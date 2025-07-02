Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией - 02.07.2025 Украина.ру
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Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией - 02.07.2025 Украина.ру
Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
Ликвидация Владимира Зеленского не приведет к изменению курса Украины, поскольку конфликт с Россией заложен в идеологию украинской элиты еще с 1990-х годов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-02T06:00
2025-07-02T06:00
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покушение
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"Больше вряд ли что-то изменится, хоть ты десять Зеленских убьешь", – заявил Ищенко, комментируя заявления СБУ о якобы готовящихся покушениях на президента Украины.Эксперт напомнил, что концепция войны с Россией была сформирована украинской элитой еще при президенте Ющенко. "По прямому указанию генерала Мулявы всем поступавшим на службу офицерам задавали вопрос: "Готовы ли вы воевать с Россией?"", – рассказал политолог.Ищенко подчеркнул, что даже те, кто сегодня выступает за мир с Москвой, изначально поддерживали конфронтацию. "Они были матерыми евроинтеграторами и были совсем не против с Россией повоевать", – отметил он."Украинские элиты дотолкали свое общество до того, чего хотели. Поэтому сколько ты Зеленских не убьешь, они все равно захотят воевать с Россией", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/ukraina-za-nedelyu-u-zelenskogo-trudnosti-a-u-neonatsistov---voyna-za-azovskoe-nasledstvo-1064432874.html
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новости, россия, украина, москва, ростислав ищенко, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, покушение, власти украины, сво, спецоперация, дзен новости сво, новости сво сейчас, война
Новости, Россия, Украина, Москва, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру, покушение, власти Украины, СВО, Спецоперация, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война

Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией

06:00 02.07.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Ликвидация Владимира Зеленского не приведет к изменению курса Украины, поскольку конфликт с Россией заложен в идеологию украинской элиты еще с 1990-х годов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Больше вряд ли что-то изменится, хоть ты десять Зеленских убьешь", – заявил Ищенко, комментируя заявления СБУ о якобы готовящихся покушениях на президента Украины.
Эксперт напомнил, что концепция войны с Россией была сформирована украинской элитой еще при президенте Ющенко. "По прямому указанию генерала Мулявы всем поступавшим на службу офицерам задавали вопрос: "Готовы ли вы воевать с Россией?"", – рассказал политолог.
Ищенко подчеркнул, что даже те, кто сегодня выступает за мир с Москвой, изначально поддерживали конфронтацию. "Они были матерыми евроинтеграторами и были совсем не против с Россией повоевать", – отметил он.
"Украинские элиты дотолкали свое общество до того, чего хотели. Поэтому сколько ты Зеленских не убьешь, они все равно захотят воевать с Россией", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Украина за неделю
30 июня, 04:00
Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов - война за "азовское" наследствоВладимир Зеленский съездил на саммит НАТО и даже встретился с Дональдом Трампом, но желаемого эффекта не получил. В это же время на Украине зреет несколько потенциальных кризисов: коррупционный скандал с вице-премьером Андреем Чернышовым и разборки в лагере националистов
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Заголовок открываемого материала
06:00Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
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