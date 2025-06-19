https://ukraina.ru/20250619/lukashenko-rasskazal-skolko-vesyat-dokumenty-kotorye-budut-obsuzhdatsya-vo-vremya-vizita-putina-1064062762.html

Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина

Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина - 19.06.2025 Украина.ру

Лукашенко рассказал, сколько весят документы, которые будут обсуждаться во время визита Путина

Александр Лукашенко 19 июня провел совещание по подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, в которых примет участие представители более двух десятков стран. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

2025-06-19T22:02

2025-06-19T22:02

2025-06-19T22:02

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Проведение мероприятий с участием в том числе российской делегации ожидается на следующей неделе. Лукашенко распорядился "обеспечить максимальный уровень белорусского гостеприимства", создать комфортные условия для работы и проживания гостей."Особое внимание содержательному наполнению всех мероприятий - от форума до работы Высшего совета", - подчеркнул он.Лукашенко отметил, что заседания ради заседаний никому не нужны и в ЕАЭС есть что обсуждать."Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов - 4 килограмма материалов. При этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Если они так готовы и согласованы, соответствуют нашим интересам, как и других государств, ради бога. Если там все так хорошо. Если это пустая порода без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы не должны быть внесены в повестку дня, - заявил Лукашенко. - Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня".В официальном сообщении также сказано, что приоритеты белорусского председательства в органах Евразийского экономического союза в 2025 году были изложены в обращении Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС."Они должны быть реализованы. Промышленная кооперация, транспортная политика, финансовый рынок, международное позиционирование и торговая экспансия на внешние рынки, формирование социальной составляющей интеграции - по каждому направлению нужна практическая отдача от принимаемых решений и тех документов, которые мы в итоге подпишем", - подчеркнул белорусский лидер.Он в очередной раз отметил, что Белоруссиябыла и остаётся убеждённым сторонником углубления евразийской интеграции и построения эффективно работающего общего экономического пространства.Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков проинформировал, что Евразийский экономический форум пройдет 26 июня на базе Минского международного выставочного центра "Белэкспо". Предусмотрено проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий."По состоянию на текущую дату уже зарегистрировано порядка 2050 участников из 29 стран, что свидетельствует о высоком интересе к мероприятию. В большей степени представлены страны - члены ЕАЭС и страны (из числа. - Прим. пресс-службы) наиболее серьезных наших партнеров в Азии и Африке", - сказал Рыженков.Также 19 июня помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что ближайший зарубежный визит Владимира Путина состоится в Минск, где пройдёт саммит Евразийского экономического форума.Накануне президент России сообщил журналистам, что у Союзного государства России и Белоруссии "всё получится, даже нет никаких сомнений". По его словам, союзный товарооборот достиг $50 млрд и продолжает наращиваться.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня

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