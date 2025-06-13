Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании - 13.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250613/ya-govoril-o-peremirii-oni-ne-khoteli-vuchich-skazal-kak-zapad-poteryal-god-v-ukrainskom-uregulirovanii-1063874893.html
Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании
Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании - 13.06.2025 Украина.ру
Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании
Важность установления перемирия на Украине год назад подчеркивал президент Сербии Александр Вучич, но на Западе его за это высмеяли. Об этом сербский лидер рассказал журналистам в Праге, на полях Глобального форума по безопасности, который проходит 12 и 13 июня
2025-06-13T11:13
2025-06-13T11:13
новости
сербия
украина
запад
александр вучич
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_366fa079b3bf2862447b67d933ef4167.jpg
По словам Вучича, теперь западные лидеры пришли к тому, что он предлагал еще год назад на форуме в Праге, но тогда они обвиняли его, что о перемирии он говорит потому что об этом его попросил президент России Владимир Путин."Если вы помните, я тогда говорил о примере Украины. И шесть месяцев спустя в Будапеште я тоже говорил о необходимости перемирия на Украине. Тогда Зеленский был против перемирия. Я сказал — ОК, не буду я больше вмешиваться в ваши дела", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.Президент Сербии добавил, что он может понять Зеленского, потому что тот "находится в состоянии войны", но при этом не может не отметить, что весь Запад, который "читал ему лекции" и говорил, что якобы Владимир Путин заставил его выдвинуть такое предложение, теперь думает также, как и он."Теперь вдруг все пришли к тому, что я говорил. А как раз не Путин мне об этом сказал, и не Путин с этим совсем и согласен", - сказал Вучич.Сербский лидер посетовал на то, что независимые, суверенные и свободные лидеры должны "терпеть такие вещи" для того, чтобы "продолжать со своей свободолюбивой политикой".Президент Сербии Александр Вучич 11 июня первый раз посетил Украину для того, чтобы принять участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Одессе. В ходе саммита он попросил Владимира Зеленского разрешить Сербии "возродить" один или два небольших украинских города или один маленький регион.Также он отметил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Сербии в гуманитарных вопросах и в сфере политической поддержки территориальной целостности.Больше о визите Вучича на Украину в материале Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
сербия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103372/15/1033721532_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_a3afd79886a0c813561e8c4fe667868a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сербия, украина, запад, александр вучич, владимир путин, владимир зеленский
Новости, Сербия, Украина, Запад, Александр Вучич, Владимир Путин, Владимир Зеленский

Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании

11:13 13.06.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Важность установления перемирия на Украине год назад подчеркивал президент Сербии Александр Вучич, но на Западе его за это высмеяли. Об этом сербский лидер рассказал журналистам в Праге, на полях Глобального форума по безопасности, который проходит 12 и 13 июня
По словам Вучича, теперь западные лидеры пришли к тому, что он предлагал еще год назад на форуме в Праге, но тогда они обвиняли его, что о перемирии он говорит потому что об этом его попросил президент России Владимир Путин.
"Если вы помните, я тогда говорил о примере Украины. И шесть месяцев спустя в Будапеште я тоже говорил о необходимости перемирия на Украине. Тогда Зеленский был против перемирия. Я сказал — ОК, не буду я больше вмешиваться в ваши дела", - процитировал телеканал РТС слова Вучича.
Президент Сербии добавил, что он может понять Зеленского, потому что тот "находится в состоянии войны", но при этом не может не отметить, что весь Запад, который "читал ему лекции" и говорил, что якобы Владимир Путин заставил его выдвинуть такое предложение, теперь думает также, как и он.
"Теперь вдруг все пришли к тому, что я говорил. А как раз не Путин мне об этом сказал, и не Путин с этим совсем и согласен", - сказал Вучич.
Сербский лидер посетовал на то, что независимые, суверенные и свободные лидеры должны "терпеть такие вещи" для того, чтобы "продолжать со своей свободолюбивой политикой".
Президент Сербии Александр Вучич 11 июня первый раз посетил Украину для того, чтобы принять участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" в Одессе. В ходе саммита он попросил Владимира Зеленского разрешить Сербии "возродить" один или два небольших украинских города или один маленький регион.
Также он отметил, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Сербии в гуманитарных вопросах и в сфере политической поддержки территориальной целостности.
Больше о визите Вучича на Украину в материале Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСербияУкраинаЗападАлександр ВучичВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Страхи Украины: Россия разбогатеет, а Трамп разлюбит. Главное на 13:00
12:16"Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту
11:26Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану
11:16В Израиле началась мобилизация
11:13Я говорил о перемирии, они не хотели. Вучич сказал, как Запад потерял год в украинском урегулировании
11:09ВС РФ усиливают давление. Последние события в зоне СВО
10:41Превентивная агрессия. Израиль атаковал Иран и Дональда Трампа
10:37Арестованную в США российскую учёную Петрову освободили под залог
10:10Пушков: Германия может пытаться скрыть поставки Taurus Украине
10:02Захарова - Сибиге: не за то переживаешь
09:48Израиль наносит удары по Ирану, Тегеран обещает Тель-Авиву "горькую и страшную судьбу"
09:38У Трампа мечтают, как "вернуть Россию в "Лигу порядочных наций". Главное на утро 13 июня 2025 года
09:28Конфликт Трампа и Маска, как прелюдия к "темному" будущему мира
08:00Межкорейские саммиты: дорога, которая не привела к миру
06:45Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве
06:30Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука
06:15Дмитрий Выдрин: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война
06:00Американская парадигма: не полностью и насовсем, а только частично. Как США будут поддерживать Украину
04:45Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
04:43Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
Лента новостейМолния