Ликвидация Зеленского ничего не изменит: Ищенко о том, почему украинские элиты будут воевать с Россией
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Ликвидация Владимира Зеленского не приведет к изменению курса Украины, поскольку конфликт с Россией заложен в идеологию украинской элиты еще с 1990-х годов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Больше вряд ли что-то изменится, хоть ты десять Зеленских убьешь", – заявил Ищенко, комментируя заявления СБУ о якобы готовящихся покушениях на президента Украины.
Эксперт напомнил, что концепция войны с Россией была сформирована украинской элитой еще при президенте Ющенко. "По прямому указанию генерала Мулявы всем поступавшим на службу офицерам задавали вопрос: "Готовы ли вы воевать с Россией?"", – рассказал политолог.
Ищенко подчеркнул, что даже те, кто сегодня выступает за мир с Москвой, изначально поддерживали конфронтацию. "Они были матерыми евроинтеграторами и были совсем не против с Россией повоевать", – отметил он.
"Украинские элиты дотолкали свое общество до того, чего хотели. Поэтому сколько ты Зеленских не убьешь, они все равно захотят воевать с Россией", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
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