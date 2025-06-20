Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск - 20.06.2025 Украина.ру
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Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск
Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск - 20.06.2025 Украина.ру
Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск
Телеграм-канал "Военная хроника" обращает внимание на накопительный эффект отсутствия американской военной помощи. В первую очередь он сказывается на боеспособности имеющейся американской техники, в частности, БМП M2A2 Bradley, которые сами по себе оказались неожиданно неприятным сюрпризом для российских войск
2025-06-20T07:20
2025-06-20T13:47
эксклюзив
украина
сша
вооруженные силы украины
ростех
танки
бронетехника
бмп
война
сво
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Авторы канала пишут:"Всего на Украину поставлено около 250-270 БМП M2A2 Bradley, из которых по состоянию на май 2025 года подтверждено не менее 120 единиц безвозвратных потерь. Часть находится на ремонте или выведены из строя по другим причинам, а всего в строю может оставаться не более 100-120 боевых машин этого типа, широко растянутых по фронту на различных направлениях". Между тем, "именно Bradley закрывали вопрос огневой поддержки пехоты, мобильности и частично – противотанковой борьбы".Для начала – о названии, которое не давалось советским военрукам (автор в школах и университете слышал не менее трёх вариантов названия). Машина названа в честь Омара Нельсона Брэдли – командующей 1-й американской армией и 12-й армией на Западном фронте в 1944-45 годах. Кавалер советских орденов Кутузова и Суворова 1-й степени. После войны – первый – первый председатель Объединённого комитета начальников штабов и последний генерал армии США (единственный, кому это звание было присвоено после окончания Второй мировой войны).Сама БМП создавалась в качестве замены гусеничному бронетранспортёру М113 (его европейские версии так же активно применяются ВСУ) и с учётом опыта эксплуатации и боевого применения советской БМП-1.Сама по себе история создания БМП довольно интересная и забавная. Мы на ней останавливаться не будем, но упомянем фильм Ричарда Бенджамин "Войны Пентагона" 1998 года, в которой история эта изложена достаточно близко к реальности. При этом надо всё же помнить, что это комедия, а сама принятая на вооружения в 1981 году и пережившая множество модернизаций машина довольно серьёзно отличается от первоначальных проектов.Машина имеет массу от 21 до 36 тонн в зависимости от модификации (для сравнения – танк Т-34 весил 26 тонн, Т-54 – 36). Броневая защита сложная, включает алюминиевый корпус, стальные и кевларовые экраны, в некоторых случаях – систему динамической защиты (поставленные Украине БМП оснащали ею уже в ходе боевых действий). Кроме того, украинские ремонтники дооснащали БМП сетчатыми экранами ("мангалами"). Вооружение составляет 25-мм автоматическую пушку, пулемёт, установку для пуска ПТУР TOW. Дизель мощностью 600 л.с. позволяет разгоняться до 66 км/ч. Экипаж – 3 человека, десант – 6 или 7 человек.Насколько можно понять, Bradley была машиной, которая заставила откорректировать отношение к "лёгкой броне".Вообще БТР и БМП, на которые возложена функция доставки пехоты на поле боя и её поддержки, несли очень большие потери. Эффективность же их оставляла желать много лучшего. Именно Bradley оказались машинами, которые продемонстрировали наибольшую устойчивость и боевую эффективность – даже по сравнению с новейшими российскими БМП-3, которые показали себя наилучшим образом.Что выяснилось при эксплуатации Bradley:- Эта БМП имеет очень эффективную противоснарядную и противоминную защиту. В частности, её броня выдерживает попадание РПГ-7 и 30-мм снаряда с любого ракурса, тогда как БМП-3 – только во фронтальной плоскости.Высокая живучесть и способность прикрывать экипаж была отмечена ещё во время операции "Иракская свобода" в 2003 году.- В то же время, подвижность Bradley ниже, чем у советско-российских БМП. В частности, у БМП лучше реализована способность преодоления водных преград.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратил внимание на то, что потери Bradley обусловлены в основном низкой проходимостью и, соответственно, подвижностью. Скорее всего дело в том, что эти машины просто не приспособлены к действиям на чернозёмах. Украинские же военные чаще жалуются не столько на проходимость как таковую, сколько на мины.- БМП имеет мощное вооружение (это касается и ПТРК и несолидной, судя по калибру, пушки), которое позволяет на небольших дистанциях эффективно поражать российские танки (видео таких схваток в сети достаточно).