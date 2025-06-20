https://ukraina.ru/20250620/ne-sovsem-bmp-rol-bradley-v-svo-1064048385.html

Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск

Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск - 20.06.2025 Украина.ру

Не совсем БМП: роль Bradley в СВО. Боевая машина, которая реально сдерживает продвижение российских войск

Телеграм-канал "Военная хроника" обращает внимание на накопительный эффект отсутствия американской военной помощи. В первую очередь он сказывается на боеспособности имеющейся американской техники, в частности, БМП M2A2 Bradley, которые сами по себе оказались неожиданно неприятным сюрпризом для российских войск

2025-06-20T07:20

2025-06-20T07:20

2025-06-20T13:47

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Авторы канала пишут:"Всего на Украину поставлено около 250-270 БМП M2A2 Bradley, из которых по состоянию на май 2025 года подтверждено не менее 120 единиц безвозвратных потерь. Часть находится на ремонте или выведены из строя по другим причинам, а всего в строю может оставаться не более 100-120 боевых машин этого типа, широко растянутых по фронту на различных направлениях". Между тем, "именно Bradley закрывали вопрос огневой поддержки пехоты, мобильности и частично – противотанковой борьбы".Для начала – о названии, которое не давалось советским военрукам (автор в школах и университете слышал не менее трёх вариантов названия). Машина названа в честь Омара Нельсона Брэдли – командующей 1-й американской армией и 12-й армией на Западном фронте в 1944-45 годах. Кавалер советских орденов Кутузова и Суворова 1-й степени. После войны – первый – первый председатель Объединённого комитета начальников штабов и последний генерал армии США (единственный, кому это звание было присвоено после окончания Второй мировой войны).Сама БМП создавалась в качестве замены гусеничному бронетранспортёру М113 (его европейские версии так же активно применяются ВСУ) и с учётом опыта эксплуатации и боевого применения советской БМП-1.Сама по себе история создания БМП довольно интересная и забавная. Мы на ней останавливаться не будем, но упомянем фильм Ричарда Бенджамин "Войны Пентагона" 1998 года, в которой история эта изложена достаточно близко к реальности. При этом надо всё же помнить, что это комедия, а сама принятая на вооружения в 1981 году и пережившая множество модернизаций машина довольно серьёзно отличается от первоначальных проектов.Машина имеет массу от 21 до 36 тонн в зависимости от модификации (для сравнения – танк Т-34 весил 26 тонн, Т-54 – 36). Броневая защита сложная, включает алюминиевый корпус, стальные и кевларовые экраны, в некоторых случаях – систему динамической защиты (поставленные Украине БМП оснащали ею уже в ходе боевых действий). Кроме того, украинские ремонтники дооснащали БМП сетчатыми экранами ("мангалами"). Вооружение составляет 25-мм автоматическую пушку, пулемёт, установку для пуска ПТУР TOW. Дизель мощностью 600 л.с. позволяет разгоняться до 66 км/ч. Экипаж – 3 человека, десант – 6 или 7 человек.Насколько можно понять, Bradley была машиной, которая заставила откорректировать отношение к "лёгкой броне".Вообще БТР и БМП, на которые возложена функция доставки пехоты на поле боя и её поддержки, несли очень большие потери. Эффективность же их оставляла желать много лучшего. Именно Bradley оказались машинами, которые продемонстрировали наибольшую устойчивость и боевую эффективность – даже по сравнению с новейшими российскими БМП-3, которые показали себя наилучшим образом.Что выяснилось при эксплуатации Bradley:- Эта БМП имеет очень эффективную противоснарядную и противоминную защиту. В частности, её броня выдерживает попадание РПГ-7 и 30-мм снаряда с любого ракурса, тогда как БМП-3 – только во фронтальной плоскости.Высокая живучесть и способность прикрывать экипаж была отмечена ещё во время операции "Иракская свобода" в 2003 году.- В то же время, подвижность Bradley ниже, чем у советско-российских БМП. В частности, у БМП лучше реализована способность преодоления водных преград.