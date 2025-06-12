"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила - 12.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250612/eti-kartiny-byli-darovany-nam-gospodom-udivitelnaya-istoriya-sozdaniya-khrama-batalona-arkhangela-1063858322.html
"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила
"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила - 12.06.2025 Украина.ру
"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила
В пылу сражений и в грязи окопов человек порой более остро чувствует тягу к красоте, гармонии и духовности, чем в мирной жизни, среди ежедневных забот. Война расчеловечивает очень быстро, поэтому военным важно сохранить в себе крупицу Бога, которая дарована всем нам при рождении
2025-06-12T03:00
2025-06-12T03:00
эксклюзив
донецк
донбасс
карл брюллов
украина.ру
минобороны
храм
картина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063858060_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_6d9dc18ea9de0c98d0b43570e161e161.jpg
Чтобы не потерять в себе человека, многие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции обращаются к молитве, оборудуют батальонные храмы. Одним из первых в марте 2022 года заработал храм Батальона Архангела Михаила в Донецке. Чтобы оборудовать его военнослужащим помог сам Господь, убежден служитель храма, отец Максим Серпицкий. В интервью Украина.ру он рассказал удивительную историю.Отец Максим на Донбасс приехал из Москвы с еще одним священником. За пять дней они вместе с военнослужащими подразделения, в которое пришли, оборудовали храм. В нем поместилось только то основное, что необходимо для проведения службы. Но пока храм обустраивался, к отцу Максиму подошел один из военнослужащих и рассказал, что в подвале одного из донецких зданий они обнаружили картины с библейскими сюжетам. Картины были там оставлены во время экстренной эвакуации. Видимо прежние украинские местные власти их подготовили для вывоза заграницу, но так и не успели их вывезти."Мы пошли в подвал этого здания, вытащили оттуда эти картины, очистили от грязи, от пыли, от плесени. Часть этих картин была как раз вписана в убранство храма", - рассказал отец Максим.Позже священнослужитель увидел в газете статью о готовящейся в Русском музее в Санкт-Петербурге выставке к 225-летию художника Карла Брюллова. На этой выставке планировалось впервые показать в Русском музее картину художника "Христос во гробе", которая годами до этого была предметом судебного разбирательства.Картину 20 лет назад приобрел немецкий коллекционер Александр Певзнер за 100 тыс. евро у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привез её в Петербург на реставрацию. Однако возникли вопросы к оформлению декларации на ввоз. В итоге картина была изъята, оказалась на экспертизе в Русском музее, а затем была включена в музейный фонд. Увидев в газете фотографию картины Брюллова, батюшка Максим вспомнил про картины, которые были принесены в храм батальона."Мне стиль этих картин напоминает стиль русского художника Брюллова. Это картины крупного размера на библейские сюжеты. Там изображена беседа Господа с самарянкой, беседа с Марфой. Если эти картины представляют историческую и художественную ценность, я думаю, что нужно к ним проявить определенную заботу, провести профессиональную реставрацию", - рассказал отец Максим.По его словам, если картинам место в краеведческом или художественном музее, для батальонного храма можно распечатать их репродукции, а полотна переместить в музей. Но даже если их художественная ценность невелика, для военнослужащих батальона, которые приходят в храм помолиться и отстоять службу, их ценность очень велика."Представьте ситуацию — приходит освободительная армия, находит картины, которые были похищены и которые хотели куда-то вывезти. А здесь они вписались в убранство храма и несут на себе первоначальную функцию. Все-таки у них библейские сюжеты. Люди могут их видеть, могут просвещаться. Это удивительная история. Наша армия пришла и картины не были вывезены. Наоборот, они были очищены и оказались в храме, где военные имеют возможность перед ними молиться", - сказал отец Максим.Поэтому у картин уже есть определенная историческая ценность, полагает священнослужитель.У отца Максима есть предположение, как картины оказались в подвале донецкого здания. Картины такого размера и такой формы делали либо для каких-то усадеб, либо для крупных государственных зданий, рассказал он. Возможно, что картины находились в какой-то разграбленной усадьбе. Они были привезены в Донецк, но неизвестно, откуда они были изъяты.