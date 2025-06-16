Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье - 16.06.2025 Украина.ру
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Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье
Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье - 16.06.2025 Украина.ру
Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье
Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров
2025-06-16T08:31
2025-06-16T08:27
новости
запорожье
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
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"Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров.В подконтрольных Киеву районах Запорожской области в ночь на понедельник дважды объявляли воздушную тревогу.Запорожская область - стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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452
60
новости, запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Новости, Запорожье, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины

Промышленное предприятие загорелось в подконтрольном ВСУ Запорожье

08:31 16.06.2025
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Пожар произошел на промышленном предприятии в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров
"Произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы", - написал Федоров.
В подконтрольных Киеву районах Запорожской области в ночь на понедельник дважды объявляли воздушную тревогу.
Запорожская область - стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
О других успехах российских военных - в материале ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО на сайте Украина.ру.
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