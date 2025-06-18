Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html
Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня
Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру
Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня
В Белом доме считают следующие 24-48 часов решающими в ситуации с Ираном. СМИ сообщили о грядущем визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Белоруссию
2025-06-18T09:39
2025-06-18T09:41
эксклюзив
хроники
дональд трамп
кит келлог
мария захарова
белоруссия
иран
сша
reuters
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060894373_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_8e6e359fd703779eb66b6521a1afe011.jpg.webp
Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, сообщил телеканал ABC."Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — отмечалось в публикации.Ранее сам Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Кроме того, он заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана."У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Также он отметил, что США знают, где "прячется" верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, назвав того "лёгкой мишенью"."Мы не собираемся его уничтожать, по крайней мере, сейчас", — написал он.Утром 18 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведёт не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь практическое измерение."Это всё (конфликт Ирана и Израиля — Ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.По её словам, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой. При этом, указала официальный представитель МИД РФ, ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение."В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое", — подчеркнула Захарова.Утром 18 июня посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live сообщил, что семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на Родину."Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет", — рассказал Викторов.Как утверждают СМИ, на прошедшем 17 июня совещании Трамп рассмотрел ряд вариантов развития событий в Иране. Так, по информации The Times of Israel, наиболее вероятным вариантом является использование специальных американских бомб против находящегося глубоко под землёй ядерного объекта Ирана Фордо, против которого бессильны находящиеся на вооружении Израиля бомбыThe New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщило о том, что Иран якобы подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты присоединятся к войне.При этом США направили в Европу около 30 самолётов заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.Американские чиновники поделились с изданием своими опасениями по поводу происходящего. По их словам, Израиль давить на США, чтобы те приняли участие в войне.При этом, если США нанесут удар по Фордо, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море, заявили чиновники. По их предположению, проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там.Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе. Издание также сообщило, что командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии.В целом у США на Ближнем Востоке развёрнуто более 40 тыс. военнослужащих.Келлог собирается в БелоруссиюКак сообщило агентство Reuters, спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом РБ Александром Лукашенко.Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародована.Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключено, что визит может быть отменён или изменён в последний момент.Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, который посетит Белоруссию за последние несколько лет.До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.О том, как может закончиться конфликт Израиля и Ирана в статье Дмитрия Выдрина "Шабат, шахид! Или чем всё закончится".
https://ukraina.ru/20250617/tramp--novyy-trumen-iran--novaya-khirosima-itogi-17-iyunya-1063973449.html
https://ukraina.ru/20250616/moskva-nastroena-na-peregovory-s-kievom-vsu-istekayut-krovyu--itogi-16-iyunya-1063924095.html
белоруссия
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060894373_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ac29383368b305a7c7f160dd5505d26a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, кит келлог, мария захарова, белоруссия, иран, сша, reuters
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Кит Келлог, Мария Захарова, Белоруссия, Иран, США, Reuters

Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня

09:39 18.06.2025 (обновлено: 09:41 18.06.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP / Mariam Zuhaib
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Белом доме считают следующие 24-48 часов решающими в ситуации с Ираном. СМИ сообщили о грядущем визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Белоруссию
Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, сообщил телеканал ABC.
"Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — отмечалось в публикации.
Ранее сам Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Кроме того, он заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана.
"У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Также он отметил, что США знают, где "прячется" верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, назвав того "лёгкой мишенью".
"Мы не собираемся его уничтожать, по крайней мере, сейчас", — написал он.
Утром 18 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведёт не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь практическое измерение.
"Это всё (конфликт Ирана и Израиля — Ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
По её словам, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой. При этом, указала официальный представитель МИД РФ, ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение.
"В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое", — подчеркнула Захарова.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 18:14
Трамп – новый Трумэн, Иран – новая Хиросима? Итоги 17 июняРоссийская армия успешно продвигается на участках СВО, нанося значительный урон ВСУ в живой силе и технике. Британия подвергла дискриминации судовладельцев, зарабатывавших на перевозке российских грузов. Израиль отказался от российского посредничества в урегулировании военного конфликта с Ираном.
Утром 18 июня посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live сообщил, что семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на Родину.
"Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет", — рассказал Викторов.
Как утверждают СМИ, на прошедшем 17 июня совещании Трамп рассмотрел ряд вариантов развития событий в Иране. Так, по информации The Times of Israel, наиболее вероятным вариантом является использование специальных американских бомб против находящегося глубоко под землёй ядерного объекта Ирана Фордо, против которого бессильны находящиеся на вооружении Израиля бомбы
The New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщило о том, что Иран якобы подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты присоединятся к войне.
При этом США направили в Европу около 30 самолётов заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.
Американские чиновники поделились с изданием своими опасениями по поводу происходящего. По их словам, Израиль давить на США, чтобы те приняли участие в войне.
При этом, если США нанесут удар по Фордо, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море, заявили чиновники. По их предположению, проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там.
Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе. Издание также сообщило, что командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии.
В целом у США на Ближнем Востоке развёрнуто более 40 тыс. военнослужащих.
16 июня, 18:14
Москва настроена на переговоры с Киевом, ВСУ истекают кровью. Итоги 16 июняРоссия признательна Турции за содействие прямым российско-украинским переговорам, солидаризируется с Анкарой в видении ирано-израильского конфликта и настроена на переговоры с Киевом. ВСУ истекают кровью в зоне СВО и пожинают плоды курской авантюры Зеленского.
Келлог собирается в Белоруссию
Как сообщило агентство Reuters, спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом РБ Александром Лукашенко.
Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародована.
Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.
Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.
Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключено, что визит может быть отменён или изменён в последний момент.
Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, который посетит Белоруссию за последние несколько лет.
До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.
О том, как может закончиться конфликт Израиля и Ирана в статье Дмитрия Выдрина "Шабат, шахид! Или чем всё закончится".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампКит КеллогМария ЗахароваБелоруссияИранСШАReuters
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Российские военные освободили Новониколаевку и Долгенькое
13:23Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня
13:19Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
13:08Рада приняла закон о множественном гражданстве
12:12Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки "Центр" - МО РФ
12:11"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны
12:00Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего Киеву сведения о границе с Монголией
11:45The Telegraph: Китай отправляет в Иран транспортные самолеты. Чего боятся британцы?
11:40Экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области пытались взорвать
11:14Трамп может растерять всех союзников - Пушков
10:46"Может быть": иранский телеканал опубликовал видео "ядерных боеголовок"
10:20Российские войска продвинулись около Юнаковки Сумской области
10:15В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться
10:13Израиль для Трампа гораздо важнее Украины - Berliner Zeitung
10:12Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль через наземный переход с Египтом
10:01Что происходит в Курской области
09:39Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня
09:34В Ситуационной комнате Белого дома обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - CNN
09:27Захватить высоты и бомбить переправы. Богатырёв о походе России на Днепр через Сумы
09:22Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном
Лента новостейМолния