https://ukraina.ru/20250630/strana-skoptsov-chto-obschego-u-ukrainy-s-doistoricheskimi-vremenami-1064455025.html

Страна скопцов. Что общего у Украины с "доисторическими временами"

Страна скопцов. Что общего у Украины с "доисторическими временами" - 30.06.2025 Украина.ру

Страна скопцов. Что общего у Украины с "доисторическими временами"

Институт евнухов был крайне распространён на древнем Востоке, причём не только по причине полигамии, вызвавшей создание гаремов, в которых надо было содержать в относительной изоляции толпу плохо ладящих друг с другом разномастных женщин.

2025-06-30T13:18

2025-06-30T13:18

2025-06-30T13:18

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Содержать так, чтобы их склоки не отравляли жизнь господину. В гаремы евнухи попали уже во вторую очередь, как доверенные дворцовые служители, когда выяснилось, что далеко не всегда старшие женщины (включая мать царя) справляются со своеволием младших самостоятельно. Царь же в гареме должен был отдыхать, а не заниматься разбором местных проблем.Во дворцы же евнухи попали для работы на ответственных постах в гражданской администрации. Времена были простые, почти доисторические. Вернее для большей части мира они и были доисторическими. Государства появились, а с ними началась история, только в Египте, на островах Эгейского моря, в Малой Азии, в Сирии-Палестине, в междуречье Тигра и Евфрата, в Индии и в Китае.Государства эти были допотопные, чёткая система наследования не существовала практически нигде. Власть, конечно, пытались передать сыну или другому родственнику. Часто успешно, но это не было непреложным законом или устоявшейся традицией. На власть мог претендовать любой, у кого окажется достаточно сил и смекалки, чтобы её захватить. Естественно, первыми претендентами на захват власти становились доверенные приближённые царя – ответственные чиновники царской канцелярии, понимавшие как работает аппарат, знающие откуда берутся ресурсы для его содержания, в общем способные управлять и разбирающиеся в деле управления. Они обладали достаточной властью и ресурсом, не только для перехвата власти после смерти царя, но и для того, чтобы организовать его свержение, не дожидаясь естественного развития событий.Любое государство, даже допотопное, стремится к стабильности. Это присуще именно государству, как отдельному организму, обладающему инстинктом самосохранения, независимо от того, насколько адекватно понимает роль стабильности актуальный глава государства. Любая брешь в которую может просочиться дестабилизация должна быть заделана, пока это не произошло государство будет лихорадить.Древние народы придавали большое значение внешнему виду и здоровью правителя. Считалось, что его проблемы непосредственно скажутся на государстве. Человек с изъянами не мог стать правителем. С этой точки зрения, евнух – скопец оказался идеальным решением проблемы лояльности работников царской канцелярии. С одной стороны, изъян есть и стать царём евнух не может, с другой, внешне он вполне благообразен и не угнетает взгляд, как если бы ему отрезали уши или нос.Возникла также идея, что евнух, лишённый возможности иметь свою семью, не будет воровать, ведь ему не надо заботиться о будущих поколениях, а его собственное благоденствие зависит только от расположения владыки. Уличённый в воровстве царской собственности может моментально лишиться всего своего имущества и даже жизни. И кому это надо, если у него и так всё есть, а оставить наследство некому?Наверное поначалу это работало, так как институт евнухов не просто распространился по всему древнему Востоку, но и по всему древнему миру, включая Римскую империю, а затем и Византию. Но вскоре выяснилось, что всё не так благостно, как казалось раньше. В целом, конечно, идея сработала, но были нюансы.Евнухи оказались не лишены честолюбия. Причём они не только интриговали друг против друга и против других, не искалеченных, придворных, но и против царя составляли заговоры. Так, например, евнух Багой отравил персидских царей Артаксеркса III и Артаксеркса IV, хотел и Дария III отравить, но тот успел раньше. Это классическая для евнухов попытка управлять от имени царя, из-за спины царя, а если царь не слушается – менять его на другого.И от незаконного обогащения евнухи не отказались. Наоборот они оказались едва ли не самыми жадными и изобретательными коррупционерами. Единственное утешение заключалось в том, что после их смерти (естественной или ускоренной) имущество как правило возвращалось в казну, по причине отсутствия наследников.Но самой опасной, не для отдельных личностей, а для государства в целом, особенностью составленного из евнухов аппарата, было то, что изначально считалось наибольшим достоинством – невозможность продлить свой род в будущее. Дело в том, что при планировании политики это приводило к профессиональной деформации, Евнухи были эффективны и изобретательны, но на коротких временных промежутках. Они были великолепными тактиками, но не мыслили стратегически. Точнее, их стратегия не распространялась за пределы жизни текущего поколения. В результате простые проблемы решались, а сложные, действие которых было растянуто во времени, отодвигались в будущее.Поначалу это не вызывало тревоги, но с накоплением проблем, управление становилось всё менее и менее эффективным. Многие страны отказались от использования евнухов в аппарате управления, оставив за ними лишь функцию стражей гарема (где таковые были). Некоторые сохранили позиции евнухов в аппарате надолго, но в конечном итоге вынуждены были также отказаться от их услуг, перед угрозой национальной катастрофы.Итак, отсутствие у евнухов будущего в виде семьи и детей сделало их заложниками сиюминутных решений. Там где можно – получить максимальную выгоду здесь и сейчас, где не получается – отложить проблему, пусть её решают будущие поколения, самому-то евнуху всё равно. В рамках такой системы управления накопление проблем, при внешнем благополучии, было неизбежным. Когда исчезала последняя возможность удерживать ситуацию, откладывая проблемы на потом, кризис наступал молниеносно и по всем направлениям. Пытаться его остановить было так же бессмысленно, как затыкать пробкой кратер вулкана во время извержения.Украинская система управления напоминает правление евнухов. Насущные проблемы не решаются, а накапливаются из расчёта, что когда-нибудь в будущем они как-нибудь сами решатся. Если в 90-е такой подход можно было объяснить нехваткой как опыта, так и ресурса, то позднее он стал бичом администраций, не желавших напрягать себя лишними сложностями. Жили как-то без решения проблем раньше, значит и дальше так можно жить.Даже сейчас, когда украинское государство доживает последние месяцы, не только элиты, которые могут рассчитывать уехать с капиталами в другую страну, но и обычные люди, которых хватают на улицах и отправляют на убой, чтобы элиты могли под занавес ещё подзаработать, даже не задумываются о том, что будет с ними и со страной буквально завтра.У Зеленского рушится сухопутный фронт, а он пытается выцыганить новые комплексы "Пэтриот", которые ему уже один раз не помогли, не помогут и сейчас, тем более, что комплексов, если найдут, то гораздо меньше, а российских ракет и дронов прилетит гораздо больше, чем в прошлом году. Порошенко всё также мечтает вернуться в президентское кресло, которое уже стало горячей сковородой, а будет только хуже. Полиция и ТЦК наливаются взятками, как клопы кровью, не задумываясь о том, что они будут делать завтра, когда эта власть падёт, а они останутся. 18-25-летние готовятся идти умирать на фронте, понимая бессмысленность этой жертвы, но не находя в себе мужества честно ответить на вопросы: "Кто виноват?" и "Что делать?"Никому нет никакого дела до будущего, ни своего, ни страны, ни будущих поколений. Прям какая-то страна скопцов.О том, как Украина формировалась и почему пришла к разрушению - в статье Ростислава Ищенко "Создатели" Украины, убившие "украинцев"

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

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мнения, владимир зеленский, египет, петр порошенко, китай, индия, ростислав ищенко, украина