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ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ - 19.06.2025 Украина.ру

ПВО отразила атаку украинских беспилотников на регионы РФ

В ночь на четверг в Тульской и Саратовской области объявляли "красный" уровень опасности по БПЛА, сообщил телеграм-канал Украина.ру

2025-06-19T07:39

2025-06-19T07:39

2025-06-19T08:51

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В Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 12 украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин.Также ночью силами ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Калачевский и Городищенский районы Волгоградской области, пострадавших нет, заверил в телеграм-канале губернатор Андрей Бочаров.Кроме того, силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.Местный телеграм-канал указал, что один из летящих в Ростовскую область БПЛА прилетел в жилой дом в Шахтёрске (ДНР).Курские телеграм-каналы также извещали о работе ПВО в области.Ракетная тревога объявлялась и на территории Белгородской области, указывал губернатор Гладков.Минобороны РФ сообщило, что всего за ночь российская ПВО уничтожила 81 украинский дрон: 19 - над территорией Брянской области, 17 над Курской ,13 над Смоленской, семь над Волгоградской, шесть над Орловской областями, по пять над Ростовской областью и Крымом, по три над Белгородской, Астраханской областями, два над территорией Рязанской области и один – над Московским регионом.О других перехваченных атаках ВСУ - в материале ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростовская область, саратовская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины