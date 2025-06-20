Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/pozhar-v-kharkove-porazhennye-obekty-infrastruktury-i-gazoprovod-vs-rf-udarili-po-ukraine-1064070586.html
Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине
Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине - 20.06.2025 Украина.ру
Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине
Российские "Герани" поражают цели на окраинах Харькова, а также в районе Изюма и в Одессе, пишет телеграм-канал Украина.ру
2025-06-20T07:26
2025-06-20T07:26
новости
россия
харьков
одесса
даниил богатырёв
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42102b1f9b26dba5c53c9258a136d227.jpg
"ВКС РФ нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. &lt;...&gt; Также взрывы гремят в Днепропетровской и Полтавской областях. &lt;...&gt; ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.Украинские телеграм-каналы писали о пусках не менее пяти групп БПЛА курсом на Одессу.Одесская администрация жалуется, что в результате работы "Гераней" поражены объекты инфраструктуры и газопровод.Власти Харькова сообщили, что на месте одного из прилетов начался пожар.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении на сайте Украина.ру.
россия
харьков
одесса
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/12/1063222853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_474ccb620499a45f628dd1e444259f63.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, одесса, даниил богатырёв, вкс
Новости, Россия, Харьков, Одесса, Даниил Богатырёв, ВКС

Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине

07:26 20.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские "Герани" поражают цели на окраинах Харькова, а также в районе Изюма и в Одессе, пишет телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. <...> Также взрывы гремят в Днепропетровской и Полтавской областях. <...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.
Украинские телеграм-каналы писали о пусках не менее пяти групп БПЛА курсом на Одессу.
Одесская администрация жалуется, что в результате работы "Гераней" поражены объекты инфраструктуры и газопровод.
Власти Харькова сообщили, что на месте одного из прилетов начался пожар.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковОдессаДаниил БогатырёвВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией
14:03Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
13:57Сообщают о завершении очередного этапа обмена пленными в рамках Стамбульских соглашений
13:50В ТЦК довели до самоубийства мужчину и сломали ногу его адвокату
13:34Продвижение ВС РФ в Харьковской области севернее Купянска продолжается
13:24Украинка случайно поддержала российский бизнес
13:13Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса
13:00Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня
12:59Дезертировавший ВСУшник сжег пять военных автомобилей в Киеве
12:48Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"
12:43Сложил фортификации в карман? Вслед за вице-премьером с Украины сбежал друг и "кошелек" Зеленского
12:19Иран отказался от переговоров с США в условиях атак Израиля
11:53ФСБ задержала пособников ВСУ в Крыму
11:48Украина на грани стратегического краха
11:13"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
10:39ВСУ покидают село Александро-Калиново - военкор
10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превысило количество потенциальных целей - офицер ВСУ
10:00«Герани» начали бить по мостам
09:50Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
09:50ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградской агломерации
Лента новостейМолния