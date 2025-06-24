Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории - 24.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250624/pochemu-kitay-ne-risknt-brosit-vyzov-izrailyu--vzglyad-cherez-prizmu-zapretnoy-temy-mirovoy-istorii-1064220006.html
Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории
Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории - 24.06.2025 Украина.ру
Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории
Период с 2014 по 2023 год стал для меня временем глубокой и во многом болезненной внутренней трансформации — от переосмысления философских и исторических взглядов до сдвигов в личном мировосприятии.
2025-06-24T11:47
2025-06-24T11:48
израиль
пекин
китай
дональд трамп
иосиф сталин
биньямин нетаньяху
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057583900_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_62ff167bf2c2b52fc22d2522e7f345be.jpg
Именно в эти годы я впервые с полным внутренним спокойствием и без религиозных или расовых предубеждений начал изучать опасные, а теперь и вовсе табуированные теории. Речь идёт о влиянии еврейской элиты на ключевые культурные, политические и цивилизационные сдвиги, определившие ход европейской истории. И здесь речь не о США или Ближнем Востоке последнего века, не о России и не об Украине. В конечном итоге, я пришёл к выводу: так называемый "антисемитский конспирологизм" — это упрощённая, психологически неглубокая конструкция, которая не объясняет, а подменяет сложную картину мира. Но именно сейчас — в момент, казалось бы, крайне неподходящий, но в то же время удивительно своевременный — я хочу озвучить три наблюдения. Первое. Как этнический восточноазиат, родившийся и воспитанный на китайском языке, я принадлежу к той части мира, которая исторически оставалась в стороне от сложных религиозно-культурных конфликтов Запада. Для китайской цивилизации "еврейский вопрос" попросту не существовал — и, честно говоря, до сих пор не существует. Это одна из причин, почему Восточная Азия — столь мощная экономически — всё ещё культурно и концептуально наивна в отношении той самой скрытой оси, которая соединяет западные элиты, финансовые центры и культурную политику. Израиль, Нью-Йорк, Лондон, Париж — для Пекина это просто география. Второе. Нравится нам это или нет, но современный политик, особенно тот, кто претендует на глобальное влияние, не может игнорировать реальность: вне зависимости от личных взглядов, существует коллективное восприятие, коллективные страхи и коллективные иллюзии — и именно они определяют логику действия других игроков. Сталин, при всей своей жесткости и советском интернационализме, в 1948 году понимал, что еврейский фактор в СССР может быть использован как инструмент давления извне. Трамп — человек прагматичный и идеологически гибкий — перед ударом по Ирану несколько дней колебался. Он знал, что даже если он сам не разделяет радикальных взглядов, значительная часть американского либерального истеблишмента давно видит в нём "врага демократии". И одновременно знал: миллионы людей на планете воспримут этот шаг как доказательство того, что судьба Трампа зависит от одобрения со стороны Биньямина Нетаньяху. Даже если это иллюзия — иллюзии в политике часто становятся реальностью. Третье. У меня есть серьёзное основание полагать, что китайское руководство — как коллективный субъект — обладает лишь фрагментарным и крайне поверхностным пониманием масштабов и глубины связи между Израилем и США, а также двухтысячелетней истории еврейского влияния на западный мир. Однако одно они точно понимают: в глобальной политике лучше не бороться с тем, чего ты не понимаешь. Если даже американский президент, обладающий ядерной кнопкой и всей мощью Вашингтона, не осмеливается напрямую вступать в конфликт с Израилем — Пекин тем более этого не сделает. Вывод прост. Неизвестность и историческая неграмотность не освобождают от последствий. Но даже поверхностное понимание устройства мира позволяет Китаю сегодня делать логичный выбор: не трогать то, во что не веришь, но что давно стало частью стратегической реальности. Израиль для Востока — символическое "белое пятно", но это пятно окружено ядерным контуром из западных страхов, мифов и исторических фобий.И в этом контексте молчание Пекина — это не пассивность. Это холодный расчёт. И он, увы, пока работает.Перевод Азат РахмановО тонкостях американской политики - в статье Вана Чарльза Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово
https://ukraina.ru/20250314/1061796556.html
израиль
пекин
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Ван Чарльз
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061797595_364:18:900:554_100x100_80_0_0_baae5335fdf69ca5da9c99fd86396c9e.jpg
Ван Чарльз
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061797595_364:18:900:554_100x100_80_0_0_baae5335fdf69ca5da9c99fd86396c9e.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/14/1057583900_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_5a30048b50c6b12cce0d60921ff48039.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, пекин, китай, дональд трамп, иосиф сталин, биньямин нетаньяху, мнения
Израиль, Пекин, Китай, Дональд Трамп, Иосиф Сталин, Биньямин Нетаньяху, Мнения

Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории

11:47 24.06.2025 (обновлено: 11:48 24.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Чарльз Ван авторы
Ван Чарльз
автор издания Украина.ру
Все материалы
Период с 2014 по 2023 год стал для меня временем глубокой и во многом болезненной внутренней трансформации — от переосмысления философских и исторических взглядов до сдвигов в личном мировосприятии.
