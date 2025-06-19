https://ukraina.ru/20250619/politolog-aslan-rubaev-padenie-irana-pozvolilo-by-rossii-vyigrat-sprint-no-ne-marafon-1063998324.html

Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон

Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон - 19.06.2025 Украина.ру

Политолог Аслан Рубаев: Падение Ирана позволило бы России выиграть спринт, но не марафон

На короткой дистанции проблемы Ирана выгодны России как отвлечение Запада от СВО и в части временного повышения цен на нефть. Однако в отдаленной перспективе Тегеран - крайне важный союзник Москвы, и его потеря была бы критичной

2025-06-19T05:15

2025-06-19T05:15

2025-06-19T05:15

иран

израиль

россия

дональд трамп

украина.ру

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политолог

интервью

биньямин нетаньяху

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор департамента стран СНГ "Международного Клуба Народного единства", политолог Аслан Рубаев.- Аслан Владимирович, если предположить, что Израиль во главе с США быстро дожмут Иран, то как это отразится на России? И наоборот?- Быстро дожать Иран все-таки не получится, потому что мы уже видели, как Израиль безуспешно до сих пор пытается бороться против Палестины, Газы и Хезбаллы. Иран за долгие годы сумел создать очень мощную шиитскую империю, свои прокси-силы, которые уже привыкли воевать. Они воюют 24 на 7. И то, что мы видим сейчас - это пока далеко не полномасштабная фаза боевых действий. Это обмен ударами.У Ирана есть очень серьезные баллистические ракеты, чтобы нанести непоправимый ущерб Израилю. Ну, а у Израиля есть, напомню, почти 180 ядерных ракет. Но мы также должны понимать, что основные военные силы Тегерана рассредоточены, и у Ирана есть горы. Я не исключаю возможности, что прямо сейчас с выключенными транспондерами на территорию Ирана вовсю летят военные самолеты. Например, из Китая и России. Это мое мнение, я просто предполагаю. Поэтому в любом случае быстро не получится.(В тот момент пока мы беседовали с экспертом, британская газета The Telegraph сообщила, что Пекин отправил в Тегеран три самолета Боинг-747. По данным издания, финальным пунктом назначения был указан Люксембург, но ни один из самолетов не приблизился к границе ЕС).В тактической, среднесрочной перспективе Россия уже получила от этого (эскалации ирано-израильского конфликта. - Ред.) выгоду. Во-первых, потому что основные игроки, которые были вовлечены в украинский конфликт - сам Израиль, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и в целом блок НАТО - сейчас сосредоточены на израильском конфликте. Они сейчас все свое внимание с Украины перевели на Израиль. Это уже хорошо. Второе: мы уже увидели рост цен на энергоносители, и в краткосрочной перспективе это тоже хорошо.- И все же, если предположить чисто гипотетически, что коллективный Запад разделается с Ираном, в долгосрочной перспективе на России эта история как отразится?- Если мы сейчас представим, хотя этого и не будет никогда, что Ирана нет, что, допустим, Соединенные Штаты Америки решили провести там такой же сценарий, как провели с Ливией, разбив ее на огромное количество разрозненных племен и фактически лишив суверенности... В отличие от Ливии Иран однороден. И даже, если мы возьмем в расчет 50 миллионов живущих там азербайджанцев и часть персов, они все равно тяготеют больше к Ирану. Это государство монолитно, несмотря на внутренние противоречия.Но если все же рассматривать самый негативный сценарий, то, конечно, в краткосрочной перспективе Россия выиграет от того, что Ирана не будет. Выиграет от цен на энергоносители, но проигрывает совершенно в другом. Например, получит неконтролируемую миграцию. И не только.Сейчас у пяти стран - России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана - полное согласие по Каспийскому бассейну. Есть договоренность, которая не включает в Каспийский регион внерегиональных игроков, желающих туда попасть. Напомню, в 1994 году американцами была принята такая негласная декларация "Шторм над Каспием". Ее суть - в попытке разместить свои военные базы в Туркменистане, Казахстане и Азербайджане. Конечно же, они вместе с британцами хотят взять под контроль Зангезурский коридор и Сюник. Однако сейчас складывается такой сценарий, при котором это невозможно, потому что есть суверенный Иран и суверенная Россия.