Отметим, что перед принятием на вооружение БМП-2 в СССР также проводился эксперимент относительно эффективности вооружения и 30-мм 2А42 показала себя намного лучше 73 мм "Грома", установленного на БМП-1. Эта пушка смогла вывести из строя Т-72 буквально парой очередей (разумеется, в основном повреждается наружное оборудование и вооружение, но в бою этого зачастую достаточно). А во время операции "Буря в пустыне" Bradley уничтожили больше иракских танков, чем пресловутые Abrams.Последнее, правда, во многом объясняется тем, что как правило танки с танками в боях не сталкиваются. Даже в легендарном сражении под Прохоровкой летом 1943 года имело место, строго говоря, не лобовое столкновение танковых лавин, которое любили показывать советские кинематографисты, а атака советских танков на полевую оборону пехоты II танкового корпуса СС. В 1991 году Bradley чаще сталкивались с иракскими танками, потому что использовались как разведывательная машина.- Ещё более повышает эффективность оружия современные средства наблюдения. В частности, обращают внимание на тепловизионное оборудование американской машины, позволяющее обнаруживать российскую технику на расстоянии до 8 км.- Bradley более удобны для десанта, чем БМП и БТР советской школы (хотя в "коробковатой" конструкции, характерной для Bradley и М113 есть свои недостатки, прежде всего – большая заметность).Общим местом при описании достоинств и недостатков Bradley в российских СМИ является утверждение, что они не повлияли на ход боевых действий. Понятно, что это, в какой-то мере, ответ на украинскую пропаганду, которая в условиях российского превосходства ищет какое-то wunderwaffe. Но дело в том, что потребители соответствующего украинского контента российские СМИ не читают (чтобы не расстраиваться). С нашей же точки зрения важно понимать не изменила ли та или иная система оружия ход боевых действий (Украину тут ничего не спасёт – даже ядерное оружие), а насколько эффективна та или иная западная система по сравнению с нашими. И тут у Bradley есть очевидные достоинства.Главное же состоит в том, что сейчас именно эта машина является тем костяком, который определяет устойчивость украинских войск в обороне и способность их к контрнаступательным действиям. Потеря большого их числа в Курской области и прекращение поставок новых машин, а главное - комплектующих для ремонта уже имеющихся, подрывают боеспособность ВСУ на оперативном, а в какой-то мере и стратегическом уровне.Что до учёта достоинств американской БМП... Сейчас мы находимся на этапе военно-технологической революции и не очень понимаем, есть ли в принципе будущее у БМП как класса машин? В условиях господства на поле боя беспилотников вполне вероятно, что через некоторое время пехота будет в принципе с этого самого поле боя вытеснена, а нам потребуются не БМП, а гусеничные бронетранспортёры на танковой базе для перевозки наземных беспилотников, которые будут выполнять роль пехоты…О том, почему высокотехнологичная западная техника проигрывает старым советским основным боевым танкам, можно прочитать в статье Алексея Туманова "Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72"
https://ukraina.ru/20250602/tankist-perezhil-15-popadaniy-no-vypolnyal-boevye-zadachi--ekspert-otsenil-uroven-bronetekhniki-vs-rf-1063527871.html
https://ukraina.ru/20241206/1059448655.html
https://ukraina.ru/20241024/1058305324.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, сша, вооруженные силы украины, ростех, танки, бронетехника, бмп, война, сво, военная помощь, россия, беспилотники, всу, вс рф, бой, пехота, дроны
Эксклюзив, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ростех, танки, бронетехника, БМП, война, СВО, военная помощь, Россия, беспилотники, ВСУ, ВС РФ, бой, пехота, дроны

Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск

07:20 20.06.2025 (обновлено: 13:47 20.06.2025)
 
© Василий СтоякинАмериканская БМП Bradley на Поклонной горе
Американская БМП Bradley на Поклонной горе
© Василий Стоякин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Телеграм-канал "Военная хроника" обращает внимание на накопительный эффект отсутствия американской военной помощи. В первую очередь он сказывается на боеспособности имеющейся американской техники, в частности, БМП M2A2 Bradley, которые сами по себе оказались неожиданно неприятным сюрпризом для российских войск
Авторы канала пишут:
"Всего на Украину поставлено около 250-270 БМП M2A2 Bradley, из которых по состоянию на май 2025 года подтверждено не менее 120 единиц безвозвратных потерь. Часть находится на ремонте или выведены из строя по другим причинам, а всего в строю может оставаться не более 100-120 боевых машин этого типа, широко растянутых по фронту на различных направлениях". Между тем, "именно Bradley закрывали вопрос огневой поддержки пехоты, мобильности и частично – противотанковой борьбы".
