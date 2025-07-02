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Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией

Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией - 02.07.2025 Украина.ру

Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией

Ликвидация Владимира Зеленского не приведет к изменению курса Украины, поскольку конфликт с Россией заложен в идеологию украинской элиты еще с 1990-х годов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-02T06:00

2025-07-02T06:00

2025-07-02T06:00

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"Больше вряд ли что-то изменится, хоть ты десять Зеленских убьешь", – заявил Ищенко, комментируя заявления СБУ о якобы готовящихся покушениях на президента Украины.Эксперт напомнил, что концепция войны с Россией была сформирована украинской элитой еще при президенте Ющенко. "По прямому указанию генерала Мулявы всем поступавшим на службу офицерам задавали вопрос: "Готовы ли вы воевать с Россией?"", – рассказал политолог.Ищенко подчеркнул, что даже те, кто сегодня выступает за мир с Москвой, изначально поддерживали конфронтацию. "Они были матерыми евроинтеграторами и были совсем не против с Россией повоевать", – отметил он."Украинские элиты дотолкали свое общество до того, чего хотели. Поэтому сколько ты Зеленских не убьешь, они все равно захотят воевать с Россией", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/ukraina-za-nedelyu-u-zelenskogo-trudnosti-a-u-neonatsistov---voyna-za-azovskoe-nasledstvo-1064432874.html

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