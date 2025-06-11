Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине - 11.06.2025 Украина.ру
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Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине - 11.06.2025 Украина.ру
Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине
Сербия уважает территориальную целостность Украины и без громких слов может сделать больше для украинского народа. Об этом 11 июня на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил сербский президент Александр Вучич.
2025-06-11T20:32
2025-06-11T20:32
новости
сербия
украина
белград
александр вучич
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
всу
военная помощь
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Президент Сербии прибыл на Украину с официальным визитом для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе. Официального анонса визита не было.Вучич заявил на саммите, что официальный Белград признаёт территориальную целостность Украины и готова оказать помощь в восстановлении украинских регионов, чтобы продемонстрировать твёрдую поддержку Украине."От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - сказал Вучич.В обращении к Владимиру Зеленскому и другим участникам мероприятия сербский президент отметил, что прекращение огня или перемирие зависит от украинской стороны.Вучич заявил также о готовности Сербии оказывать гуманитарную помощь Украине."Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают", - заявил президент Сербии в ходе саммита.За месяц до этого, в мае президент Сербии посетил Москву и выражал поддержку России во время мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ещё ране Вучич дал отповедь обвинявшим Сербию в заработке на поставках оружия и боеприпасов для ВСУ в ходе СВО.Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обратила внимание на военную помощь Белграда в публикации Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине Также автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу
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Новости
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Украина.ру
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новости, сербия, украина, белград, александр вучич, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, военная помощь украине, международные отношения, международная политика, восточное партнерство, восточная европа, балканы, югославия, восстановление, строительство, сво, новости сво сейчас
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Вучич рассказал, чем Сербия может быть полезной Украине

20:32 11.06.2025
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Сербия уважает территориальную целостность Украины и без громких слов может сделать больше для украинского народа. Об этом 11 июня на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии прибыл на Украину с официальным визитом для участия в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе. Официального анонса визита не было.
Вучич заявил на саммите, что официальный Белград признаёт территориальную целостность Украины и готова оказать помощь в восстановлении украинских регионов, чтобы продемонстрировать твёрдую поддержку Украине.
"От имени моей страны я могу сказать, что Сербия будет оставаться твердой и непоколебимой в соблюдении Устава ООН и международного права, которое включает защиту территориальной целостности стран, признанную ООН как важнейший принцип. Мы всегда за это выступали и, как я уже сказал, будем оставаться твердыми. Думаю, что определенным образом это может быть полезным и для Украины", - сказал Вучич.
В обращении к Владимиру Зеленскому и другим участникам мероприятия сербский президент отметил, что прекращение огня или перемирие зависит от украинской стороны.
"Мы можем быть в этом помощниками, - заявил президент Сербии. - Но я хотел бы взять с вами, господин президент, какие-то один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку".
Вучич заявил также о готовности Сербии оказывать гуманитарную помощь Украине.
"Мы готовы выслушать вас и посмотреть, как мы можем быть полезными и поддержать вас. Я надеюсь, что мы сможем без громких слов сделать хотя бы немного больше для украинского народа, потому что украинцы действительно этого заслуживают", - заявил президент Сербии в ходе саммита.
За месяц до этого, в мае президент Сербии посетил Москву и выражал поддержку России во время мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ещё ране Вучич дал отповедь обвинявшим Сербию в заработке на поставках оружия и боеприпасов для ВСУ в ходе СВО.
Ранее автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович обратила внимание на военную помощь Белграда в публикации Молчание Вучича. Почему Сербия не может остановить поставки оружия Украине
Также автор Украина.ру Марина Полякова рассмотрела ситуацию в публикации Что Вучич ответил на обвинения в поставках оружия Киеву, или как сидеть на четырех стульях сразу
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