https://ukraina.ru/20250618/reshayuschie-sutki-kellog-posetit-belorussiyu-radi-ukrainy-glavnoe-na-utro-18-iyunya-1063990671.html

Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня

Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру

Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня

В Белом доме считают следующие 24-48 часов решающими в ситуации с Ираном. СМИ сообщили о грядущем визите спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Белоруссию

2025-06-18T09:39

2025-06-18T09:39

2025-06-18T09:41

эксклюзив

хроники

дональд трамп

кит келлог

мария захарова

белоруссия

иран

сша

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060894373_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_8e6e359fd703779eb66b6521a1afe011.jpg.webp

Американские чиновники считают ближайшие 24-48 часов решающими в конфликте с Ираном, намекая на возможное применение силы со стороны США, сообщил телеканал ABC."Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям", — отмечалось в публикации.Ранее сам Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Кроме того, он заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана."У Ирана были хорошие радары и другое оборонительное оборудование, и их было много, но оно не сравнится с американским оборудованием, разработанным и произведенным в США", — написал Трамп в соцсети Truth Social.Также он отметил, что США знают, где "прячется" верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, назвав того "лёгкой мишенью"."Мы не собираемся его уничтожать, по крайней мере, сейчас", — написал он.Утром 18 июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля ведёт не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, поскольку удары наносятся по ядерным объектам, и ядерная угроза имеет здесь практическое измерение."Это всё (конфликт Ирана и Израиля — Ред.) ведёт не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам", — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.По её словам, Иран имеет и будет иметь право на атомные объекты, а удары по ним являются глобальной угрозой. При этом, указала официальный представитель МИД РФ, ядерная угроза в этом конфликте имеет реальное значение."В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое", — подчеркнула Захарова.Утром 18 июня посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live сообщил, что семьи практически всех российских дипломатов накануне покинули Израиль, сейчас они направляются на Родину."Мы отправили всех практически супруг и детей из семей сотрудников посольства и других учреждений и других российских учреждений, их тут немного, отправили их вчера через Египет следовать на родину. Пока они находятся в Каире, оформляют билеты на вылет", — рассказал Викторов.Как утверждают СМИ, на прошедшем 17 июня совещании Трамп рассмотрел ряд вариантов развития событий в Иране. Так, по информации The Times of Israel, наиболее вероятным вариантом является использование специальных американских бомб против находящегося глубоко под землёй ядерного объекта Ирана Фордо, против которого бессильны находящиеся на вооружении Израиля бомбыThe New York Times со ссылкой на израильских чиновников сообщило о том, что Иран якобы подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты присоединятся к войне.При этом США направили в Европу около 30 самолётов заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.Американские чиновники поделились с изданием своими опасениями по поводу происходящего. По их словам, Израиль давить на США, чтобы те приняли участие в войне.При этом, если США нанесут удар по Фордо, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море, заявили чиновники. По их предположению, проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там.Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе. Издание также сообщило, что командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии.В целом у США на Ближнем Востоке развёрнуто более 40 тыс. военнослужащих.Келлог собирается в БелоруссиюКак сообщило агентство Reuters, спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом РБ Александром Лукашенко.Об этом агентству сообщили четыре источника. При этом официально информация о визите не обнародована.Как сообщили два источника, точная повестка дня встречи неизвестна. При этом Келлог в частных разговорах называл поездку шагом, который вероятно поможет запустить процесс мирных переговоров о прекращении боевых действий на Украине.Госдеп США и посольство Белоруссии в США отказались от комментариев. Также на вопрос Reuters не ответил и сам Келлог. Проигнорировали запрос агентства и в Белом доме.Reuters отметило, что планирование подобных поездок требует тщательных переговоров. В то же время, не исключено, что визит может быть отменён или изменён в последний момент.Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высоким должностным лицом США, который посетит Белоруссию за последние несколько лет.До этого, в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа Белоруссию посещал бывший тогда госсекретарём США Майк Помпео.О том, как может закончиться конфликт Израиля и Ирана в статье Дмитрия Выдрина "Шабат, шахид! Или чем всё закончится".

https://ukraina.ru/20250617/tramp--novyy-trumen-iran--novaya-khirosima-itogi-17-iyunya-1063973449.html

https://ukraina.ru/20250616/moskva-nastroena-na-peregovory-s-kievom-vsu-istekayut-krovyu--itogi-16-iyunya-1063924095.html

белоруссия

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, кит келлог, мария захарова, белоруссия, иран, сша, reuters