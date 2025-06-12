https://ukraina.ru/20250612/eti-kartiny-byli-darovany-nam-gospodom-udivitelnaya-istoriya-sozdaniya-khrama-batalona-arkhangela-1063858322.html

"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила

"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила - 12.06.2025 Украина.ру

"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила

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2025-06-12T03:00

2025-06-12T03:00

2025-06-12T03:00

эксклюзив

донецк

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картина

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Чтобы не потерять в себе человека, многие военнослужащие, участвующие в специальной военной операции обращаются к молитве, оборудуют батальонные храмы. Одним из первых в марте 2022 года заработал храм Батальона Архангела Михаила в Донецке. Чтобы оборудовать его военнослужащим помог сам Господь, убежден служитель храма, отец Максим Серпицкий. В интервью Украина.ру он рассказал удивительную историю.Отец Максим на Донбасс приехал из Москвы с еще одним священником. За пять дней они вместе с военнослужащими подразделения, в которое пришли, оборудовали храм. В нем поместилось только то основное, что необходимо для проведения службы. Но пока храм обустраивался, к отцу Максиму подошел один из военнослужащих и рассказал, что в подвале одного из донецких зданий они обнаружили картины с библейскими сюжетам. Картины были там оставлены во время экстренной эвакуации. Видимо прежние украинские местные власти их подготовили для вывоза заграницу, но так и не успели их вывезти."Мы пошли в подвал этого здания, вытащили оттуда эти картины, очистили от грязи, от пыли, от плесени. Часть этих картин была как раз вписана в убранство храма", - рассказал отец Максим.Позже священнослужитель увидел в газете статью о готовящейся в Русском музее в Санкт-Петербурге выставке к 225-летию художника Карла Брюллова. На этой выставке планировалось впервые показать в Русском музее картину художника "Христос во гробе", которая годами до этого была предметом судебного разбирательства.Картину 20 лет назад приобрел немецкий коллекционер Александр Певзнер за 100 тыс. евро у русского православного прихода Воскресения в Брюсселе и привез её в Петербург на реставрацию. Однако возникли вопросы к оформлению декларации на ввоз. В итоге картина была изъята, оказалась на экспертизе в Русском музее, а затем была включена в музейный фонд. Увидев в газете фотографию картины Брюллова, батюшка Максим вспомнил про картины, которые были принесены в храм батальона."Мне стиль этих картин напоминает стиль русского художника Брюллова. Это картины крупного размера на библейские сюжеты. Там изображена беседа Господа с самарянкой, беседа с Марфой. Если эти картины представляют историческую и художественную ценность, я думаю, что нужно к ним проявить определенную заботу, провести профессиональную реставрацию", - рассказал отец Максим.По его словам, если картинам место в краеведческом или художественном музее, для батальонного храма можно распечатать их репродукции, а полотна переместить в музей. Но даже если их художественная ценность невелика, для военнослужащих батальона, которые приходят в храм помолиться и отстоять службу, их ценность очень велика."Представьте ситуацию — приходит освободительная армия, находит картины, которые были похищены и которые хотели куда-то вывезти. А здесь они вписались в убранство храма и несут на себе первоначальную функцию. Все-таки у них библейские сюжеты. Люди могут их видеть, могут просвещаться. Это удивительная история. Наша армия пришла и картины не были вывезены. Наоборот, они были очищены и оказались в храме, где военные имеют возможность перед ними молиться", - сказал отец Максим.Поэтому у картин уже есть определенная историческая ценность, полагает священнослужитель.У отца Максима есть предположение, как картины оказались в подвале донецкого здания. Картины такого размера и такой формы делали либо для каких-то усадеб, либо для крупных государственных зданий, рассказал он. Возможно, что картины находились в какой-то разграбленной усадьбе. Они были привезены в Донецк, но неизвестно, откуда они были изъяты.По словам священника, военнослужащие Батальона Архангела Михаила очень любят свой храм за то, что это "светлое место, где проходит служба"."Нужно понимать, что в 2023 году, когда еще не взяли Авдеевку и Донецк находился под обстрелами, светомаскировка была постоянно. Люди пребывали в темноте, а здесь храм, где при нормально освящении можно прийти и помолиться. Это у них одно из самых любимых мест. Они же для этого храма нашли эти картины, они их очищали, всем подразделением возводили храм. Для них это очень ценное место", - поделился священник.Недавно в храме венчался комбат подразделения. Обряд венчания проводил главный военный священник СВО отец Дмитрий. Примечательно то, что батальон называется в честь Архангела Михаила и самого комбата зовут Михаил. Случайных совпадений не бывает, считает отец Максим."Во всем видится промысел Божьи. Когда мы возводили храм и нашлись картины с библейскими сюжетами, это говорит о том, что наше деяние угодно Богу. Сам Господь поддержал нас в этом, раз он нам помог найти эти картины. Они нам были дарованы", - сказал священник.Отец Максим надеется, что после завершения СВО храм останется и будет действовать в системе Минобороны."Во многих военных частях есть свои храмы. Почему бы не остался и этот, тем более у него такая история. Это один из первых военных храмов Донецка, достаточно вместительный, достаточно крупный. Здесь проводилось очень много служб, к нам приезжали очень много корреспондентов. После возведения этого военного храма очень много блиндажных храмов было возведено. Самый первый такой военный храм был возведен в подразделении Русь, а потом уже в Батальоне Архангела Михаила. Храм с такой историей должен быть сохранен", - считает он.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, донецк, донбасс, карл брюллов, украина.ру, минобороны, храм, картина