Для начала – о названии, которое не давалось советским военрукам (автор в школах и университете слышал не менее трёх вариантов названия). Машина названа в честь Омара Нельсона Брэдли – командующей 1-й американской армией и 12-й армией на Западном фронте в 1944-45 годах. Кавалер советских орденов Кутузова и Суворова 1-й степени. После войны – первый – первый председатель Объединённого комитета начальников штабов и последний генерал армии США (единственный, кому это звание было присвоено после окончания Второй мировой войны).
Сама БМП создавалась в качестве замены гусеничному бронетранспортёру М113 (его европейские версии так же активно применяются ВСУ) и с учётом опыта эксплуатации и боевого применения советской БМП-1.
Сама по себе история создания БМП довольно интересная и забавная. Мы на ней останавливаться не будем, но упомянем фильм Ричарда Бенджамин "Войны Пентагона" 1998 года, в которой история эта изложена достаточно близко к реальности. При этом надо всё же помнить, что это комедия, а сама принятая на вооружения в 1981 году и пережившая множество модернизаций машина довольно серьёзно отличается от первоначальных проектов.
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"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФРоссийские танки демонстрируют удивительную живучесть под атаками украинских беспилотников, тогда как бронеавтомобили остаются уязвимыми целями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Машина имеет массу от 21 до 36 тонн в зависимости от модификации (для сравнения – танк Т-34 весил 26 тонн, Т-54 – 36). Броневая защита сложная, включает алюминиевый корпус, стальные и кевларовые экраны, в некоторых случаях – систему динамической защиты (поставленные Украине БМП оснащали ею уже в ходе боевых действий). Кроме того, украинские ремонтники дооснащали БМП сетчатыми экранами ("мангалами"). Вооружение составляет 25-мм автоматическую пушку, пулемёт, установку для пуска ПТУР TOW. Дизель мощностью 600 л.с. позволяет разгоняться до 66 км/ч. Экипаж – 3 человека, десант – 6 или 7 человек.
Насколько можно понять, Bradley была машиной, которая заставила откорректировать отношение к "лёгкой броне".
Вообще БТР и БМП, на которые возложена функция доставки пехоты на поле боя и её поддержки, несли очень большие потери. Эффективность же их оставляла желать много лучшего. Именно Bradley оказались машинами, которые продемонстрировали наибольшую устойчивость и боевую эффективность – даже по сравнению с новейшими российскими БМП-3, которые показали себя наилучшим образом.
Что выяснилось при эксплуатации Bradley:
- Эта БМП имеет очень эффективную противоснарядную и противоминную защиту. В частности, её броня выдерживает попадание РПГ-7 и 30-мм снаряда с любого ракурса, тогда как БМП-3 – только во фронтальной плоскости.
- РИА Новости, 1920, 06.12.2024
6 декабря 2024, 03:15
Активная защита и антидроновые решетки: Корнев рассказал, как обстоят дела с оснащением бронетехникиС танковой динамической защитой никаких откровений за несколько лет не было. Она выпускается и устанавливается на танки. Что касается противодроновой защиты, то если раньше она выпускалась на месте, то сейчас бронетехника получает ее на заводе. Об этом рассказал в интервью Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Высокая живучесть и способность прикрывать экипаж была отмечена ещё во время операции "Иракская свобода" в 2003 году.
