https://ukraina.ru/20250613/ya-govoril-o-peremirii-oni-ne-khoteli-vuchich-skazal-kak-zapad-poteryal-god-v-ukrainskom-uregulirovanii-1063874893.html

Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании

Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании - 13.06.2025 Украина.ру

Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании

Важность установления перемирия на Украине год назад подчеркивал президент Сербии Александр Вучич, но на Западе его за это высмеяли. Об этом сербский лидер рассказал журналистам в Праге, на полях Глобального форума по безопасности, который проходит 12 и 13 июня

2025-06-13T11:13

2025-06-13T11:13

2025-06-13T11:13

новости

сербия

украина

запад

александр вучич

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_366fa079b3bf2862447b67d933ef4167.jpg

По словам Вучича, теперь западные лидеры пришли к тому, что он предлагал еще год назад на форуме в Праге, но тогда они обвиняли его, что о перемирии он говорит потому что об этом его попросил президент России Владимир Путин."Если вы помните, я тогда говорил о примере Украины. И шесть месяцев спустя в Будапеште я тоже говорил о необходимости перемирия на Украине. Тогда Зеленский был против перемирия. Я сказал — ОК, не буду я больше вмешиваться в ваши дела", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии добавил, что он может понять Зеленского, потому что тот "находится в состоянии войны", но при этом не может не отметить, что весь Запад, который "читал ему лекции" и говорил, что якобы Владимир Путин заставил его выдвинуть такое предложение, теперь думает также, как и он."Теперь вдруг все пришли к тому, что я говорил. А как раз не Путин мне об этом сказал, и не Путин с этим совсем и согласен", - сказал Вучич.Сербский лидер посетовал на то, что независимые, суверенные и свободные лидеры должны "терпеть такие вещи" для того, чтобы "продолжать со своей свободолюбивой политикой".Президент Сербии Александр Вучич 11 июня первый раз посетил Украину для того, чтобы принять участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Одессе. В ходе саммита он попросил Владимира Зеленского разрешить Сербии "возродить" один или два небольших украинских города или один маленький регион.Также он отметил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Сербии в гуманитарных вопросах и в сфере политической поддержки территориальной целостности.Больше о визите Вучича на Украину в материале Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине

сербия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сербия, украина, запад, александр вучич, владимир путин, владимир зеленский