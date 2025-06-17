https://ukraina.ru/20250617/vosstanie-stepana-razina-za-nashu-i-vashu-svobodu-1063948021.html

Восстание Степана Разина: "За нашу и вашу свободу"

Восстание Степана Разина: "За нашу и вашу свободу" - 17.06.2025 Украина.ру

Восстание Степана Разина: "За нашу и вашу свободу"

Под знаменитым лозунгом советских диссидентов, выступавших против вмешательства Москвы в дела "суверенных" восточноевропейских государств, мог бы вполне подписаться и лидер крупнейшего антиправительственного восстания в истории России Степан Разин, казнённый 16 июня 1671 года. Ведь он стремился примерно к тому же

2025-06-17T16:00

2025-06-17T16:00

2025-06-17T16:00

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То, что народные восстания активно используются в геополитической борьбе – многовековая практика.Вторжение в Малороссию шведского короля Карла XII объясняет в том числе и его стремлением установить контакты с Доном. Несмотря на разгром Булавинского восстания (в 1708 году) там ещё сохранялся значительный мятежный потенциал.Контакты с лидерами Пугачёвского бунта, видимо, искало правительство короля Людовика XV. Покровительствовавший османам Версаль стремился использовать любую возможность для облегчения положения своих подопечных в неудачно складывавшейся для них войне с русскими (1768-74 годов).Степан Разин выдаётся в этом ряду тем, что сам активно искал контактов с геополитическими противниками России. Более того, в соединении сил с протурецким гетманом Правобережной Украины Петром Дорошенко он видел возможность для разрастания своего восстания. Соответствующие факты были известны ещё советскими исследователям, но их предпочитали "не выпячивать" – чтобы не портить образ народного вождя.Доктор исторических наук Аркадий Маньков приводил данные, согласно которым ещё в декабре 1669 года вскоре после прибытия Разина на Дон из Персии в окружении смутьяна ходили слухи о его желании "иттить в Запороги рекою Донцом". Такие настроения не являлись секретом и для правительственных структур, поскольку лазутчик астраханского воеводы доносил о вероятном походе разинцев с Дона для соединения с запорожскими казаками.В тот период Запорожская Сечь была очень беспокойным местом. В Малороссии едва закончился мятеж гетмана Ивана Брюховецкого, решившего отделиться от Российского государства. Весь 1668 год казаки вели военные действия против царских войск на Левобережье Днепра. Запорожцы являлись активными участниками этого восстания. Повстанцам активно помогали и отряды крымских татар.Тем не менее, благодаря успешным действиям царских войск и подписанию в марте 1669 года Глуховских статей о расширении автономии "конституционный" порядок в Малороссии был восстановлен. Вновь избранный гетман Демьян Многогрешный внёс существенный вклад в подавление Разинского бунта, за что впоследствии получил щедрую награду.Зачинщиком мятежа в Малороссии был правобережный гетман Пётр Дорошенко. В марте 1669 года он принял османское подданство и опираясь на поддержку турок и крымских татар стремился создать "единую Украину" под протекторатом султана. Разин со своим воинством мог стать для Дорошенко ценным союзником.Весной 1670 года протурецкий гетман направил Разину на Дон послание с предложением "сойтица вместе". Однако отряд донского атамана уже двинулся на Волгу и готовился к взятию Царицына (нынешнего Волгограда). Создание препятствий контактам Дорошенко и Разина в дальнейшем являлось одной из основных задач малороссийского гетмана Многогрешного, чем он активно и небезуспешно занимался.25 мая Разин овладел Царицыным, в это же время он ожидал прибытия помощи от Дорошенко. Впоследствии курский священник Н. Иванов, контактировавший с верхушкой бунтовщиков, на следствии заявил:"Стенька же де Разин под Царицыным... ждал к себе ис черкаских городов на помочь многих черкас с полковником с Серком".Последний – бывший харьковский полковник Иван Серко, поддержавший в 1668 году мятеж Брюховецкого, а затем перешедший на службу к Дорошенко. В 1670 году Серко порвал с Дорошенко и начал военные действия против османов. Так что отсутствие подмоги Разину со стороны "самостийников" в тот период можно объяснить и расколом в их среде.2 июля 1670 года бунтовщики взяли Астрахань и, вернувшись в Царицын, Разин поставил перед своими соратниками вопрос о маршруте наступления на Москву. На войсковом круге атаман обозначил два возможных направления: по Волге или Дону.Маньков так интерпретировал предложение лидера восстания:"Разин продолжал склоняться в сторону похода... в Москву, через верховья Дона и Слободскую Украину. Он и теперь не терял надежды на единение с силами гетмана Дорошенко и запорожских атаманов".Однако войсковой круг высказался за наступление по Волге. В качестве основных аргументов звучали нежелание опустошать родное для лидеров восстания Подонье, предпочтительность транспортных возможностей Волги, сильная укреплённость Тамбова и Козлова (современного Мичуринска), входивших в Белгородскую оборонительную линию.Соратники Разина оказались довольно прозорливыми. 25 августа они без боя вошли в Саратов, 5 сентября – в Самару, 5 октября – в Пензу. Тамбов же их отряды штурмовали неоднократно, но так и не смогли взять.Роковым для восстания Разина и его самого стала неудачная осада Симбирска. В ходе неё 11 октября атаман получил тяжёлое ранение и вернулся на Дон. Сдавшиеся восставшим города в Поволжье принесли повинную царю Алексею Михайловичу. Последней капитулировала Астрахань 7 декабря 1670 года.Степан Тимофеевич же сдаваться не собирался. Восстановив силы, в начале весны 1671 года он обратился за помощью к Дорошенко. "И тот де лист Дорошенко, прочтети, изодрал" – рассказал о его поведении очевидец. Однако гетман сразу же отправил своих посланцев в Бахчисарай. Недавно взошедший на крымский престол хан Сели Гирей I объявил о намерении идти "с Стенькою и с астраханскими и с нагайскими татары и со всем Крымом... на Московское государство войною".Случись это предприятие и Степан Разин вряд ли мог сохранить тот романтический ореол, который он обрёл во главе народного бунта. Репутацию ему спасло "своевременное" пленение проправительственным отрядом казаков 24 апреля 1671 года. 12 июня атамана доставили в Москву, затем были скорые следствие, суд и кара.В том же году под влиянием Разинского восстания Донское войско принесло присягу на верность русскому монарху. Отныне донцы становились царскими подданными, а их край хоть и автономной, но провинцией Российской державы. Самоуправляемый статус Донского войска стал сопоставим с положением Малороссии.А в 1674 году русские войска пришли и за несостоявшимся союзником Разина – признаваемым турками гетманом "всей" Украины Дорошенко. Он был блокирован в Чигирине и спасла его лишь помощь крымских татар. Но в 1676 году он всё же вынужден был капитулировать, передав вручённые султаном знаки гетманской власти, русскому воеводе Григорию Ромодановскому.В 1677-78 годах османы смогли завоевать Чигирин, но согласились на государственную границу по Днепру и отказались от претензий на Киев. Важным условием столь благоприятного для Москвы исхода битвы за Левобережную Малороссию являлось и подавление восстания Разина.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история украины, москва, малороссия, россия, казаки, запорожская сечь, xvii век, война, крымские татары