- В то же время, подвижность Bradley ниже, чем у советско-российских БМП. В частности, у БМП лучше реализована способность преодоления водных преград.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратил внимание на то, что потери Bradley обусловлены в основном низкой проходимостью и, соответственно, подвижностью. Скорее всего дело в том, что эти машины просто не приспособлены к действиям на чернозёмах. Украинские же военные чаще жалуются не столько на проходимость как таковую, сколько на мины.
- БМП имеет мощное вооружение (это касается и ПТРК и несолидной, судя по калибру, пушки), которое позволяет на небольших дистанциях эффективно поражать российские танки (видео таких схваток в сети достаточно).
Отметим, что перед принятием на вооружение БМП-2 в СССР также проводился эксперимент относительно эффективности вооружения и 30-мм 2А42 показала себя намного лучше 73 мм "Грома", установленного на БМП-1. Эта пушка смогла вывести из строя Т-72 буквально парой очередей (разумеется, в основном повреждается наружное оборудование и вооружение, но в бою этого зачастую достаточно). А во время операции "Буря в пустыне" Bradley уничтожили больше иракских танков, чем пресловутые Abrams.
Французский танк
24 октября 2024, 03:00
Рабы дорог: эксперт объяснил, почему использование бронетехники обернулось самоубийством для ВСУВо время распутицы любое использование бронетехники для ВСУ становится самоубийством. В плане скорости колесная техника лучше, но войска на ней становятся зависимыми от дорог. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Последнее, правда, во многом объясняется тем, что как правило танки с танками в боях не сталкиваются. Даже в легендарном сражении под Прохоровкой летом 1943 года имело место, строго говоря, не лобовое столкновение танковых лавин, которое любили показывать советские кинематографисты, а атака советских танков на полевую оборону пехоты II танкового корпуса СС. В 1991 году Bradley чаще сталкивались с иракскими танками, потому что использовались как разведывательная машина.
- Ещё более повышает эффективность оружия современные средства наблюдения. В частности, обращают внимание на тепловизионное оборудование американской машины, позволяющее обнаруживать российскую технику на расстоянии до 8 км.
- Bradley более удобны для десанта, чем БМП и БТР советской школы (хотя в "коробковатой" конструкции, характерной для Bradley и М113 есть свои недостатки, прежде всего – большая заметность).
Общим местом при описании достоинств и недостатков Bradley в российских СМИ является утверждение, что они не повлияли на ход боевых действий. Понятно, что это, в какой-то мере, ответ на украинскую пропаганду, которая в условиях российского превосходства ищет какое-то wunderwaffe. Но дело в том, что потребители соответствующего украинского контента российские СМИ не читают (чтобы не расстраиваться). С нашей же точки зрения важно понимать не изменила ли та или иная система оружия ход боевых действий (Украину тут ничего не спасёт – даже ядерное оружие), а насколько эффективна та или иная западная система по сравнению с нашими. И тут у Bradley есть очевидные достоинства.
Главное же состоит в том, что сейчас именно эта машина является тем костяком, который определяет устойчивость украинских войск в обороне и способность их к контрнаступательным действиям. Потеря большого их числа в Курской области и прекращение поставок новых машин, а главное - комплектующих для ремонта уже имеющихся, подрывают боеспособность ВСУ на оперативном, а в какой-то мере и стратегическом уровне.
БМП Bradley
11 января 2023, 10:49
Запад перешёл красную черту, а помогут ли ВСУ такие долгожданные AMX-10 RC, Bradley, Marder, Challenger 22023 год начался с пересечения Западом красных линий, до сих пор существовавших в рамках проведения Россией специальной военной операции на Украине, — США и страны Европы готовы поставить ВСУ те типы вооружений, в которых до сих пор Киеву отказывали, дабы не провоцировать эскалацию конфликта
Что до учёта достоинств американской БМП... Сейчас мы находимся на этапе военно-технологической революции и не очень понимаем, есть ли в принципе будущее у БМП как класса машин? В условиях господства на поле боя беспилотников вполне вероятно, что через некоторое время пехота будет в принципе с этого самого поле боя вытеснена, а нам потребуются не БМП, а гусеничные бронетранспортёры на танковой базе для перевозки наземных беспилотников, которые будут выполнять роль пехоты…
О том, почему высокотехнологичная западная техника проигрывает старым советским основным боевым танкам, можно прочитать в статье Алексея Туманова "Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72"
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