(Сюник - район Армении, а Зангезурский коридор предусматривает транспортное сообщение через Сюникскую область Армении).То есть экономически или, скажем так, тактически Россия выигрывает, а физически полностью проигрывает. Еще и потому, что у нас может полыхнуть Кавказ, мы теряем, как бы то ни было, своего союзника в современной политической борьбе, а союзники для нас крайне важны. Но подчеркну, Иран ни политически, ни субъектно не исчезнет.Резюмируем, России Иран нужен как надежный партнер. Поэтому долгосрочных плюсов от его ликвидации как суверенного государства Москве нет никаких. Выгода краткосрочная и совершенно иллюзорная. Она только на первый взгляд кажется привлекательной. В целом, мировая экономика все равно не в состоянии в долгосрочной перспективе обслуживать нефть по 200 долларов за баррель. Нам тогда мировой кризис 2008 года покажется детским садом.- Тогда почему израильский конфликт полыхнул 13 июня? У них же много лет состояние медленно тлеющей войны, если можно так выразиться. Почему сейчас?- Во-первых, потому что Израиль и сам [президент Беньямин] Нетаньяху провел эту так называемую специальную военную операцию без разрешения [лидера США Дональда] Трампа. Я уверен, что Трамп сейчас в бешенстве. И он (израильский лидер. - Ред.) сделал так специально для того, чтобы не успела состояться встреча американцев с иранцами по ядерной программе. И там, возможно, могла бы быть заключена сделка.Если не будет кризисных ситуаций на Ближнем Востоке, Израиль не имеет никакого смысла своего существования. Он нужен просто как некий военный шантаж, как организация, которая будет все время поджигать и устраивать конфликт. Потому что если мы сейчас представим, что Израиля нет на Ближнем Востоке, то шиитский и суннитский мир найдут согласие, будут абсолютно спокойно существовать, и никакой войны не будет. Израиль - это инструмент запугивания, который находится в руках западных глобалистов для уничтожения несогласных. То есть всё сделано для того, чтобы Трамп просто не успел договориться с Ираном. - Наказание последует? В смысле Трамп может каким-то, возможно для нас незримым образом, ответить на этот поступок Нетаньяху?- А вот тут, я вам хочу напомнить, что в свое время, когда [президент США с 2001 по 2009 годы] Джордж Буш-младший собирался договариваться со многими ближневосточными государствами, а также и с Россией, что сделали глобалисты, включая Израиль? Они устроили ему 11 сентября, и Буш был просто вынужден, исходя из американских доктрин, задействовать всю процедуру, чтобы начать операцию против Ирака. Сейчас по сути делают то же самое, не давая Трампу сосредоточиться на внутренних проблемах и деэскалации украинского конфликта.Сейчас Трампа всячески будут отвлекать, но если ему все же удастся выйти из этого пике и не вмешаться в эту операцию - а мне кажется, что США вмешаются - в таком случае Нетаньяку ждет крайне нелицеприятный разговор с Трампом. Я думаю, Трамп ему этого, конечно же, не простит. Это очень серьезная подстава.- Просто разговор?- Ну, а что мы можем сделать, когда половина американского конгресса, скажем так, на другой стороне? И тут попробуй разобраться, кто виляет хвостом, кто виляет собакой, и не 51-ый ли штат Израиль? И где находится командный центр, судя по тому, как все сейчас происходит. Но, с другой стороны, было бы честно, если бы Международный уголовный суд выдал ордер на арест главного нацистского преступника Нетаняху, коим он, на мой взгляд, вне сомнения является.Подробности нового витка конфликта, или при чем тут Украина: США намерены передать Израилю противобункерные бомбы читайте на сайте Украина.ру.События последних суток - в статье в шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться.

https://ukraina.ru/20250618/1063984089.html

https://ukraina.ru/20250617/khronika-energeticheskoy-voyny-rynok-nefti-ne-verit-v-dolguyu-voynu-izrailya-i-irana-1063933823.html

https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html

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Марина Полякова

иран, израиль, россия, дональд трамп, украина.ру, снг, нато, политолог, интервью, биньямин нетаньяху, джордж буш, ес