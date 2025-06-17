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"Приходите завтра" или, как Екатерина Савинова покоряла в Одессе Москву… и погибла

"Приходите завтра" или, как Екатерина Савинова покоряла в Одессе Москву… и погибла - 17.06.2025 Украина.ру

"Приходите завтра" или, как Екатерина Савинова покоряла в Одессе Москву… и погибла

Ещё в 1950-х годах режиссёр Евгений Ташков начал работу над новым фильмом, в котором, показал историю успеха своей жены – талантливой актрисы Екатерины Савиновой. Поскольку девушка числилась в "чёрных списках" Мосфильма, снимать пришлось в Одессе

2025-06-17T08:00

2025-06-17T08:00

2025-06-17T08:00

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Ташков стал популярным уже в 50-е, сняв по чужим сценариям такие картины, как "Страницы былого" (1957), о подполье одесских рабочих накануне Революции 1905 года, и "Жажда" (1959), о героической обороне Одессы в 1941 году. К новой своей картине сценарий он написал самостоятельно вместе со своей женой актрисой Екатериной Савиновой. Сюжет описывал некоторые события из её молодости и должен был помочь прервать длительный период без главных ролей.По сюжету фильма, девушка Фрося Бурлакова приезжает в Москву из глухой сибирской деревни Ельцовки, чтобы стать певицей. Она останавливается у скульптора Николая Васильевича. Фрося хочет поступить в музыкальный институт, но узнает, что вступительные экзамены окончены, а уважаемый профессор Соколов, с которым девушка хочет пообщаться и показать свой талант, постоянно переносит встречу (фильм потому и получил название "Приходите завтра"). Все же Бурлаковой удается попасть на прослушивание, и Соколов, поражённый талантом и целеустремлённостью девушки, добивается того, что она становится студенткой института. Впереди её ждут различные испытания – расставание с другом Костей, срыв голоса, повседневность громадного города. Именно благодаря Фросе переосмысливает свое творчество приютивший её скульптор Николай Васильевич, который понимает, что создавал свои работы только ради заработков, а не ради искусства. Он громит свою мастерскую и начинает творить с "нуля".Исполнительница главной роли Екатерина Савинова ещё в 1944 году приехала покорять Москву из далекой деревни Ельцовки Алтайского края. Её родители переселились туда во времена Столыпинской реформы (в 1910 году) из голодной Пензенской области. Она хотела стать киноактрисой, но опоздала на экзамены во ВГИК и поступила в Землеустроительный институт. Несмотря на это, Савинова не оставила свою мечту и в 1945 году, при огромном конкурсе, сдала экзамены во ВГИК. Её взяли в свою мастерскую Борис Бибиков и Ольга Пыжова. Она училась на одном курсе с такими будущими звёздами как Нона Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Именно её сложный путь в кино и дал сюжет для фильма "Приходите завтра".Уже в 1949 году Савинова сыграла подругу главной героини Любочку в мега-популярной картине 40-х "Кубанские казаки". Зрителям актриса запомнилась своим глубоким голосом (диапазон – 3,5 октавы). После этого роли у Савиновой вдруг "пошли" одни только эпизодические и второстепенные: комбайнёр, в короткометражном стереофильме "В степи" (1950), Дуся Поспелова в "Сельском враче" (1951), учительница истории в "Таинственной находке" (1953), и т.д.Причину в советские времена называть избегали. Только в 90-е в передаче Леонида Филатова "Чтобы помнили" был сделан намёк, что ещё на съёмках "Кубанских казаков" к Савиновой приставал режиссёр фильма, лауреат шести Сталинских премий и кавалер трёх орденов Ленина Иван Пырьев. Приставания его мало походили на ухаживания, и актриса публично влепила режиссеру пощёчину. Пырьев простить такое не мог, и всячески мешал карьере актрисы. После того, как он в 1954 году стал директором "Мосфильма", Савинову вообще негласно внесли в "чёрный список" киностуди – с тех пор сниматься там она фактически не могла.Её муж, режиссёр Одесской киностудии Евгений Ташков, знал об этой проблеме и продвигал жену там, где руки Пырьева до неё дотянуться не могли. В 1954 году Савинова сыграла одну из главных ролей в детективе Одесской киностудии "Тень у пирса". Кинолента попала в число лидеров проката 1955 года, заняв с 29,7 млн. зрителей 7-е место. В том же 1954 году, на киностудии Ленфильм она снялась в драме "Большая семья" и год спустя на VIII Международном кинофестивале в Каннах вместе с другими актерами получила премию за лучшее актёрское исполнение. В фильме Киевской киностудии "В один прекрасный день" (1955) Савинова получила главную роль девушки-дирижёра Кати Воропай.После этих успехов ролей у Савиновой 7 лет почти не было. Были только какие-то случайные микроскопические работы, некоторые даже не указывались в титрах. Например, роль проводницы в "Балладе о солдате" (1959). Тогда-то и было на семейном совете принято решение попытать счастья – написать совместно сценарий к фильму "Приходите завтра" и подать его на рассмотрение в редакцию Одесской киностудии. Фамилию для своей героини Фроси Бурлаковой Савинова взяла из жизни – так звали её подругу детства.