https://ukraina.ru/20250623/1064188585.html

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия сжигает Кременчугский НПЗ и подбирает ключи к западному Донбассу

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия сжигает Кременчугский НПЗ и подбирает ключи к западному Донбассу - 23.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт Николай Сорокин: Россия сжигает Кременчугский НПЗ и подбирает ключи к западному Донбассу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-23T15:46

2025-06-23T15:46

2025-06-23T15:46

эксклюзив

нпз

константиновка

россия

спецоперация

северск

донбасс

кременчуг

ракеты

авиабомбы

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Есть мнение, что если Россия будет вынуждена втянуться в ирано-израильский конфликт, поддерживая Тегеран, то на украинском фронте могут возникнуть просадки. Такого не будет, потому что это две принципиально разные войны.На украинском фронте идет наращивание наступления нашей сухопутной группировки. Мы близко подошли к решению ряда принципиальных задач. Двигаемся к овладению Покровском, на 95% освободили Часов Яр, каждый день берем по три-четыре основательных поселка.Здорово продвинулись по направлению к Константиновке, особенно в районе Клебанбыкского водохранилища. После Константиновки дальше пойдет Дружковка, потом Краматорск. Плюс мы подошли на три-четыре километра к Северску впервые за три года, а Северск и Константиновка — это два ключа к западному Донбассу.Что касается ракет, то они играют важную роль в нейтрализации остатков украинского ВПК и нефтеперерабатывающей промышленности. Что произошло с Кременчугским НПЗ? Двадцать попаданий: 12 дронов и восемь ракет ("Ониксы" и "Искандеры"). Раньше как было? Два-три попадания, и мы на этом успокаивались, а Украина через месяц восстанавливают производство. Здесь же было принято решение до фундамента сжечь завод, который производил 92% украинских нефтепродуктов.Теперь на этом месте надо строить новый завод, импортируя все комплектующие. Никто сейчас это делать не будет. Если западноукраинские НПЗ работали на местном сырье, то Кременчугский НПЗ работал на давальческом.Повторюсь, на СВО роль ракет вторична. ФАБы, артиллерия и РСЗО играют куда большую роль для продвижения на земле.А в Иране совершенно другой сценарий. Там не будет сухопутной войны. Там не будет лазанья по горам "морских котиков". Там будет попытка выбомбить Иран из войны. За всю историю войн между крупными державами ни одной из них не удалось победить бомбардировками без включения в войну сухопутных сил. Если руководство Ирана не решит уйти от сопротивления, а этого не будет, выбомбить из войны Иран без ядерного оружия не получится. А США и Израиль вряд ли его применят.

https://ukraina.ru/20250620/1064059278.html

https://ukraina.ru/20250619/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-nastupayut-pod-izyumom-a-vsu-gotovyat-k-oborone-ruslo-severskogo-dontsa-1064054149.html

константиновка

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донбасс

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, нпз, константиновка, россия, спецоперация, северск, донбасс, кременчуг, ракеты, авиабомбы