https://ukraina.ru/20250624/kakomu-bogu-molitsya-gosdep-ssha-khochet-kontrolirovat-ne-tolko-ukrainskoe-no-i-estonskoe-1064232671.html

Какому богу молиться? Госдеп США хочет контролировать не только украинское, но и эстонское православие

Какому богу молиться? Госдеп США хочет контролировать не только украинское, но и эстонское православие - 24.06.2025 Украина.ру

Какому богу молиться? Госдеп США хочет контролировать не только украинское, но и эстонское православие

Власти Эстонии принуждают монахинь Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) отказаться от канонической связи с Московским патриархатом. Об этом 23 июня сообщает британская газета The Telegraph

2025-06-24T20:17

2025-06-24T20:17

2025-06-24T20:50

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По информации издания, эстонские официальные лица заявляют, что женский монастырь Пюхтица "продвигает пропутинский нарратив".Эстонские силовики считают православную обитель олицетворением "Русского мира" и источником российской пропаганды в стране, пишет The Telegraph.Монахини Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря в очередной раз оказались под прицелом сотрудников Министерства внутренних дел Эстонии после того, как они вместе с Эстонской православной христианской церковью выразили несогласие с поправками к Закону о церквях и приходах, принятыми депутатами парламента 18 июня.На сайте ЭПХЦ уже 20 июня было опубликовано заявление, в котором напоминалось, что президент Эстонии Алан Карис в апреле этого года уже вернул на доработку в парламент ранее инициированные Министерством внутренних дел поправки к действующему Закону о церквях.В заявлении подчеркивалось, что законодатель без проведения содержательного и основательного правового анализа внес лишь "косметические изменения" в предложенные формулировки, а потом повторно выставил на голосование спорный документ. Авторами заявления совместно выступили ЭПХЦ и Пюхтицкий монастырь.О каких изменениях идет речь? Согласно первоначальному варианту документа, который был внесен в эстонский парламент в январе, "церковь, приход, союз приходов и монастырь" не могут находиться под руководством или быть связаны в правовом или финансовом плане с "религиозной организацией, духовным центром, органом управления или религиозным лидером, находящимся в иностранном государстве", если те "представляют угрозу безопасности Эстонского государства", "поддерживают военную агрессию" или "действуют вопреки общепринятым принципам международного права".Однако президент Карис решил, что такая формулировка может иметь "слишком широкое толкование" и вернул проект на доработку. Спорное положение парламент переиначил и определил, что церковь или приход не могут на основании своего устава быть экономически связанными с религиозным центром, находящимся за рубежом и представляющему угрозу для Эстонии.В итоге в третьем чтении парламент Эстонии одобрил очередную редакцию Закона о церквях и религиозных общинах, оставив в нем все те положения, которые создают правовые основания для прекращения деятельности Эстонской православной христианской церкви.По словам специального представителя министра иностранных дел России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха, характер принятого закона по-прежнему дискриминационный. Кроме того, он противоречит основному закону страны и допускает широкое толкование положений, отметил дипломат.При этом он подчеркнул, что война, которую эстонские парламентарии объявили священникам и монахам, не может быть оправдана декларируемой ими заботой о национальной безопасности государства, хотя бы по той простой причине, что никаких признаков угрозы этой опасности со стороны церкви не существует.Загнать ЭПЦ под юрисдикцию КонстантинополяГонения на Эстонскую православную церковь Московского патриархата власти страны усилили после начала российской специальной военной операции на Украине весной 2022 года. Они оказывали давление на ее архиереев и священников для того, чтобы склонить их к переходу под юрисдикцию Константинополя.Например, в январе 2024 года власти Эстонии отказались продлить вид на жительство главе ЭПЦ митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Решетникову) под предлогом заботы о национальной безопасности. Митрополит был вынужден уехать в Россию и оттуда руководить ЭПЦ дистанционно.В апреле 2024 года глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что РПЦ необходимо признать "террористической организацией". Также он посетил Пюхтицкий монастырь, чтобы предложить его руководству перейти в юрисдикцию Константинополя. В мае 2024 года Ляэнеметс сказал, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ и РПЦ и признание деятельности Московского патриархата "ересью" со стороны Эстонской православной церкви.