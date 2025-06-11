https://ukraina.ru/20250611/doprosili-za-rossiyu-izrailskiy-sportsmen-okazalsya-chestnee-estonskikh-patriotov-1063851525.html

Допросили за Россию. Израильский спортсмен оказался честнее эстонских патриотов

Допросили за Россию. Израильский спортсмен оказался честнее эстонских патриотов - 11.06.2025 Украина.ру

Допросили за Россию. Израильский спортсмен оказался честнее эстонских патриотов

Кому возле Руси жить хорошо, так это эстонским патриотам. Они – неотъемлемая часть своего народа: вдумчивы по жизни, неторопливы по замыслам и неспешны в воплощении задуманного. И потому – никогда в авангарде, зато всегда в тренде.

2025-06-11T18:38

2025-06-11T18:38

2025-06-11T18:38

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израиль

эстония

адольф гитлер

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"динамо"

уефа

фифа

мнения

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Всегда напоминают тех эстонских пограничников, которые были подняты по тревоге на пятый день после полной оккупации страны врагами – и долг выполнили, и толку никакого, зато засветились правильно.Эстония – это, как известно, с недавних пор член ЕС и НАТО, а весь коллективный и на всю голову евроатлантический Запад сегодня уже несколько лет исповедует отмену России. Запрещает все русское – от языка до культуры и преследует за любые проявления симпатии к этой стране. И эстонские патриоты тоже, видимо, решили не отстать от всех и побороться с "путинским Кремлем".На прошлой неделе у эстонцев состоялся футбольный матч квалификации на Чемпионат мира по футболу в 2026 году, который они закономерно продули сборной Израиля со счетом 3:1. Эстонцы принадлежат к тем нациям, из которых футболисты – как из черепах спринтеры. Но тамошние патриоты, похоже, решили заранее компенсировать горечь от поражения оголтелой русофобией.Накануне матча они узнали, что в сборной Израиля играет ее 32-летний капитан Эли (Элазар) Даса, который тогда еще представлял московское "Динамо". По истечении контракта, он официально покинул клуб буквально вчера, 10 июня 2025 года, но на матч в Эстонию прибыл в ранге московского, а значит, российского динамовца. За три сезона в "Динамо" (Москва) футболист провел 78 матчей, в которых забил один мяч, а в сезоне-2023/24 помог команде выиграть бронзовые медали чемпионата России.Даса – очень опытный и надежный футболист. В Футболе он с детства. Играл в Израиле, Нидерландах и в России. За четыре года в "Маккаби" он стал чемпионом Израиля (2018/19), дважды выиграл Кубок Тото и участвовал в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов. Спецы и болельщики знают, что его игра отличалась надежностью в защите и умением подключаться к атакам. В 2021/22 годах он был признан лучшим ассистентом Лиги конференций УЕФА, отдав шесть результативных передач.Зная это, эстонцы, похоже, решили выбить соперника из колеи перед матчем, подъехав на кривой козе совсем с другой стороны. На пресс-конференции начали задавать вопросы, насколько этично для него… продолжать карьеру в России на фоне специальной военной операции (СВО) России против Украины. И он ответил честно: "Я благодарен за годы в России. Ко мне там относились с уважением как к футболисту и человеку. Я не занимаюсь политикой, моя задача — представлять Израиль, и я горжусь этим, играя за "Динамо".Взорванные пуканы патриотов чуть не погребли под обломками весь Таллинн, и в бой пошла официальная Эстония. На следующий день, 7 июня, в отель, где остановилась сборная Израиля, нагрянула эстонская полиция и Даса был вызван на допрос. Полицейские спрашивали о том же – об игре в России. А потом пригрозили арестом и дальнейшим разбирательством.Допрашивали несколько часов. Только вмешательство делегата ФИФА и представителей футбольных федераций Израиля и Эстонии предотвратило эскалацию конфликта до размеров уже бесконтрольного идиотизма.Даса ареста и дальнейших допросов избежал. Но тут выступили патриоты-болельщики. На матче они в первом тайме на трибунах вывесили баннер: с фамилией "Даса", в которой буква "D" была заменена логотипом "Динамо" с "капающей кровью".По требования футбольных функционеров плакат убрали, но болельщики продолжали вести себя, как небинарные макаки со смещенным в сторону туалета мозжечком – громко орали, топали и размахивали конечностями и свистели в адрес Даса весь матч.Футболист ответил достойно и по-своему. Он отыграл все 90 минут и отдал голевую передачу, которая и закрепила победу израильтян. И Даса, разумеется. Но что самое приятное и радостное: он до конца остался честным человеком и спортсменом. Скандал, ясное дело, выплеснулся за пределы Эстонии, и когда сборная Израиля в товарищеском матче обыграла сборную Словакии, уже тамошние патриоты и журналисты донимали израильтянина его отношением и к России, и к эстонским патриотам. "Я вообще не понял, чего они хотели от меня. Я очень уважаю своих работодателей и вовсе не стыжусь, что играл там. Никто мне пистолет к виску не приставлял. Я получил удовольствие от игры в "Динамо". Что дальше? Пока не знаю", — ответил он на все вопросы.Но по-любому инцидент в Таллинне уже стал одним из самых вопиющих случаев политизации спорта в последнее время.Сегодня Даса ищет новый клуб. И у него все хорошо и с совестью, и с честью. Зато обгадились по полной, до редких волосиков на макушке все остальные. Но особенно – поборники общечеловеческих ценностей, демократии, политкорректности и толерантности на Западе, который, как известно, мнит себя защитников всего хорошего от всего плохого.Во-первых, хотели наехать на Россию, но поручили это дело эстонцам, и те выступили в лучших традициях людей, к которым мозг либо не приходил вообще, либо пришел с опозданием. И на указанный матч Израиль – Эстония точно не успел.Оскорбляя, унижая и издеваясь над Эли Даса, эстонские патриоты как-то забыли что он – на только "русский", но и эфиопский. В смысле – эфиопский еврей (фалаша) из колена Дана. И тупорылая русофобия удивительно зверским способом переплелась с махровым антисемитизмом. Чем только подтвердила верность нынешних эстонских патриотов духовно-политическим и садистским традициям своих предшественников из так называемого Генерального округа Эстония (Generalbezirk Estland). Это административно-территориальная единица, которую нацисты фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера создали в 1941 году в составе рейхскомиссариата Остланд.В Остланд входили, кроме Эстонии, еще и Латвия с Литвой и западными районами Белоруссии. Но в выполнении указаний фюрера по решению "еврейского вопроса", несмотря на общую и неизбывную тормознутость, ставшую уже легендой эстонского народа, именно эстонцы первыми из подчиненных "третьего рейх" отчитался о… полной очистке территории от евреев. Причем радостно рапортовали, что справилась своими силами, не привлекая немецкой помощи.И вот сейчас, через 80 лет после уничтожения рейхскомиссариата Осталанд (накрылся медным тазом вместе с Гитлером в 1945 году), как написал кто-то из блогеров, "эстонская полиция применила неутраченные за 80 лет навыки поиска и наказания народа Израилева: руки помнят!".Но даже не это главное. Мерзость ситуации в том, что Запад молчит и даже одобряет Эстонию, за то, что она пусть даже так… борется с Россией.Во-вторых, двойные стандарты окончательно стали главной линией поведения Запада в отношениях с Россией. И это только затрудняет если вообще делает невозможными мирные и дипломатические договоренности о нормализации конфликтов и противоречий. Начиная с украинского.Ложь и фарисейство, цинизм и высокомерное презрение к визави насквозь пронизали Запад и сделали его недоговороспособным. И раз он затевает очередной крестовый поход по старому маршруту Гитлера "дранг нах остен", то только мощный удар в ответ, заканчивающийся полной и безоговорочной капитуляцией агрессора может остановить этот кровавый процесс.В-третьих, чисто спортивный аспект, футбольный. Федерация футбола Израиля выпустила заявление, осуждающее "политизацию спорта". Однако Эстонский футбольный союз оказался в сложном положении: ему пришлось объясняться перед УЕФА за поведение болельщиков и действия полиции. Однако ни УЕФА, ни ФИФА не заявили о начале официального расследования инцидента в Таллинне. С указанием, что поведение не так болельщиков, как официальной полиции нарушают основные принципы спорта — нейтральность, честность и безопасность спортсменов. И многие обозреватели уверены, что если инцидент проигнорируют, то это станет сигналом к тому, что любые положительные высказывания в адрес Россией могут повлечь за собой административное или даже уголовное преследование в русофобских странах. Это опасный прецедент для будущего международного спорта и для безопасности спортсменов, которые вовлекаются в политические – националистические и ксенофобские – игрища и могут пострадать.Ну а эстонским патриотам-русофобам, которые надеялись получить от своей акции удовольствия и печенюшки хочется напомнить еще один анекдот о двух их незадачливых коллегах, которые пришли в дом терпимости, желая снять мальчика или девочку. "А деньги у вас есть?", – спросили их. "Есть, 15 евро", – был ответ. "Ну, с такими деньгами вы можете разве что друг с другом", – сказали им. И они вернулись минут через 15, опять поскреблись в дверь и спросили: "А деньги кому заплатить?"...Ситуация похожа, однако. Такой вот футбол с сексуально политическим подтекстом, эстонским акцентом и удовольствиями вхолостую…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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россия, израиль, эстония, адольф гитлер, сальвадор дали, "динамо", уефа, фифа, мнения