещали Зеленскому и Ермаку неделю назад в Киеве, что всё будет: и ограничительные меры против Москвы и помощь Киеву. Но не стоит обещать того, что не сможешь выполнить.Трамп неоднократно повторял, что не собирается ужесточать санкционный режим, чтобы не помешать переговорному процессу между Россией и Украиной, а в то же время за принятие упомянутого законопроекта высказываются члены его администрации."Считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жёсткими", — сказал Келлог.Его-то изначально называли излишне проукраинским политиком, а вот председатель Палаты представителей, третье лицо государства, Майк Джонсон - ближайший соратник президента, и он тоже поддержал эту инициативу."Многие члены Конгресса хотят, чтобы мы ввели против России максимально жёсткие санкции. И я выступаю за это", - заявил Джонсон.Это в очередной раз демонстрирует, что окончательно осушить вашингтонское болото президенту не удалось, и окружающие его люди не всегда разделяют те или иные политические взгляды.Зато активно на этой неделе по украинской тематике высказывались чиновники первой администрации Трампа.Отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, бывший советником 45-го президента по национальной безопасности, призвал мировых лидеров осознать глобальные последствия операции, проведённой Киевом, подчеркнув, что, если она действительно провела такое, не уведомив предварительно Трампа, то США и Украина - воюющие стороны, работающие вслепую.В свою очередь офицер разведки ВМС США в отставке Джек Пособец, сторонник нынешнего американского президента, призывает провести расследование на предмет возможной причастности к организации терактов предыдущей администрации Белого дома, поскольку украинская сторона, как сама утверждает, начала подготовку операции "Паутина" 18 месяцев назад, т.е. ещё в период правления демократов. А команда Трампа заявляет, что их Банковая в известность не ставила."Кто с американской стороны одобрил это или предоставил данные по целям? Возможно ли, что целеуказание осуществляли американские специалисты? Мы знаем о базе в Висбадене в Германии. The New York Times уже сообщала, что украинские чиновники сидели за одним столом с военными НАТО, в том числе с американцами, которые предоставляли им информацию для ударов. Предоставляли ли сейчас США Украине хоть в какой-то степени данные по целям внутри России? Если да, считают ли это россияне нападением США на их территорию?" - сказал Пособец в эфире американского подкаста War Room.А Стивен Бэннон, бывший в 2017 году старшим советником 45-го президента и главным стратегом Белого дома, предупредил, что нельзя позволить, чтобы Грэм и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой предыдущие две покажутся мелкими потасовками, а также раскритиковал заявления, сделанные сенатором в ходе поездки в Киев, в частности назвал последние массированные атаки на РФ изобретательными и обещал помощь от Вашингтона."Он даёт украинцам ложную надежду на то, что мы поддержим их и ввяжемся в полноценный конфликт с Россией. <…> Белый дом должен немедленно это осудить, прекратить всякую поддержку и сказать Линдси Грэму, чтобы он возвращался домой, иначе мы арестуем тебя, когда ты вернёшься домой. Ты разжигаешь обстановку", — заявил Бэннон.В окружении Трампа атаки Украины считают происками врагов из "глубинного государства" и в Грэме видят одного из них, говорят источники портала Axios.В Америке визит сенаторов-авторов законопроекта о санкциях на Украину встретили не очень положительно да и вообще их активную деятельность по поддержке этой страны. Более того, для Грэма это может обернуться потерей сенаторского кресла, которое занимает с января 2003 года, т.е. уже более 20 лет.Американский журналист Ник Сортор опубликовал в соцсети X документы об оплате Госдепартаментом в пользу украинского Международного бизнес-центра "Тов" на сумму $411 000 и фотографию со встречи Грэма с Зеленским. Генеральный директор Tesla, только что ушедший из администрации, Илон Маск сделал репост, добавив язвительный комментарий: "Почему в отеле такой высокий счёт? Обслуживание в номерах, должно быть, потрясающее!"Грэм назвал эти обвинения чушью, поясняя, что это не отчёт о командировочных расходах, а ежемесячный контракт между Госдепартаментом для американских дипломатов в зоне военных действий, не имеющий никакого отношения к его поездке, а также утверждая, что в ходе визита в Киев "полностью посвятил себя тому, чтобы помочь президенту Трампу закончить эту войну".Сомнительно, конечно, что Грэм, известный своей антироссийской и проукраинской позицией, пытается приблизить окончание конфликта дипломатическим путём.Пока американский сенатор лоббирует интересы Украины (помимо всего прочего, как рассказали источники газеты The Guardian, он активно продвигал сделку по редкоземельным металлам, убеждая Трампа во время игры в гольф, что это принесёт триллионную выгоду), его позиции в родном штате в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в 2026 годe, проседают. Если бы праймериз в Южной Каролине проходили сегодня, 57% местных избирателей-республиканцев за Грэма не проголосовали бы, показали результаты опроса Lynch for Senate. А бросивший ему вызов на предстоящих выборах бизнесмен Марк Линч подчёркивает, что Грэм решает проблемы Украины, а не штата, который представляет. Похожая картина в Техасе: симпатизирующий Киеву сенатор-республиканец Джон Корнин (заседающий в Конгрессе с 2002 года) рискует уступить своё кресло в Конгрессе генпрокурору штата Кену Пакстону, выступающему, наоборот, против поддержки Украины."У нас серьёзные проблемы, Америка. Линдси Грэм в Киеве пытается сорвать мирные переговоры с Россией. Этот человек — позор для Соединённых Штатов, и он потеряет своё место в Сенате на предстоящих выборах", — написал американский журналист и политический активист Чарли Кирк в соцсети X.*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовЧитайте также: Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина

