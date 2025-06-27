https://ukraina.ru/20250627/reshenie-pervostepennoy-zadachi-chemu-volontery-uchat-shturmovikov-1064349886.html

"Решение первостепенной задачи": чему волонтеры учат штурмовиков

"Решение первостепенной задачи": чему волонтеры учат штурмовиков - 27.06.2025 Украина.ру

"Решение первостепенной задачи": чему волонтеры учат штурмовиков

Медицинская помощь и психологическая поддержка здесь и сейчас. Журналист издания "Украина.ру" посетил занятия по тактической медицине, проведенные инструкторами центра тактической подготовки "Архангел" для военнослужащих Группировки войск "Центр" и спешит поделиться впечатлениями.

2025-06-27T10:25

2025-06-27T10:25

2025-06-27T10:25

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"Кажется, дождик собирается. А ведь казалось, что ветровка не пригодится", - ворчу я, недоверчиво поглядывая на скуксившееся небо. Проходим КП.Сегодня наш товарищ Федор Геращенко и другие инструкторы центра тактической подготовки "Архангел" проводят занятия по тактической медицине для штурмовиков Группировки войск "Центр". Курсов по такмеду мной видено немало (а некоторые даже пройдены), однако есть в обновленной программе кое-что принципиально новое: курс психологической поддержки."Что-то припозднились мы", - отмечает коллега, указывая на широкую поляну, где инструкторы, вооружившись жгутами и турникетами, рассказывают бойцам о видах кровотечения и способах остановки таковых."Разве солдат не обучают этому в рамках курса обязательной подготовки?" - почти наверняка спросит въедливый читатель. Да, учат, но тут, как говорится, есть нюанс, а то и два. Во-первых, оказание экстренной помощи себе или товарищу – это то, что боец должен уметь в любом состоянии, включая полубессознательное. Просто на автомате. А потому лишними занятия по такмеду не бывают в принципе. Во-вторых, данное направление сегодня развивается очень даже стремительно: инструкторы активно обмениваются опытом, разрабатывают новые методики, исходя из реалий войны. А когда речь идет о жизни и смерти, полезных знаний много не бывает."А вот и наша пресса!" - машет рукой Федор, двигаясь к нам навстречу. Такой же улыбчивый, дружелюбный и словоохотливый, как обычно. Поскольку денек нынче пасмурный, худи волонтер сменил на футболку. По жаре скорее всего не решился бы. Тут нужно объяснить, что в ходе эвакуации гражданских из Курского приграничья, Федор с товарищами угодил под удар ВСУ, чудом выжил, но сильно обгорел. О тех событиях напоминают орден Мужества и обожженные руки, которые здорово болят под летним солнышком.- Федор, это ж сколько бойцов через ваши курсы прошло?- Да мы с 2022 года каждый месяц ездим и давно уже не считаем. Заезжаем на пять-семь дней. Больше, к сожалению, не получается.- А в этот раз сколько примерно?- Окей, смотри…вчера было около двухсот человек. Сегодня обучим больше двухсот. Завтра у нас почти двести. Думаю, что в этот раз человек восемьсот получится. Плюс-минус.- План мероприятий расписан?- Когда мы все это начинали, приходилось регулярно доказывать, что мы не какие-нибудь там дураки. Много-много железобетонных стен пришлось лбом пробить. Мы тогда сами напрашивались, искали контакты, выходили на командиров подразделений, договаривались. А сейчас я просто смотрю, сколько пришло запросов и планирую работу.Лучшей иллюстрацией к словам Геращенко служит происходящее у него за спиной. А там бойцы активно участвуют в занятии: жгутуют себя и друг друга, бомбардируют инструкторов вопросами, внимательно слушают замечания и устраняют ошибки. Сегодня это норма жизни. В начале же СВО военнослужащие зачастую иронично поглядывали на странных гражданских, которые пытались убедить их, что непонятный турникет может быть эффективней, чем старый-добрый розовый жгут."