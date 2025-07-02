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Потирают руки в ожидании эскалации. Что говорят на Украине о конфликте России с Азербайджаном

Потирают руки в ожидании эскалации. Что говорят на Украине о конфликте России с Азербайджаном - 02.07.2025 Украина.ру

Потирают руки в ожидании эскалации. Что говорят на Украине о конфликте России с Азербайджаном

Начавшийся недавно виток эскалации между РФ и Азербайджаном многие на Украине восприняли с небывалым энтузиазмом, рассчитывая на гражданское противостояние внутри РФ. В прошлом году новые власти Грузии заявляли, что от них требовали открыть против России "южный фронт", сейчас таковым может стать Азербайджан, считают украинские националисты.

2025-07-02T13:03

2025-07-02T13:03

2025-07-02T13:03

эксклюзив

азербайджан

россия

украина

ильхам алиев

олег ясинский

трамп и зеленский

нпз

слуга народа

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Украинские Telegram-каналы уже не один день намекают на роль Великобритании, которая специализируется на раздувании межэтнических и религиозных конфликтов по всем земному шару.Зеленский сразу же позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, выразив благодарность Баку за поддержку Украины. Также он договорился с Алиевым о проведении заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.Украинский журналист-международник Олег Ясинский, проживающий в Чили, пишет, что происходит некая операция по выдавливанию России из Закавказья. Её подготовкой, считает Ясинский, было стравливание народов Армении и Азербайджана. Любые призывы к вразумлению и ответственности властей Баку и Еревана воспринимаются их иностранным руководством как признаки слабости России, подчеркивает журналист.Теперь же с Запада и тех, и других науськивают на РФ. "На фоне военного поражения на Украине, дешевым колониальным царькам региона поступает приказ по срочному открытию нового закавказского фронта" - пишет Ясинский.Однако украинское издание "Страна" считает, что на данном этапе вряд ли речь идет о конфронтации военной, но разрыв связей может произойти по очень широкому спектру, полностью изменив характер российско-азербайджанских отношений.В контексте напряженности между РФ и Азербайджаном украинские эксперты также напоминают о недавней войне между Ираном и Израилем. Президент Ирана на прошлой неделе просил Ильхама Алиева расследовать информацию об израильских атаках на ядерные объекты Ирана с территории Азербайджана. Алиев в ответ сказал, что информация не соответствует действительности. В связи с этим на Украине выражают надежду, что Азербайджан сможет если не разорвать, то существенно сократить сотрудничество Ирана и с Россией.Бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос рассказывает, что украинские спецслужбы на фоне эскалации с Азербайджаном должны усилить работу внутри национальных диаспор в РФ. В итоге, он считает, что у Киева есть шанс уничтожить Россию как суверенное независимое государство. По его мнению, в этом может быть заинтересована и Турция."Есть страны, которые заинтересованы, чтобы огромное количество территорий, где проживает мусульманское население, вошли в состав того же "Великого Турана". Мы понимаем, о какой стране идет речь, и мы понимаем, насколько эта страна заинтересована, и насколько эта страна уже поддерживает определенные вооруженные силы, тот же Азербайджан, тот же самый Казахстан, огромное количество средств вкладывалось в эти вооруженные силы", - рассуждает украинский генерал, имея в виду, конечно, Турцию и ее президента Эрдогана.В то же время украинский Telegram-канал "Легитимный" отмечает не только связь криминальных группировок в РФ с украинскими спецслужбами, но и экономические интересы Азербайджана на Украине. "Легитимный" пишет, что последнее время россияне начали наносить удары по бизнес активам Баку, что усилило конфликт с Москвой. В 2017 году одесский перевалочный комплекс перешел под контроль государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. Проект предполагал ежегодную поставку 1,3 млн тонн азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ. Именно этот НПЗ недавно подвергся ударам наравне с НПЗ в Дрогобыче под Львовом, что якобы и стало ударом по интересам Баку.В прошлом году украинские радикальные националисты призывали к бойкоту заправок SOCAR, обвиняя азербайджанскую компанию в сотрудничестве с российским Газпромом. Сейчас же, как пишет "Слуга народа" Максим Бужанский, те, кто ещё недавно призывал бойкотировать эти заправки, уже два дня восхищаются Азербайджаном.Telegram-каналы Офиса президента буквально подталкивают азербайджанцев к войне, подчеркивая, что армия Азербайджана – одна из наиболее боеспособных на Южном Кавказе. В частности они отмечают, что Азербайджан - союзник Турции и партнёр Великобритании. Это значит, что в регионе усиливается влияние НАТО. Турецкие офицеры обучают азербайджанских солдат по натовским стандартам. Британия, со своей стороны, усиливает военное сотрудничество, включая стратегические консультации и инвестиции в разведывательную инфраструктуру. На этом основании в Офисе президента надеются, что Азербайджан превратится в полигон нового типа войны – "гибридной, высокоточной, с прицелом на будущее".Однако беглый "Слуга народа" Артем Дмитрук считает, что Азербайджан зря вообще затеял эту игру, так как, по его мнению, быть проектом, а не государством, - "такое себе удовольствие", намекая на участь Украины, ставшей "проектом" внешних сил в борьбе с Россией.Подробнее о тайных связях Украины и Азербайджана - в статье Михаила Павлива ""Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте"

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эксклюзив, азербайджан, россия, украина, ильхам алиев, олег ясинский, трамп и зеленский, нпз, слуга народа, офис президента, иран