https://ukraina.ru/20250620/kak-razobratsya-v-logike-vashingtona-1064090092.html

Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово

Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово - 20.06.2025 Украина.ру

Как разобраться в логике Вашингтона. Главное здесь не дело, а слово

Несмотря на весь абсурд, скандалы и медийные фейерверки, волнения в Лос-Анджелесе, Трампу удается сохранить некий парадоксальный внутренний порядок в США по итогам первых пяти с половиной месяцев его президентства.

2025-06-20T16:25

2025-06-20T16:25

2025-06-20T16:27

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владимир зеленский

илон маск

мнения

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Европейские лидеры, включая Зеленского, предпочитают не спорить с Трампом открыто — слишком велика сила страха перед непредсказуемым американским президентом-миллиардером.Короткая волна протестов калифорнийских либеральных “подростков”, подогретых деньгами “пап” из Голливуда, продлился пару дней — пока их не успокоили резиновые пули. Маск публично извинился перед Трампом. На Ближнем Востоке стартовала новая бойня — на этот раз против Ирана, который оказался к ней морально и технически готов. Израиль действует по своему усмотрению, но в рамках негласного согласования с Вашингтоном. А в самой Америке инфляция, вопреки прогнозам, так и не вырвалась из-под контроля — всё остаётся на уровне начала года.На фоне всего этого Трамп продолжает уверенно опираться на поддержку той самой глубинной Америки — белых рабочих из провинции, "реднеков", как принято говорить в самих США. И здесь возникает фундаментальный вопрос: сколько людей за пределами США действительно понимают, на каком языке говорит Америка?Американский английский — это не просто язык. Это целая вселенная культурных кодов, аллюзий и речевых штампов, которые недоступны даже тем, кто свободно владеет английским или окончил Гарвард. Трамп сумел подобрать ключ к этим кодам — он говорит с аудиторией, которую десятилетиями игнорировали. Его речь полна самовосхищения, обрывиста, на первый взгляд нелогична — но в ней есть своя правда, своя искренность, своя "глубинная логика". Так с народом в США не говорил никто со времён актера Рейгана.Особенно ярко это проявилось в международной политике. Наивные иранские дипломаты до последнего надеялись, что Трамп — человек договороспособный. Даже несмотря на убийства их генералов и учёных — в точечных, но циничных операциях Израиля и США. Они ошиблись: их представления об "американском мышлении" были, мягко говоря, неполными.Но Иран не одинок. Были и другие страны, сумевшие утереть нос США, пока не было Трампа: Куба, Вьетнам, Афганистан. Пришел Трамп и начал вести другую политику. Да, тогда Вашингтон потерял там лицо — и, как ни странно, просто забыл об этом. С Вьетнамом уже обнимаются. Завтра, может быть, сядут за стол переговоров и с талибами*.Есть мнение, что Трамп выстроил с Путиным некое особое понимание — не на уровне протокольных заявлений, а на уровне ментального кода. И пусть между ними остаются разногласия, но главное — в другом: американская элита постепенно избавляется от идеи глобального мессианства. Антироссийская риторика времён "империи зла" — это уже рудимент, подростковая забава из прошлой серии. Сегодня повестка другая. У Трампа нет русофобии. И миллионы американцев с ним солидарны. Остаются, конечно, яростные тётушки-демократки с истеричной ненавистью к России — но и у них это пройдёт, как проходят вспышки менопаузы.Этого в Европе не поймут. И на Украине — тем более. Хоть диплом у них и американский, хоть английский без акцента, хоть стажировка в Citibank — они не поняли сути. Той самой "глубинной Америки", которая выражается не через лекции по международным отношениям, а через реалити-шоу типа "Honey Boo Boo" и поп-культуру в духе Кардашьян.При этом Трамп без особого энтузиазма, но и без возражений наблюдает за уничтожением иранской государственности. "Если так будет — мне не жалко", — примерно таков его подход.Но гораздо показательнее другое: когда сенатор-республиканец Джей Ди Ванс назвал китайцев "лжецами и крестьянами", это прозвучало сильнее и ядовитее, чем любая старая антикитайская формулировка времён холодной войны. Это — настоящая ненависть. Причём не на уровне идеологии, а на уровне культурной неприязни. Ни китайцы, ни европейцы, ни даже русские не улавливают всей глубины этих кодов. Даже китайские мигранты, десятилетиями живущие в США и считающие себя "американцами", не понимают этой логики.Здесь стоит вернуться к "языку". Одна из знакомых автора этих строк однажды заявила, что может с первой минуты понять — демократ перед ней или республиканец. Автор же пошёл ещё дальше: по внешности, без слов, я могу определить партийную принадлежность с 75-процентной точностью. Но я также знаю, что даже самые разные американцы — псевдолевые и крайнеправые — несут в себе нечто общее. Они говорят на том самом "глубинном американском", который не слышат и не понимают ни мигранты, ни союзники США, ни её враги.Этот язык не про свободу и демократию, не про внешнюю политику и мессианство. Это язык исключительности. Язык, в котором другие культуры попросту не существуют — как если бы весь остальной мир был декорацией. Похожий эффект наблюдается, к слову, и у Китая — но с азиатской спецификой.Когда украинские националисты объявляют борьбу с "языком оккупанта", они упускают главное: вопрос языка — это не второстепенный элемент конфликта, а его сущность. Автор не претендует на глубокое понимание русской языковой культуры, но аналогия с США очевидна.До 2030 года, судя по всему, мир увидит ещё немало сюрпризов — и из Вашингтона, и из Пекина. Дональд Трамп, вероятно, уйдёт с политической сцены, но вызовы останутся. И для России ключевым будет не столько угадать будущие ходы Америки или Китая, сколько сохранить свою собственную культурную и языковую уникальность — как фундамент безопасности и суверенитета.О других внутренних аспектах внутренней жизни США - в статье "Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250314/1061796556.html

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Ван Чарльз https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061797595_364:18:900:554_100x100_80_0_0_baae5335fdf69ca5da9c99fd86396c9e.jpg

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Ван Чарльз https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061797595_364:18:900:554_100x100_80_0_0_baae5335fdf69ca5da9c99fd86396c9e.jpg

вашингтон, дональд трамп, сша, америка, владимир зеленский, илон маск, мнения