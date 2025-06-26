Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры - 26.06.2025 Украина.ру
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Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры
Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры - 26.06.2025 Украина.ру
Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры
Президент России выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
2025-06-26T20:52
2025-06-26T20:52
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россия
минск
владимир путин
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В ходе дискуссии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" Владимир Путин рассказал о роли Евразийского экономического союза в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений."Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось десять лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран пятёрки, и Евразес по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал президент России.Он напомнил, что совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с 1,6 до 2,6 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и достиг 800 миллиардов долларов."Это вполне сопоставимый объём товарооборота между ведущими экономическими державами мира. Это солидный товарооборот, 800 миллиардов", - констатировал президент России.Он также заметил, что общий объём взаимной торговли внутри объединения удвоился до 97 миллиардов долларов. При этом 93% расчётов между государствами-членами проводятся в национальных валютах.Незадолго до этого Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина
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новости, россия, минск, владимир путин, евразийский союз, еаэс, евразийская интеграция, евразия, экономика, торговля, бывший ссср, многополярный мир
Новости, Россия, Минск, Владимир Путин, Евразийский союз, ЕАЭС, евразийская интеграция, Евразия, экономика, торговля, бывший СССР, многополярный мир

Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры

20:52 26.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2025. Пленарное заседание
ПМЭФ-2025. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе дискуссии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" Владимир Путин рассказал о роли Евразийского экономического союза в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений.
"Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось десять лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран пятёрки, и Евразес по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал президент России.
Он напомнил, что совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с 1,6 до 2,6 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и достиг 800 миллиардов долларов.
"Это вполне сопоставимый объём товарооборота между ведущими экономическими державами мира. Это солидный товарооборот, 800 миллиардов", - констатировал президент России.
Он также заметил, что общий объём взаимной торговли внутри объединения удвоился до 97 миллиардов долларов. При этом 93% расчётов между государствами-членами проводятся в национальных валютах.
Незадолго до этого Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина
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