Именно в эти годы я впервые с полным внутренним спокойствием и без религиозных или расовых предубеждений начал изучать опасные, а теперь и вовсе табуированные теории. Речь идёт о влиянии еврейской элиты на ключевые культурные, политические и цивилизационные сдвиги, определившие ход европейской истории. И здесь речь не о США или Ближнем Востоке последнего века, не о России и не об Украине.
В конечном итоге, я пришёл к выводу: так называемый "антисемитский конспирологизм" — это упрощённая, психологически неглубокая конструкция, которая не объясняет, а подменяет сложную картину мира. Но именно сейчас — в момент, казалось бы, крайне неподходящий, но в то же время удивительно своевременный — я хочу озвучить три наблюдения.
Первое. Как этнический восточноазиат, родившийся и воспитанный на китайском языке, я принадлежу к той части мира, которая исторически оставалась в стороне от сложных религиозно-культурных конфликтов Запада. Для китайской цивилизации "еврейский вопрос" попросту не существовал — и, честно говоря, до сих пор не существует. Это одна из причин, почему Восточная Азия — столь мощная экономически — всё ещё культурно и концептуально наивна в отношении той самой скрытой оси, которая соединяет западные элиты, финансовые центры и культурную политику. Израиль, Нью-Йорк, Лондон, Париж — для Пекина это просто география.
Чарльз Ван
14 марта, 11:01
Чарльз Ван, кто он
Второе. Нравится нам это или нет, но современный политик, особенно тот, кто претендует на глобальное влияние, не может игнорировать реальность: вне зависимости от личных взглядов, существует коллективное восприятие, коллективные страхи и коллективные иллюзии — и именно они определяют логику действия других игроков. Сталин, при всей своей жесткости и советском интернационализме, в 1948 году понимал, что еврейский фактор в СССР может быть использован как инструмент давления извне. Трамп — человек прагматичный и идеологически гибкий — перед ударом по Ирану несколько дней колебался. Он знал, что даже если он сам не разделяет радикальных взглядов, значительная часть американского либерального истеблишмента давно видит в нём "врага демократии". И одновременно знал: миллионы людей на планете воспримут этот шаг как доказательство того, что судьба Трампа зависит от одобрения со стороны Биньямина Нетаньяху. Даже если это иллюзия — иллюзии в политике часто становятся реальностью.
Третье. У меня есть серьёзное основание полагать, что китайское руководство — как коллективный субъект — обладает лишь фрагментарным и крайне поверхностным пониманием масштабов и глубины связи между Израилем и США, а также двухтысячелетней истории еврейского влияния на западный мир. Однако одно они точно понимают: в глобальной политике лучше не бороться с тем, чего ты не понимаешь. Если даже американский президент, обладающий ядерной кнопкой и всей мощью Вашингтона, не осмеливается напрямую вступать в конфликт с Израилем — Пекин тем более этого не сделает.
Вывод прост. Неизвестность и историческая неграмотность не освобождают от последствий. Но даже поверхностное понимание устройства мира позволяет Китаю сегодня делать логичный выбор: не трогать то, во что не веришь, но что давно стало частью стратегической реальности. Израиль для Востока — символическое "белое пятно", но это пятно окружено ядерным контуром из западных страхов, мифов и исторических фобий.
И в этом контексте молчание Пекина — это не пассивность. Это холодный расчёт. И он, увы, пока работает.
Перевод Азат Рахманов
О тонкостях американской политики - в статье Вана Чарльза Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИзраильПекинКитайДональд ТрампИосиф СталинБиньямин НетаньяхуМнения
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:24Очевидцы в Днепропетровске делятся видео ракетного удара по одному из промышленных предприятий города
14:20ВСУ продолжают атаковать мирное население в Херсонской области
14:16Поезд "Одесса — Днепропетровск" зацепило взрывной волной
14:16Российские военные освободили Голубовку и вплотную подошли к Купянску
14:13ТЦК в Запорожье устроили концлагерь для водителей
14:10"Россия верит заявлениям Белграда о приостановке поставок оружия на экспорт, но проверять будем" - СВР РФ
14:00Мирный житель погиб, а его супруга получила ранения в селе Байцуры Борисовского района Белгородской области в результате очередной террористической атаки ВСУ, сообщил губернатор Гладков
13:59Бои за Дылеевку в ДНР - видео
13:56Задержан житель Туапсе, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против России, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю
13:54Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Чебоксар, сообщили в Росавиации
13:35Российские военные завершили процесс освобождения ЛНР
13:08Израиль против Ирана. Перемирие или поражение? И если поражение, то чье?
12:42Зеленский пожаловался на нехватку внимания и призвал страны НАТО раскошелиться
12:33КАБы нанесли удар по целям ВСУ в Сумской области
12:10Сразу после трамповского перемирия: Иран и Израиль заходят на новый виток конфликта
12:03Иран утром атаковал ракетами Хайфу и израильскую авиабазу Рамат-Давид, сообщает агентство Fars
11:47Почему Китай не рискнёт бросить вызов Израилю — взгляд через призму "запретной темы" мировой истории
11:20ФСБ задержала диверсантов, пытавшихся подорвать объект газораспределительной сети в Бердянске
10:58Ученый из Ирана погиб при обстреле. Следом Израиль объявил об устранении ядерной угрозы Тегерана
10:49Вододобывающий объект поврежден в ЛНР в результате атаки ВСУ
Лента новостейМолния