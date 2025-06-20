Пожар в Харькове, пораженные объекты инфраструктуры и газопровод: ВС РФ ударили по Украине
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Российские "Герани" поражают цели на окраинах Харькова, а также в районе Изюма и в Одессе, пишет телеграм-канал Украина.ру
"ВКС РФ нанесли ракетный удар по целям в Одесской области. <...> Также взрывы гремят в Днепропетровской и Полтавской областях. <...> ВКС РФ наносят удары управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.
Украинские телеграм-каналы писали о пусках не менее пяти групп БПЛА курсом на Одессу.
Одесская администрация жалуется, что в результате работы "Гераней" поражены объекты инфраструктуры и газопровод.
Власти Харькова сообщили, что на месте одного из прилетов начался пожар.
О других успехах ВС РФ - в материале ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении на сайте Украина.ру.
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