Глава "Ростеха" Сергей Чемезов обратил внимание на то, что потери Bradley обусловлены в основном низкой проходимостью и, соответственно, подвижностью. Скорее всего дело в том, что эти машины просто не приспособлены к действиям на чернозёмах. Украинские же военные чаще жалуются не столько на проходимость как таковую, сколько на мины.- БМП имеет мощное вооружение (это касается и ПТРК и несолидной, судя по калибру, пушки), которое позволяет на небольших дистанциях эффективно поражать российские танки (видео таких схваток в сети достаточно).Отметим, что перед принятием на вооружение БМП-2 в СССР также проводился эксперимент относительно эффективности вооружения и 30-мм 2А42 показала себя намного лучше 73 мм "Грома", установленного на БМП-1. Эта пушка смогла вывести из строя Т-72 буквально парой очередей (разумеется, в основном повреждается наружное оборудование и вооружение, но в бою этого зачастую достаточно). А во время операции "Буря в пустыне" Bradley уничтожили больше иракских танков, чем пресловутые Abrams.Последнее, правда, во многом объясняется тем, что как правило танки с танками в боях не сталкиваются. Даже в легендарном сражении под Прохоровкой летом 1943 года имело место, строго говоря, не лобовое столкновение танковых лавин, которое любили показывать советские кинематографисты, а атака советских танков на полевую оборону пехоты II танкового корпуса СС. В 1991 году Bradley чаще сталкивались с иракскими танками, потому что использовались как разведывательная машина.- Ещё более повышает эффективность оружия современные средства наблюдения. В частности, обращают внимание на тепловизионное оборудование американской машины, позволяющее обнаруживать российскую технику на расстоянии до 8 км.- Bradley более удобны для десанта, чем БМП и БТР советской школы (хотя в "коробковатой" конструкции, характерной для Bradley и М113 есть свои недостатки, прежде всего – большая заметность).Общим местом при описании достоинств и недостатков Bradley в российских СМИ является утверждение, что они не повлияли на ход боевых действий. Понятно, что это, в какой-то мере, ответ на украинскую пропаганду, которая в условиях российского превосходства ищет какое-то wunderwaffe. Но дело в том, что потребители соответствующего украинского контента российские СМИ не читают (чтобы не расстраиваться). С нашей же точки зрения важно понимать не изменила ли та или иная система оружия ход боевых действий (Украину тут ничего не спасёт – даже ядерное оружие), а насколько эффективна та или иная западная система по сравнению с нашими. И тут у Bradley есть очевидные достоинства.Главное же состоит в том, что сейчас именно эта машина является тем костяком, который определяет устойчивость украинских войск в обороне и способность их к контрнаступательным действиям. Потеря большого их числа в Курской области и прекращение поставок новых машин, а главное - комплектующих для ремонта уже имеющихся, подрывают боеспособность ВСУ на оперативном, а в какой-то мере и стратегическом уровне.Что до учёта достоинств американской БМП... Сейчас мы находимся на этапе военно-технологической революции и не очень понимаем, есть ли в принципе будущее у БМП как класса машин? В условиях господства на поле боя беспилотников вполне вероятно, что через некоторое время пехота будет в принципе с этого самого поле боя вытеснена, а нам потребуются не БМП, а гусеничные бронетранспортёры на танковой базе для перевозки наземных беспилотников, которые будут выполнять роль пехоты…О том, почему высокотехнологичная западная техника проигрывает старым советским основным боевым танкам, можно прочитать в статье Алексея Туманова "Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72"

https://ukraina.ru/20250602/tankist-perezhil-15-popadaniy-no-vypolnyal-boevye-zadachi--ekspert-otsenil-uroven-bronetekhniki-vs-rf-1063527871.html

https://ukraina.ru/20241206/1059448655.html

https://ukraina.ru/20241024/1058305324.html

https://ukraina.ru/20230111/1042504847.html

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