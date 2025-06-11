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Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине

Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине - 11.06.2025 Украина.ру

Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине

Сербия уважает территориальную целостность Украины и без громких слов может сделать больше для украинского народа. Об этом 11 июня на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил сербский президент Александр Вучич.

2025-06-11T20:32

2025-06-11T20:32

2025-06-11T20:32

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Президент Сербии прибыл на Украину с официальным визитом для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе. Официального анонса визита не было.Вучич заявил на саммите, что официальный Белград признаёт территориальную целостность Украины и готова оказать помощь в восстановлении украинских регионов, чтобы продемонстрировать твёрдую поддержку Украине."От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - сказал Вучич.В обращении к Владимиру Зеленскому и другим участникам мероприятия сербский президент отметил, что прекращение огня или перемирие зависит от украинской стороны.Вучич заявил также о готовности Сербии оказывать гуманитарную помощь Украине."Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают", - заявил президент Сербии в ходе саммита.За месяц до этого, в мае президент Сербии посетил Москву и выражал поддержку России во время мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ещё ране Вучич дал отповедь обвинявшим Сербию в заработке на поставках оружия и боеприпасов для ВСУ в ходе СВО.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обратила внимание на военную помощь Белграда в публикации Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине Также автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу

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