ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ - 19.06.2025 Украина.ру
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ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ - 19.06.2025 Украина.ру
ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ
В ночь на четверг в Тульской и Саратовской области объявляли "красный" уровень опасности по БПЛА, сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-06-19T07:39
2025-06-19T08:51
новости
россия
ростовская область
саратовская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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В Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 12 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин.Также ночью силами ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области, пострадавших нет, заверил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.Кроме того, силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.Местный телеграм-канал указал, что один из летящих в Ростовскую область БПЛА прилетел в жилой дом в Шахтёрске (ДНР).Курские телеграм-каналы также извещали о работе ПВО в области.Ракетная тревога объявлялась и на территории Белгородской области, указывал губернатор Гладков.Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь российская ПВО уничтожила 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 над Курской ,13 над Смоленской, семь над Волгоградской, шесть над Орловской областями, по пять над Ростовской областью и Крымом, по три над Белгородской, Астраханской областями, два над территорией Рязанской области и один – над Московским регионом.О других перехваченных атаках ВСУ - в материале ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ростовская область, саратовская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Ростовская область, Саратовская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ

07:39 19.06.2025 (обновлено: 08:51 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ночь на четверг в Тульской и Саратовской области объявляли "красный" уровень опасности по БПЛА, сообщил телеграм-канал Украина.ру
В Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 12 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин.
Также ночью силами ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области, пострадавших нет, заверил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.
Кроме того, силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.
Местный телеграм-канал указал, что один из летящих в Ростовскую область БПЛА прилетел в жилой дом в Шахтёрске (ДНР).
Курские телеграм-каналы также извещали о работе ПВО в области.
Ракетная тревога объявлялась и на территории Белгородской области, указывал губернатор Гладков.
Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь российская ПВО уничтожила 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 над Курской ,13 над Смоленской, семь над Волгоградской, шесть над Орловской областями, по пять над Ростовской областью и Крымом, по три над Белгородской, Астраханской областями, два над территорией Рязанской области и один – над Московским регионом.
О других перехваченных атаках ВСУ - в материале ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
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