Очень полезные занятия: как оказать первую помощь себе и товарищу, как обращаться с турникетом и жгутом, как повязку накладывать. Все доступно, все понятно. Поскольку мы работаем малыми группами по два-три человека, нередко возникают ситуации, когда солдат, получивший ранение, должен рассчитывать лишь на собственные знания и навыки. В связи с этим занятия в полевых условиях, приближенных к боевым, а не на каких-то тренировочных стендах, дают именно то, что нужно", - делится мнением командир штурмового взвода, сержант Сергей Рогов.Офицеры отзываются о Сергее Викторовиче, как о бывалом штурмовике. Боевой путь у него пока не очень длинный, но весьма насыщенный: в октябре прибыл на территорию ДНР, прошел обучение и с декабря по сей момент успел поучаствовать в освобождении поселков Зеленое, Котлино и Котляровка.- Вы с военным опытом сюда приехали?- Я даже срочную не служил. Всему, что умею, здесь учился. Инструкторы, старшие товарищи и те же волонтеры приезжали.- А сам откуда?- Из Башкирии. У нас небольшой городок, Мелеуз называется.- Дома ждут?- Да вся семья ждет: жена, мать, сестра с братом, дочь, внучка. Все ждут.Тем временем занятия продолжаются. Выстроившись в одну шеренгу, бойцы, по команде инструктора замирают в полуприседе, выставив руки вперед. Из Bluetooth-колонки, привезенной ребятами, играет веселенькая мелодия. Стоять в таком положении в принципе непросто, а шлем и бронежилет делают его и вовсе невыносимым. В какой-то момент колонка выключается и звучит команда инструктора: "Правая нога!" Штурмовики тут же валятся на землю и жгутуются, после чего ребята обходят солдат, контролируют правильность наложения и указывают на ошибки.Суть упражнения в том, что необходимость удерживать положение занимает все мысли военнослужащего. Этому же способствует музыка. В итоге команда инструктора застает штурмовика врасплох и выполнять ее приходится на автомате. Так вырабатывается мышечная память.- Фишка в том, чтобы они устали?- Фишка в том, чтобы они устали, выбросили все мысли из головы и не думали о том, что сейчас нужно будет жгутоваться.- Круто. Вот за это я и не люблю занятия по такмеду.- Знаешь, вот это всегда так. У штурмовиков ведь очень тяжелые занятия, и к нам они приходят с уверенностью в том, что удастся отдохнуть. А уходят в мыле, как загнанные лошади. Зато результат есть.Следующее упражнение еще интереснее. Солдаты начинают крутиться на месте под музыку, глядя на свой указательный палец. Далее – все по старой схеме. Поглядывая друг на друга в процессе, ребята хихикают, но честно стараются. "Это упражнение помогает имитировать состояние контузии", - объясняет Федор.Затем личному составу разрешают отдохнуть, но стоит им рассесться в тени, как инструктор швыряет в их сторону страйкбольную гранату. Сразу после разрыва звучит команда: "левая рука". "Триста!" - отзывается несколько десятков глоток.На смену одному упражнению приходит другое, затем инструкторы возвращаются к уже пройденным, чередуя их так и эдак. Задача – сделать так, чтобы солдат не просто умел оказать помощь себе и ближнему, но делал это быстро, точно и не задумываясь. Ни боль, ни страх, ни растерянность не должны ему помешать.О боли, страхе и растерянности поговорим отдельно, поскольку их преодолению и посвящен новый блок интенсива, разработанного волонтерами. О чем, собственно говоря, идет речь? Все люди реагируют на стресс по-разному. Так, знакомый командир полка однажды рассказывал, как его водитель, заехав на опасный участок дороги, что называется "поймал клина". "Командир, я просто не могу. Руки не слушаются", - говорит он. А я вижу, что он побелел, как стенка и весь трясется. Что делать? Поменялись местами и дальше машину вел я", - вспоминал офицер.