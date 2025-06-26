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Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры

Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры - 26.06.2025 Украина.ру

Путин рассказал о роли Евразийского союза в формировании новой многополярной архитектуры

Президент России выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который проходит в национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

2025-06-26T20:52

2025-06-26T20:52

2025-06-26T20:52

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В ходе дискуссии "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы" Владимир Путин рассказал о роли Евразийского экономического союза в формировании новой многополярной архитектуры международных отношений."Напомню, что 1 января Евразийскому союзу исполнилось десять лет. За это время он, безусловно, окреп, состоялся в качестве успешного интеграционного объединения. Существенно укрепился общий экономический потенциал стран пятёрки, и Евразес по праву утвердился в числе одного из ключевых центров глобального развития", - сказал президент России.Он напомнил, что совокупный ВВП участников Евразийского союза увеличился с 1,6 до 2,6 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами прибавил 38% и достиг 800 миллиардов долларов."Это вполне сопоставимый объём товарооборота между ведущими экономическими державами мира. Это солидный товарооборот, 800 миллиардов", - констатировал президент России.Он также заметил, что общий объём взаимной торговли внутри объединения удвоился до 97 миллиардов долларов. При этом 93% расчётов между государствами-членами проводятся в национальных валютах.Незадолго до этого Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина

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новости, россия, минск, владимир путин, евразийский союз, еаэс, евразийская интеграция, евразия, экономика, торговля, бывший ссср, многополярный мир