По словам священника, военнослужащие Батальона Архангела Михаила очень любят свой храм за то, что это "светлое место, где проходит служба"."Нужно понимать, что в 2023 году, когда еще не взяли Авдеевку и Донецк находился под обстрелами, светомаскировка была постоянно. Люди пребывали в темноте, а здесь храм, где при нормально освящении можно прийти и помолиться. Это у них одно из самых любимых мест. Они же для этого храма нашли эти картины, они их очищали, всем подразделением возводили храм. Для них это очень ценное место", - поделился священник.Недавно в храме венчался комбат подразделения. Обряд венчания проводил главный военный священник СВО отец Дмитрий. Примечательно то, что батальон называется в честь Архангела Михаила и самого комбата зовут Михаил. Случайных совпадений не бывает, считает отец Максим."Во всем видится промысел Божьи. Когда мы возводили храм и нашлись картины с библейскими сюжетами, это говорит о том, что наше деяние угодно Богу. Сам Господь поддержал нас в этом, раз он нам помог найти эти картины. Они нам были дарованы", - сказал священник.Отец Максим надеется, что после завершения СВО храм останется и будет действовать в системе Минобороны."Во многих военных частях есть свои храмы. Почему бы не остался и этот, тем более у него такая история. Это один из первых военных храмов Донецка, достаточно вместительный, достаточно крупный. Здесь проводилось очень много служб, к нам приезжали очень много корреспондентов. После возведения этого военного храма очень много блиндажных храмов было возведено. Самый первый такой военный храм был возведен в подразделении Русь, а потом уже в Батальоне Архангела Михаила. Храм с такой историей должен быть сохранен", - считает он.
донецк
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063858060_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_e41d7040e379aa67b93e2be2d7c987b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, донбасс, карл брюллов, украина.ру, минобороны, храм, картина
Эксклюзив, Донецк, Донбасс, Карл Брюллов, Украина.ру, Минобороны, храм, картина

"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила

03:00 12.06.2025
 
© Украина.руКартина в храме Батальона Архангела Михаила, личный архив отца Максима
Картина в храме Батальона Архангела Михаила, личный архив отца Максима - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пылу сражений и в грязи окопов человек порой более остро чувствует тягу к красоте, гармонии и духовности, чем в мирной жизни, среди ежедневных забот. Война расчеловечивает очень быстро, поэтому военным важно сохранить в себе крупицу Бога, которая дарована всем нам при рождении
Чтобы не потерять в себе человека, многие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции обращаются к молитве, оборудуют батальонные храмы. Одним из первых в марте 2022 года заработал храм Батальона Архангела Михаила в Донецке. Чтобы оборудовать его военнослужащим помог сам Господь, убежден служитель храма, отец Максим Серпицкий. В интервью Украина.ру он рассказал удивительную историю.
Отец Максим на Донбасс приехал из Москвы с еще одним священником. За пять дней они вместе с военнослужащими подразделения, в которое пришли, оборудовали храм. В нем поместилось только то основное, что необходимо для проведения службы. Но пока храм обустраивался, к отцу Максиму подошел один из военнослужащих и рассказал, что в подвале одного из донецких зданий они обнаружили картины с библейскими сюжетам. Картины были там оставлены во время экстренной эвакуации. Видимо прежние украинские местные власти их подготовили для вывоза заграницу, но так и не успели их вывезти.
"Мы пошли в подвал этого здания, вытащили оттуда эти картины, очистили от грязи, от пыли, от плесени. Часть этих картин была как раз вписана в убранство храма", - рассказал отец Максим.
Позже священнослужитель увидел в газете статью о готовящейся в Русском музее в Санкт-Петербурге выставке к 225-летию художника Карла Брюллова. На этой выставке планировалось впервые показать в Русском музее картину художника "Христос во гробе", которая годами до этого была предметом судебного разбирательства.
Картину 20 лет назад приобрел немецкий коллекционер Александр Певзнер за 100 тыс. евро у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привез её в Петербург на реставрацию. Однако возникли вопросы к оформлению декларации на ввоз. В итоге картина была изъята, оказалась на экспертизе в Русском музее, а затем была включена в музейный фонд. Увидев в газете фотографию картины Брюллова, батюшка Максим вспомнил про картины, которые были принесены в храм батальона.
