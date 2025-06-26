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Украинским уклонистам предлагали помочь сбежать в ЕС за $9 тыс

Украинским уклонистам предлагали помочь сбежать в ЕС за $9 тыс - 26.06.2025 Украина.ру

Украинским уклонистам предлагали помочь сбежать в ЕС за $9 тыс

СБУ и Нацполиция Украины раскрыли схемы содействия бегству украинцев в ЕС в трёх регионах постсоветской республики. Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

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Организаторы каналов побега с Украины обещали военнообязанным организовать выезд за границу вне официальных пунктов пропуска. Во время задержания двое организаторов каналов переправки уклонистов пытались скрыться на автомобиле."Кроме того, правоохранители разоблачили двух женщин, в том числе медработницу, при содействии которых мужчины получали фиктивные документы, которые давали право выезда за границу. Такие услуги стоили от 5000 до 9000 долларов", - сказано в официальном сообщении.В Прикарпатье полицейские задержали 31-летнего мужчину, который предложил жителю Черновицкой области переправить его за границу вне установленных пунктов пропуска."За свои услуги фигурант требовал 6000 долларов. За эти средства злоумышленник обещал перевезти мужчину в приграничную территорию. Далее он должен был пешком преодолеть лесной маршрут в горной местности и пересечь границу", - рассказали полицейские.Фигуранта задержали при доставке уклониста на автомобиле в заранее определенное место.Его коллегу задержали в Закарпатье. Схему побега с Украины организовали жители Мукачевского и Тячевского районов."Военнообязанных, которые приезжали из других регионов государства, злоумышленники встречали на вокзале и проводили с ними подробный инструктаж: рассказывали как действовать и объяснять в случае, если по дороге их остановят правоохранители, по какому маршруту пересекать границу и как действовать уже после того, как они попадут в соседние государства", - рассказали в Нацполиции.Во время задержания организаторы каналов бегства уклонистов пытались скрыться на автомобиле."В то же время в Черкасской области разоблачили 36-летнюю женщину, которая за деньги способствовала изготовлению фиктивных документов, что позволяло клиентам пересекать государственную границу Украины. Также в результате оперативных мероприятий была задержана 43-летняя работница медицинского учреждения, которая имела влияние на принятие решения относительно изготовления и выдачи справки о необходимости постоянного ухода за больным родственником", - сказано в публикации полицейского ведомства.Тем временем Украинским уклонистам приглянулась Белоруссия

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