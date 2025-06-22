https://ukraina.ru/20250622/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-tir-s-zhivym-schitom-vo-lvove-i-pobeda-veruyuschikh-upts-mp-v-1064135520.html

Западная Украина за минувшую неделю: Тир с "живым щитом" во Львове и победа верующих УПЦ МП в Черновцах

Западная Украина за минувшую неделю: Тир с "живым щитом" во Львове и победа верующих УПЦ МП в Черновцах - 22.06.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Тир с "живым щитом" во Львове и победа верующих УПЦ МП в Черновцах

Во Львове открыли новый стрелковый тир, где будут тренироваться военные и резервисты. От ударов с воздуха он надежно прикрыт несколькими пространствами, рассчитанных в первую очередь на гражданских лиц.

2025-06-22T05:44

2025-06-22T05:44

2025-06-22T05:44

западная украина за неделю

украина

львов

будапешт

виктор орбан

андрей садовый

владимир зеленский

пцу

слуга народа

верховная рада

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В Закарпатье дежурная активизация антивенгерской риторикиДепутат Закарпатского областного совета от президентской партии "Слуга народа" Роланд Цебер, которого Будапешт обвинил в шпионской деятельности, на минувшей неделе выступил с острыми нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Досталось также недавно назначенному послу Украины в Будапеште, уроженцу Закарпатья Федору Шандору."На официальных (!) страницах правительства и чиновников Венгрии открыто пишут: "Не голосуйте за Украину – иначе венгры будут в гробах возвращаться домой". Гроб, война, страх – вот чем кормит свой народ Виктор Орбан. Не политикой. Не развитием. А ложью и ненавистью. Виктор Орбан ненавидит Украину. Это не дипломатический конфликт. Это – откровенная враждебность", – написал депутат 17 июня в социальных сетях.Стоит отметить, что Роланда Цебера, которому с 2024-го запрещен въезд в Венгрию, в мае этого года Будапешт обвинил в шпионской деятельности. Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш тогда заявил, что Цебер – "нелегальный сотрудник украинской разведки, установивший связи с представителями венгерской оппозиции" (председатель оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр действительно называл Цебера "своим братом"). Кроме того, закарпатский депутат организовывал встречи с политическими и военными деятелями "с целью повлиять на позицию Венгрии по конфликту на Украине".Однако нападками на венгерского премьера Роланд Цебер не ограничился. Он также выразил недовольство бездействием нового посла Украины в Будапеште, по совместительству тоже депутата Закарпатского областного совета – Фёдора Шандора."Посол, который должен защищать интересы Украины в Будапеште, имеет одно хобби: сажать деревья, сидеть у озера и делать вид, что знает венгерский. Уважаемый Фёдор Шандор, по моему мнению, вы не посол, вы – позор дипломатии. И при этом этот человек еще и действующий депутат Украины. Как это возможно? Как можно быть и послом, и депутатом одновременно? Предлагаю ему сделать простой и честный выбор: либо мандат, либо посол. А не спектакль на два стула", – предложил Цебер коллеге, причем не просто по Закарпатскому областному совету, но и по фракции "Слуга народа" в нём.Шандор действительно обещал сложить мандат депутата областного совета после назначения послом в Будапеште, однако не сделал этого после вручения верительных грамот президенту Венгрии в начале марта 2025 года. Однако ключевыми в посте Цебера (кстати, продублированного на венгерском языке) всё же являются оскорбительные выпады в сторону Орбана. А несколько месяцев назад этот закарпатский депутат выступил с угрозами в адрес венгерской партии "Наша Родина" и её лидера Ласло Тороцкаи, заявившего, что его политическая сила будет претендовать на Закарпатье, "если Украина потеряет свою государственность в результате войны".Не исключено, что вербальный конфликт Цебера и Тороцкаи получит продолжение, ведь на днях венгерский политик встретился с лидером Всемирного конгресса русинов и выразил поддержку этой организации, выступающей за автономию Закарпатья. "Меня посетил Степан Лявинец, глава Всемирного конгресса русинов, и передал резолюцию, которая требует прав для живущих на Закарпатье русинов. Позорным образом Украина даже не признает существование русинов. Конечно, партия "Наша родина" поддерживает борьбу русинов", – написал Тороцкий в социальных сетях.Во Львове открыли тир, который будет прикрывать "живой щит"На днях во Львове открыли спортивный хаб "Стрельница", аналогов которому, по словам владельцев, нет в Украине. Главная составляющая объекта – 50-метровый тир для стрельбы из огнестрельного оружия, в хабе также будут готовить операторов боевых дронов. "Стрельницу" обустроили на месте, где с давних времён было стрельбище.В советское время там был тир Прикарпатского военного округа, затем здания и территорию передали Львову или продали, причём большая часть из них до последнего времени оставалась запущенной. Инвестором проекта выступила бизнесвумен и почетный консул Казахстана во Львове Галина Маслюк, которая надеется продать "Стрельницу" Львовскому городскому совету за 200 миллионов гривен. Объект действительно уникален, прежде всего тем, что от возможных ударов с воздуха его будет прикрывать… "живой щит" в виде посетителей в кафе и кинозала.Итак, на первом этаже трехэтажного здания расположен "центр национально-патриотического воспитания", где будут проводить тренировки пилотов дронов. "Здесь есть симуляторы, где все желающие смогут улучшить свои навыки управления беспилотниками, а также тир для стрельбы из лазерного и пневматического оружия", – хвастаются инвесторы."Сердце" заведения – 50-метровый тир на шесть стрелковых рубежей – расположено на втором этаже. По словам Виталия Облещука, руководителя спортивного общества Para Bellum, который будет работать и консультировать в "Стрельнице", в тире можно будет пострелять из пистолетов, винтовок, карабинов и дробовиков. Правда, комнату для хранения оружия, которое можно будет взять напрокат, откроют через несколько недель, сейчас тренируются только люди, имеющие личное зарегистрированное оружие. Понятно, что, прежде всего, речь идет о военных.А на третьем этаже находятся кафе, спортзал, зона для встреч ветеранов и конференц-зал, где будут проводить, среди прочего, кинопоказы. То есть де-факто военный объект (на церемонии открытия было прямо заявлено, что в тире будут тренироваться действующие военные и резервисты) надежно прикрыт несколькими пространствами, где планируется присутствие прежде всего гражданских лиц. Да и на крыше здания устроено поле для стрельбы из лука и локация для общения, откуда открывается вид на город."Мы не хотим, чтобы это было помещение, которое использовалось бы узко. Мы хотим, чтобы его использовали все наши городские институты, общественные организации, чтобы они проводили здесь встречи, награждения и тому подобное", – рассказал директор офиса спорта Львовского городского совета Антон Никулин.Следует также отметить, что "Стрельница" является попыткой апроприации нынешними властями чисто польской истории Львова. Во время церемонии открытия тира мэр города Андрей Садовый и другие чиновники отмечали, что с 19 века до 1939 года эта территория принадлежала Стрелковому обществу Львова, которое, в свою очередь, было наследником львовского "Куркового братства", основанного ещё в 15 веке.Вот только обе эти организации были сугубо польскими, русинов-украинцев там практически не было. Даже львовские историки смогли вспомнить только двух членов Стрелкового общества, считавших себя украинцами – братьев Мирона и Романа Трушей, сыновей богатого львовского художника Ивана Труша. Практически все члены Стрелкового общества в ноябре 1918 года стали в ряды польских повстанцев, выступивших против Западно-Украинской народной республики.В Черновцах верующие УПЦ МП смогли отстоять свой главный храмВо вторник, 17 июня, силовое крыло Православной церкви Украины (ПЦУ) с помощью полиции пыталось захватить главный храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черновцах – Свято-Духовский собор. Однако прихожане смогли отстоять свою святыню, и она осталась под контролем общины.Захват был спланирован как настоящая спецоперация. Сначала в храм завезли мужчину в инвалидной коляске, его сопровождал молодой человек спортивного телосложения. Потом к храму подъехал микроавтобус, из него вышли семеро крепких парней, быстро забежавших в храм. После этого "инвалид" вскочил с кресла, и вся эта компания заблокировала вход в здание и начала выгонять из него священников УПЦ МП и женщин, прислуживающих в храме.Далее во двор собора въехал большой микроавтобус, оттуда выскочили более десятка мужчин, начавших блокировать всю территорию по периметру. Впоследствии к ним присоединились еще несколько десятков молодых людей в спортивных костюмах, некоторые из них были в масках. Часть из них тоже вошла в храм, заведя туда одного священника ПЦУ, часть осталась на улице. После этого в пресс-службе Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ сообщили, что в храме "будет проведено богослужение на украинском языке".На тот момент двор собора уже был заполнен несколькими десятками полицейских, которые пытались не допустить на территорию и к стенам храма верующих УПЦ МП. Однако прихожан собралось несколько тысяч, они перекрыли движение по улице Главной, а затем начали прорываться через металлическое ограждение собора, выломав его часть. Полиция применила перцовые баллончики, чтобы сдержать толпу, и начала задержания – некоторых людей положили лицом на землю во дворе храма. На место прибыло спецподразделение "ТОР", общее количество полицейских превысило двести человек.Однако люди прорвали все полицейские границы, выломали заблокированную изнутри дверь собора и зашли туда вместе со священниками УПЦ МП. При этом священника ПЦУ и его "группу поддержки" в спортивных костюмах полицейские вывели через "коридор безопасности". В храме стали бить в колокола и началась литургия. Через некоторое время большая часть полицейских покинула территорию собора, оставив несколько патрулей вблизи "круглосуточной охраны". На территории теперь постоянно находятся десятки прихожан, внутрь храма пускают "лишь с благословения".Как сообщили в отделе коммуникации полиции, к ним поступило более 10 обращений от граждан, среди которых причинение телесных повреждений и захват культового сооружения неизвестными. На данный момент информации об открытии уголовных производств нет.В пятницу, 20 июня, епископ ПЦУ Феогност с ухмылкой заявил, что лица, пытавшиеся захватить Свято-Духовский собор, не принадлежат к его церкви. "На Украине сейчас много патриотически настроенных людей, которые хотят отстоять права своего государства. Выяснять, кто это мог быть – будут правоохранительные органы", – сказал он на пресс-конференции. По словам епископа, священники Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ 17 июня "лишь находились внутри собора".В тот же день религиозная община Кафедрального собора в честь восхождения Святого Духа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП обратилась к Владимиру Зеленскому и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу с просьбой "защитить их конституционные права и провести объективное расследование агрессивной попытки захвата храма". Речь в нём о появлении неизвестных вооруженных лиц в балаклавах, физическом насилии, применении в отношении духовенства и верующих УПЦ спецсредств, перечного газа и наручников.В документе говорится, что такие действия имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренные ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), нарушают конституционные права граждан и международные обязательства Украины – Европейскую конвенцию по правам человека (ст. 2, 3, 5, 9, 11) и Всеобщую декларацию прав человека (ст. 1, 8, 9). Но на фоне действующего на Украине закона о фактическом запрете УПЦ МП ответ на это обращение прогнозирован.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

украина, львов, будапешт, виктор орбан, андрей садовый, владимир зеленский, пцу, слуга народа, верховная рада