"Мне стиль этих картин напоминает стиль русского художника Брюллова. Это картины крупного размера на библейские сюжеты. Там изображена беседа Господа с самарянкой, беседа с Марфой. Если эти картины представляют историческую и художественную ценность, я думаю, что нужно к ним проявить определенную заботу, провести профессиональную реставрацию", - рассказал отец Максим.
По его словам, если картинам место в краеведческом или художественном музее, для батальонного храма можно распечатать их репродукции, а полотна переместить в музей. Но даже если их художественная ценность невелика, для военнослужащих батальона, которые приходят в храм помолиться и отстоять службу, их ценность очень велика.
"Представьте ситуацию — приходит освободительная армия, находит картины, которые были похищены и которые хотели куда-то вывезти. А здесь они вписались в убранство храма и несут на себе первоначальную функцию. Все-таки у них библейские сюжеты. Люди могут их видеть, могут просвещаться. Это удивительная история. Наша армия пришла и картины не были вывезены. Наоборот, они были очищены и оказались в храме, где военные имеют возможность перед ними молиться", - сказал отец Максим.
Поэтому у картин уже есть определенная историческая ценность, полагает священнослужитель.
© Украина.руКартина в храме Батальона Архангела Михаила, личный архив отца Максима
Картина в храме Батальона Архангела Михаила, личный архив отца Максима - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Украина.ру
Картина в храме Батальона Архангела Михаила, личный архив отца Максима
У отца Максима есть предположение, как картины оказались в подвале донецкого здания. Картины такого размера и такой формы делали либо для каких-то усадеб, либо для крупных государственных зданий, рассказал он. Возможно, что картины находились в какой-то разграбленной усадьбе. Они были привезены в Донецк, но неизвестно, откуда они были изъяты.
По словам священника, военнослужащие Батальона Архангела Михаила очень любят свой храм за то, что это "светлое место, где проходит служба".
"Нужно понимать, что в 2023 году, когда еще не взяли Авдеевку и Донецк находился под обстрелами, светомаскировка была постоянно. Люди пребывали в темноте, а здесь храм, где при нормально освящении можно прийти и помолиться. Это у них одно из самых любимых мест. Они же для этого храма нашли эти картины, они их очищали, всем подразделением возводили храм. Для них это очень ценное место", - поделился священник.
Недавно в храме венчался комбат подразделения. Обряд венчания проводил главный военный священник СВО отец Дмитрий. Примечательно то, что батальон называется в честь Архангела Михаила и самого комбата зовут Михаил. Случайных совпадений не бывает, считает отец Максим.
"Во всем видится промысел Божьи. Когда мы возводили храм и нашлись картины с библейскими сюжетами, это говорит о том, что наше деяние угодно Богу. Сам Господь поддержал нас в этом, раз он нам помог найти эти картины. Они нам были дарованы", - сказал священник.
Отец Максим надеется, что после завершения СВО храм останется и будет действовать в системе Минобороны.
"Во многих военных частях есть свои храмы. Почему бы не остался и этот, тем более у него такая история. Это один из первых военных храмов Донецка, достаточно вместительный, достаточно крупный. Здесь проводилось очень много служб, к нам приезжали очень много корреспондентов. После возведения этого военного храма очень много блиндажных храмов было возведено. Самый первый такой военный храм был возведен в подразделении Русь, а потом уже в Батальоне Архангела Михаила. Храм с такой историей должен быть сохранен", - считает он.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивДонецкДонбассКарл БрюлловУкраина.руМинобороныхрамкартина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:08Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну
03:00"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила
02:46Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте
02:21День России и распад СССР – что празднуем?
01:58"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
01:20Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами
00:40ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
00:31Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
00:13В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита
23:53Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
23:38ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
23:28ПВО России отбивает массированную атаку БПЛА ВСУ на Херсонскую область – Сальдо
22:56В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников
22:24Минобороны России сообщило о поражении противника в 147 районах СВО
22:11Опыт СВО будет учтён в госпрограмме вооружений России – Путин
21:50Ядерная триада займет особое место в госпрограмме вооружений – Путин
21:28Российская госпрограмма вооружений сосредоточится на создании самых современных систем – Путин
21:01Кабмин Украины закупит в Британии ракеты на $2,3 млрд
20:32Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
20:15"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
Лента новостейМолния