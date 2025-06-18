https://ukraina.ru/20250618/pvo-rossii-perekhvacheny-i-unichtozheny-13-ukrainskikh-bpla-1064002668.html

ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА

ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА - 18.06.2025 Украина.ру

ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА

Более десятка украинских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-06-18T16:07

2025-06-18T16:07

2025-06-18T16:07

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"С 11.05 мск до 14.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Из 13 украинских беспилотников семь перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской области и Республики Крым.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня

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2025

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