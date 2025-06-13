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Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану

Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану - 13.06.2025 Украина.ру

Цены на нефть серьёзно растут на фоне ударов Израиля по Ирану

13 июня 2025 года мировые цены на нефть резко выросли после сообщений об израильских ударах по военным и ядерным объектам Ирана.

2025-06-13T11:26

2025-06-13T11:26

2025-06-13T11:26

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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила на 13%, превысив отметку в $78 за баррель, что стало крупнейшим внутридневным ростом с марта 2022 года. Фьючерсы на нефть WTI также показали значительный рост, достигнув $73,95 за баррель, прибавив около 8%. Об этом сообщает Bloomberg.Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызвала обеспокоенность трейдеров возможными перебоями в поставках нефти, особенно через Ормузский пролив, через который проходит около четверти мировой торговли нефтью. Иран, являющийся крупным поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, пообещал "суровый ответ" на израильские атаки, что усилило геополитическую напряжённость. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о гибели нескольких командиров и учёных, а Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.Аналитики отмечают, что рынок находится в состоянии повышенной неопределённости. Однако Национальная иранская нефтеперерабатывающая компания сообщила, что атаки не затронули нефтеперерабатывающие заводы и хранилища. Кроме того, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, обладают резервными мощностями, которые могут компенсировать возможные потери иранской добычи.На фоне эскалации мировые фондовые рынки демонстрируют снижение, а цены на золото выросли на 1,4%, приблизившись к рекордному уровню в $3500 за унцию.Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс массированные авиаудары по территории Ирана. Официальный Тегеран анонсировал скорый военный ответ.

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новости, иран, тегеран , ближний восток, bloomberg, совет безопасности оон, опек, brent