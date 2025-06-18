ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА - 18.06.2025 Украина.ру
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ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА
ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА - 18.06.2025 Украина.ру
ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА
Более десятка украинских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-06-18T16:07
2025-06-18T16:07
новости
россия
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орловская область
белгородская область
крым
бпла
беспилотники
пво
сво
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"С 11.05 мск до 14.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.Из 13 украинских беспилотников семь перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской области и Республики Крым.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня
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новости, россия, курская область, орловская область, белгородская область, крым, бпла, беспилотники, пво, сво, сводка сво, новости сво сейчас, новости сво россия, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Орловская область, Белгородская область, Крым, БПЛА, беспилотники, ПВО, СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Минобороны РФ

ПВО России перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА

16:07 18.06.2025
 
Лелека-100
Лелека-100
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Более десятка украинских беспилотников перехвачены и уничтожены над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ
"С 11.05 мск до 14.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в официальном сообщении.
Из 13 украинских беспилотников семь перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Орловской области и по одному – над территориями Белгородской области и Республики Крым.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня
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