https://ukraina.ru/20250620/rusofobiya-raspil-zapadnoy-pomoschi-i-pomosch-ttsk-kakie-osnovnye-zadachi-minzdrava-ukrainy--1064032587.html

Русофобия, "распил" западной помощи и помощь ТЦК. Какие основные задачи Минздрава Украины

Русофобия, "распил" западной помощи и помощь ТЦК. Какие основные задачи Минздрава Украины - 20.06.2025 Украина.ру

Русофобия, "распил" западной помощи и помощь ТЦК. Какие основные задачи Минздрава Украины

После Евромайдана украинское министерство здравоохранения активно "реформировали", чтобы затруднить доступ простых украинцев к медицинским услугам.

2025-06-20T05:42

2025-06-20T05:42

2025-06-20T13:39

эксклюзив

украина

минздрав

русофобия

финансовая помощь

запад

коррупция

помощь

финансирование

мобилизация

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Постепенно медицинские учреждения также украинизировали, увольняя специалистов, допускавших общение на привычном для них русском языке. В рамках реформ "доктора Смерть", американки Ульяны Супрун были закрыты сотни лечебных учреждений, а больные с серьезными психическими расстройствами или открытой формой туберкулеза зачастую оказывались на улице.Однако все эти неолиберальные реформы не в полной мере отражают изменения, происходившие в украинском Минздраве. С началом СВО в медицинских учреждениях Украины также кратно возросла коррупция, связанная с предоставлением "платных" отсрочек от мобилизации.Попутно, Минздрав становился одним из органов русофобии и инструментом, с помощью которого выпрашивали средства у западных спонсоров. Впрочем, все органы Кабмина исправно исполняют лишь эти функции – продуцируют русофобию и клянчат деньги.В среду 18 июня Минздрав Украины вдруг выразил "глубокую обеспокоенность", но отнюдь не в связи с ростом числа больных или раненых. Беспокоит Минздрав Украины визит регионального директора Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге в Москву. Минздрав Украины считает, что осуществление подобных визитов недопустимо, поскольку такие контакты с представителями РФ якобы ослабляют "дипломатическую изоляцию" России. Минздрав Украины как бы не замечал ни недавние визиты десятков зарубежных лидеров в Москву, ни переговоры российского и американского президентов.Примечательно, что Минздрав Украины выступил с этим заявлением на следующий день, после того, как его руководство попало в очередной коррупционный скандал. На Украине уже 11 лет любой чиновник, попавшийся на взятке, начинает судорожно генерировать русофобские заявления в надежде на помилование.Неделю назад министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что детскую больницу "Охматдет" планируют восстановить до конца текущего года. Но на этой неделе украинские СМИ выяснили, что тендер на ремонт киевской больницы отдали компании "Риола-Модуль", которая уже 4 раза фигурировала в уголовных делах о хищении государственной собственности в крупных размерах, а также в сговоре с украинскими чиновниками.В июле прошлого года ракета украинского ПВО Nasams сбилась с пути и влетела в здание возле детского корпуса, сообщал украинский Telegram-канал "Легитимный". Опальный депутат Александр Дубинский напомнил на днях, что произошло это как раз накануне прошлогоднего саммита НАТО, когда срочно нужен был какой-нибудь громкий повод, чтобы выпросить новое финансирование.Глава Минздрава обещал восстановить "Охматдет" еще в прошлом году и обещал также лично курировать этот процесс. Тогда даже западные меценаты собрали крупную сумму, достаточную для ремонта больницы. Однако на Украине сразу же разгорелся скандал из-за этих денег. Благотворительный фонд, собравший на восстановление "Охматдета" более 378 млн грн, отказался перечислять средства на счёт больницы, сообщил директор больницы Владимир Жовнир. После этого заявления министр Ляшко отстранил от работы главу больницы, а благотворительный фонд продолжил собирать средства. Одним из крупных спонсоров был Всемирный банк.В марте во Львове задержали чиновников, которые украли 4 миллиона гривен, выделенные на строительство корпуса больницы "Охматдет". Обвиняют их в том, что собранные деньги они перевели в неизвестном направлении.Очевидно, что, если больницу отремонтировать в этом году (хотя обещали – в прошлом), прекратится поток помощи от доноров, поэтому ее будут ремонтировать, как водопровод в Николаеве, мосты в Киеве или жилые дома в Буче, то есть, вечно.Украинский Telegram-канал "MediaKiller", сообщал еще в феврале, почему сроки ремонта решили перенести. "А тем временем деньги (донаты + бюджетные) лежат на счету одного банка. Банк вложил эти деньги на депозитные сертификаты НБУ, и они приносят бенефициарам "распила" 15% годовых", - сообщал "MediaKiller".Помимо генерирования русофобских заявлений и распила средств от спонсоров, Минздрав Украины принимает активное участие в пополнении редеющих рядов ВСУ пушечным мясом. В насильственной мобилизации есть не только вина Зеленского, полиции и сотрудников ТЦК, но и украинских медиков, которые признают "годными" всех, даже людей с тяжелыми заболеваниями или увечьями.В среду 18 июня Верховная Рада также приняла законопроект, согласно которого все гражданские медучреждения должны будут передавать данные о состоянии здоровья для оценки пригодности к службе в армии. Военнообязанному будет достаточно обратиться к своему терапевту в больнице, а далее набор данных о состоянии его здоровья для определения пригодности к военной службе будет автоматически направляться в реестр военнообязанных "Оберег".По сути, из гражданских больниц делают некий филиал ТЦК, подчиняя здравоохранение целям насильственной мобилизации. В результате на Украине только возрастет количество заболеваний и случаев самолечения, поскольку мужчины в возрасте до 60 лет вряд ли рискнут вызвать скорую помощь даже в случае серьезного приступа – ведь подсознательно они понимают, что цель системы здравоохранения современной Украины - "добить" пациента.О том, чем в это время на Украине заняты "сливки общества№ - в статье Дмитрия Ковалевича "Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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