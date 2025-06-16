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Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье

Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье - 16.06.2025 Украина.ру

Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье

Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров

2025-06-16T08:31

2025-06-16T08:31

2025-06-16T08:27

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"Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров.В подконтрольных Киеву районах Запорожской области в ночь на понедельник дважды объявляли воздушную тревогу.Запорожская область - стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.

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новости, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины