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Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану
Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану - 13.06.2025 Украина.ру
Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану
13 июня 2025 года мировые цены на нефть резко выросли после сообщений об израильских ударах по военным и ядерным объектам Ирана.
2025-06-13T11:26
2025-06-13T11:26
2025-06-13T11:26
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 13%, превысив отметку в $78 за баррель, что стало крупнейшим внутридневным ростом с марта 2022 года. Фьючерсы на нефть WTI также показали значительный рост, достигнув $73,95 за баррель, прибавив около 8%. Об этом сообщает Bloomberg.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность трейдеров возможными перебоями в поставках нефти, особенно через Ормузский пролив, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. Иран, являющийся крупным поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, пообещал "суровый ответ" на израильские атаки, что усилило геополитическую напряжённость. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о гибели нескольких командиров и учёных, а Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.Аналитики отмечают, что рынок находится в состоянии повышенной неопределённости. Однако Национальная иранская нефтеперерабатывающая компания сообщила, что атаки не затронули нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Кроме того, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут компенсировать возможные потери иранской добычи.На фоне эскалации мировые фондовые рынки демонстрируют снижение, а цены на золото выросли на 1,4%, приблизившись к рекордному уровню в $3500 за унцию.Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные авиаудары по территории Ирана. Официальный Тегеран анонсировал скорый военный ответ.
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новости, иран, тегеран , ближний восток, bloomberg, совет безопасности оон, опек, brent
Новости, Иран, Тегеран , Ближний Восток, bloomberg, Совет Безопасности ООН, ОПЕК, Brent
Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану
13 июня 2025 года мировые цены на нефть резко выросли после сообщений об израильских ударах по военным и ядерным объектам Ирана.
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 13%, превысив отметку в $78 за баррель, что стало крупнейшим внутридневным ростом с марта 2022 года. Фьючерсы на нефть WTI также показали значительный рост, достигнув $73,95 за баррель, прибавив около 8%. Об этом сообщает Bloomberg.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность трейдеров возможными перебоями в поставках нефти, особенно через Ормузский пролив, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. Иран, являющийся крупным поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, пообещал "суровый ответ" на израильские атаки, что усилило геополитическую напряжённость. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о гибели нескольких командиров и учёных, а Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
Аналитики отмечают, что рынок находится в состоянии повышенной неопределённости. Однако Национальная иранская нефтеперерабатывающая компания сообщила, что атаки не затронули нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Кроме того, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут компенсировать возможные потери иранской добычи.
На фоне эскалации мировые фондовые рынки демонстрируют снижение, а цены на золото выросли на 1,4%, приблизившись к рекордному уровню в $3500 за унцию.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные авиаудары по территории Ирана. Официальный Тегеран анонсировал скорый военный ответ.