К давлению на ЭПЦ МП присоединился и эстонский парламент, приняв в мае 2024 года заявление "Об объявлении Московского патриархата организацией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации".В августе 2024 года собор ЭПЦ по настоянию правительства Эстонии убрал из названия церкви упоминание о принадлежности к Московскому патриархату. Но несмотря на это эстонские власти отказались регистрировать новое наименование Эстонской православной церкви.В феврале этого года МВД Эстонии на своем сайте призвал общины ЭПЦ переходить в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В конце марта Эстонская православная церковь изменила свое название на "Эстонская православная христианская церковь" и это новое название было официально зарегистрировано. Однако повторное переименование не спасло церковь от дальнейших нападок эстонских властей.Происки ГосдепаОчевидно, что Запад готовит Эстонию и другие страны Прибалтики на роль следующей Украины, т.е. следующего региона, который они бросят против России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал историк, православный миссионер Руслан Калинчук.Чтобы добиться этой цели, из России надо сформировать образ врага и зачистить любые силы в стране, которые выступают за мирное сосуществование с Москвой, отметил он."Поскольку эстонская православная церковь, объединенная с Московским патриархатом, является такой силой, эстонские власти делают все, чтобы ее зачистить. При этом надо отметить, что их кампания абсолютно незаконная. Более того, она нарушает целый ряд международно-правовых документов, в том числе Декларацию о правах человека", - рассказал Калинчук.Как известно, государство не может вмешиваться в деятельность религиозных структур, продолжил эксперт. Однако Украинской православной церкви, так и церкви в Эстонии местные власти вменяют какою-то мнимую связь со "странной-агрессором", отметил он. При этом ни на Украине, ни в Эстонии местные власти никогда не предъявляй никаких документов, которые свидетельствовали бы о том, что церковь исполняет какие-то распоряжения из Москвы, добавил Калинчук."Единственное, что вменяется УПЦ, это то, что ее предстоятелей благословляет при вступлении в должность московский патриарх. Но суть в том, что он не может отклонить эту кандидатуру. Это чисто канонический, богословский акт, не административный. Соответственно, каноническая связь не может быть предметом урегулирования светского права. То, кого упоминает священник за литургией и то, о ком он молится, не предмет урегулирования светского права. Это нарушение прав человека в сфере свободы совести в чистом виде. Но поскольку делается это по заказу Запада, никто ничего ни на Украине, ни в Эстонии не замечает", - рассказал эксперт.Калинчук напомнил, что Константинополь еще с времен Второй мировой войны контролируется Госдепом. Тогда на Константинопольскую кафедру посадили патриарха Афинагора, в миру Аристоклиса Спииру, гражданина США, добавил он."Очевидно, что американскому Госдепу очень нужно, чтобы церковь, как на Украине, так и в Эстонии, контролировалась через управляемый ими Константинопольский патриархат. Приведу вам пример. После начала СВО в 2022 году в Киеве прошло собрание, в результате которого были внесены изменения в устав УПЦ. Оттуда были удалены любые упоминания РПЦ. Даже в нарушение канонов было заявлено, что УПЦ отмежевалась от Московской патриархии", - сказал Калинчук.По его словам, каноническое право не содержит понятие отмежевания, там фигурирует только понятие "раскол". Тем не менее, это решение не остановило гонения на УПЦ, что очередной раз показывает – Запад добивается не разрыва связей с Московской патриархией, а переведения УПЦ под юрисдикцию Константинополя, подчеркнул эксперт."Та же ситуация в Эстонии. В начале СВО эстонская церковь приняла заявление, осудившее и политику России и святейшего патриарха. Но тем не менее эстонские власти это не остановило. Особенно это касается Пюхтицкого монастыря, который министр Ляэнеметс грозит лично выселить из Эстонии. Настоящей целью здесь является именно подчинение эстонской церкви Константинопольскому патриархату", - подытожил Руслан Калинчук.Больше о российско-эстонских отношениях в материале Владимира Скачко Допросили за Россию. Израильский спортсмен оказался честнее эстонских патриотов

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, эстония, россия, украина, упц, рпц, константинопольский патриархат