Кто-то под обстрелом теряется, а кто-то сохраняет хладнокровие и находит укрытие. Причем опыт играет важную, но вовсе не ключевую роль. Не вспомню уже, под сколькими обстрелами приходилось оказываться, но совсем не уверен, что не оцепенею под следующим.Хорошая новость заключается в том, что и товарища, и даже себя самого из этого состояния можно вывести, если знать как. "Мы обкатали эту методику на гражданских и получили отличный результат. Сегодня попробуем научить этому военных. Отличий не так много и относятся они, в первую очередь, к специфике работы бойцов. То есть мы дадим им рабочий инструмент, с помощью которого штурмовики смогут стабилизировать свое состояние здесь и сейчас, и вернуться к эффективному выполнению боевой задачи. Как и тактическая медицина, психологический блок направлен на решение первостепенной задачи", - объясняет инструктор центра тактической подготовки "Архангел" Наталья.По словам психолога, главное тут – правильно "упаковать". Довольно крепко в наших умах сидит убежденность в том, что запаниковать может лишь трус, растеряться – слабак, утратить волю к сопротивлению – плакса. Характеристики, мягко говоря, не мужские и откровенно постыдные, а потому все мы уверены, что нужно быть сильными, а психология – это что-то для изнеженных европейцев.В связи с этим решено начинать с тактической медицины и лишь после того, как военнослужащие поймут, что инструкторы зазря языками не мелют, - переходить к более тонким материям."Сейчас можно чуть-чуть выдохнуть. Бронежилеты можно снять. Рассаживаемся вокруг меня", - зазывает Наталья штурмовиков. Аккуратно сложив броню под ближайшим кустом, солдаты рассаживаются. На лицах дружелюбное недоверие."Знаешь, наша инструктор долго трубила об этом. Давайте, мол, сделаем. Но я, как всякий суровый мужик, считал, что со стрессом можно справляться и без этих вот сопливых психологических историй. А после того, как сам попал в неприятную ситуацию и получил ранение, думаю, что ребята, которые остались в той машине, быть может не справились со стрессом. Просто не были готовы к нему. Я выскочил, а пацаны – нет. Тогда я понял, что эта психологическая штука все-таки важна. Быть может, если бы мы изначально проработали такие моменты, то все сложилось бы иначе", - делится мыслями Федор.Тем временем Наталья объясняет, что можно и нельзя говорить человеку, впавшему в ступор. "Ни в коем случае не говорите, что все будет хорошо. Это не работает. Напирайте на то, что он не один. Что вы вместе со всем справитесь", - доносятся до нас ее слова.Никто уже не улыбается и не шутит, поскольку сейчас инструктор говорит об известных военнослужащему проблемах, на понятном ему языке. С помощью добровольца Наталья показывает, как привлечь внимание растерявшегося бойца, как понять, что он слушает вас. Изначально программа рассчитывалась на три часа, но время дорого, а потому ее пришлось сократить до часа."Неожиданно полезная информация. Как бороться со стрессом, как взять себя в руки. Я даже, так сказать, голос подал и сказал ребятам, чтобы обязательно запомнили этот момент. Потому, что бывает так, что сил уже нет, ты прошел неизвестно сколько километров, сидишь в окопе и теряешь самообладание. Когда в Зеленое заходили, один боец сильно испугался и забился в чулан. И все, никакого толку от него не было, правда. Потом был прилет по нам и мы все в принципе целые, а его ранило тяжело. А так, быть может, мне удалось бы вывести его из этого состояния", - делится впечатлениями командир взвода Рогов.Услышав наш разговор, подтягиваются инструкторы. "Как думаешь, смог бы ты его теперь стабилизировать?" - спрашивает Федор. Начинается разбор конкретной ситуации и вариантов выхода из нее. Занятия окончены, но учеба тут никогда не заканчивается.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

донецкая народная республика, мелеуз, украина.ру, вооруженные силы украины, эксклюзив