Но даже когда сценарий был написан, руководство Одесской киностудии не желало утверждать Савинову на главную роль. Правда, Пырьев здесь был уже не при чём – вызывало сомнения, сможет ли 36-летняя актриса правдоподобно сыграть 18-летнюю студентку. Но режиссёр настоял на своем, и Савинова с поставленной задачей справилась на "отлично". Сыграла очень правдоподобно. Все вокальные партии Фроси она исполнила сама.Остальных актёров для своей киноленты Ташков также подобрал выдающихся. Скульптора, Николая Васильевича, сыграл талантливый московский актёр-фронтовик Анатолий Папанов, к тому времени уже довольно известный после работ в кинолентах "Казаки" (1961), "Человек ниоткуда" (1961) и др.Жениха Фроси – Костю – сыграл уже на то время бывший одесский актёр Юрий Горобец, которого зрители хорошо запомнили по картинам Одесской киностудии "Жажда" (1959), "Зеленый фургон" (1959), и "Ленфильма" – "Полосатый рейс" (1961).Роли студентов консерватории, Вадима и Володи, достались Александру Ширвиндту и Юрию Белову, которые в представлениях не нуждаются. Борис Коковкин сыграл директора института, зрителям он наиболее запомнился ролями директора завода в "Большой семье" (1954) и Николая Чернова в ленте "Летят журавли" (1957).Небольшую, но ключевую роль профессора Соколова сыграл реальный "профессор" Савиновой, популярный актёр довоенного и послевоенного времени Борис Бибиков. Именно в его мастерскую во ВГИКЕ попала юная Катя Савинова в 1945 году, покорив его своим талантом и настойчивостью. Так что можно с полным правом утверждать, что в "Приходите завтра" Бибиков изображает самого себя. До этого он играл в таких знаковых советских кинолентах, как "Котовский" (1942), "Корабли штурмуют бастионы" (1953), "Повесть пламенных лет" (1960). Эпизодическую роль слушающего пение Фроси Бурлаковой человека в очках исполнил сам режиссёр картины.После выхода "Приходите завтра" на большой экран, премьера состоялась 16 июня 1963 года, Екатерина Савинова проснулась звездой. Её удостоили первой и второй премий за лучшую женскую роль на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. За первый год проката ленту посмотрели более 15 млн. зрителей. Многие фразы из фильма, особенно из центральной сцены прослушивания Фроси профессором Соколовым, запомнились зрителю: "А мне чаю стаканов шесть. Мы с мамой после бани всегда чай пьём с малиношным вареньем". Профессор: "А что есть голос?" - Фрося: "Не знаю, в деревне был"."Приходите завтра" стал главным успехом в жизни Екатерины Савиновой, и одновременно её проклятьем. Во время съёмок она попила купленного на рынке молока, и заболела страшной поражающей нервную систему болезнью – бруцеллёзом. У актрисы стала часто подниматься температура, ей несколько раз приходилось ложиться в больницу, и съёмочный процесс останавливался. Какое-то время авторы картины даже подумывали, кем заменить Савинову – съемки проходили в крайне жёстком графике: 31 смена за 30 дней, на простои времени практически не оставалось. Кроме того, по словам членов съемочной группы, Пырьев натравил на них несколько комиссий, чтобы окончательно "похоронить" ленту.Даже когда фильм был готов, над ним все равно несколько раз нависала угроза. В кадре, где герой Папанова крушит свою мастерскую, чиновники увидели крамолу в том, что скульптор разбивает бюст Карла Маркса. Ташкову с трудом удалось их переубедить, что разлетается не гипсовый Маркс, а Герцен.Успех не сильно поправил дела Савиновой, главные роли ей по-прежнему не давали, уходил наиболее востребованный режиссёрами возраст. Сильно подкосила болезнь – актрисе часто приходилось ложиться в больницу. Её сын потом вспоминал, что таблетки, которые она принимала ежедневно, не помещались в горсть. Проблемы с нервной системой и психикой повлекли за собой сильную депрессию. Савинова часто слышала голоса, говорившие, что для спасения сына, ей нужно покончить с собой.В 1970 году Екатерина Савинова, неожиданно для всех отправилась в Новосибирск в гости к сестре, которая работала там учительницей. 25 апреля случилась трагедия – надев свое лучшее платье, Екатерина Фёдоровна отправилась на вокзал и… бросилась под поезд. Воображение поражает то, что на вступительных экзаменах во ВГИКе она читала монолог Анны из романа Льва Толстого "Анна Каренина".Екатерина Савинова прожила очень короткую жизнь, всего 43 года. Её экранная героиня Фрося Бурлакова пережила её на много лет и до сих популярна у зрителей. Это результат и востребованности истории добивающейся успеха девушки из провинции, и талант самой актрисы, невероятно правдоподобно изобразившей свою героиню на экране, и реальная история создания этого фильма, которую вы сейчас узнали.

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