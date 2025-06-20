https://ukraina.ru/20250620/pozhar-v-kharkove-porazhennye-obekty-infrastruktury-i-gazoprovod-vs-rf-udarili-po-ukraine-1064070586.html

Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине

Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине - 20.06.2025 Украина.ру

Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине

Российские "Герани" поражают цели на окраинах Харькова, а также в районе Изюма и в Одессе, пишет телеграм-канал Украина.ру

2025-06-20T07:26

2025-06-20T07:26

2025-06-20T07:26

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"ВКС РФ нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. <...> Также взрывы гремят в Днепропетровской и Полтавской областях. <...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.Украинские телеграм-каналы писали о пусках не менее пяти групп БПЛА курсом на Одессу.Одесская администрация жалуется, что в результате работы "Гераней" поражены объекты инфраструктуры и газопровод.Власти Харькова сообщили, что на месте одного из прилетов начался пожар.О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении на сайте Украина.ру.

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новости, россия, харьков, одесса, даниил богатырёв, вкс