https://ukraina.ru/20250613/blekaut-i-plany-po-unichtozheniyu-sudoremontnogo-zavoda-chto-proiskhodit-v-nikolaeve-1063872689.html

Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве

Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве - 13.06.2025 Украина.ру

Блэкаут и планы по уничтожению судоремонтного завода. Что происходит в Николаеве

На этой неделе южноукраинский город Николаев остался без света, а вместе с ним и Херсон, присоединенный к нему линиями электроснабжения. В "Николаевоблэнерго" говорят, что произошла "системная авария", не связанная с какими-либо ударами по энергетической структуре.

2025-06-13T06:45

2025-06-13T06:45

2025-06-13T06:45

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Губернатор Виталий Ким обещает, что скоро электричество вернут, но местные электрики утверждают, что придется вернуться к почасовым отключениям электричества, поскольку система не выдерживает напряжения.Таким образом, к проблемам с водоснабжением, которые власти так и не решили с 2022 года, добавились и проблемы с электричеством. В связи с этим в среду 11 июня в Николаеве окончательно решили закрыть McDonald's. С февраля 2022 года он и так не работал. В начале года местные власти выражали надежду, что он вскоре откроется, как "символ сопротивления" России, но теперь на нем появилась табличка "Закрыто навсегда".Причиной отказа возвращаться в Николаев для компании стала так и нерешенная проблема водоснабжения. Губернатор Ким с 2022 года кормил представителей компании обещаниями, пока в ней не поняли, что с украинскими чиновниками нельзя иметь дело.Одним из способов доставки питьевой воды в Николаеве последнее время были трамваи и троллейбусы, развозившие воду по микрорайонам, но из-за аварии на энергетическом объекте николаевцы лишились и этой возможности. Чиновники города по привычке обвинили было Россию, заявив об ударе по Южноукраинской АЭС, но затем быстро убрали свои посты.На самой же по поводу Южноукраинской АЭС на днях разгорелся очередной коррупционный скандал. Руководство станции отдало подряд на 25 миллионов гривен на ремонт резервного трубопровода канализационного коллектора через Ташлыцкое водохранилище. Аукцион проводили тайно, а государственный подряд без всяких торгов отдали компании "Южэнергобуд", признанной банкротом, обвиненной в присвоении крупных средств и махинациях. С 2015 года эта компания заработала на государственных заказах 4,5 миллиарда гривен, преимущественно в Николаевской области, но ни одного заказа не завершила, пишет издание "Николаевская правда".Коррупция процветает и на железной дороге в Николаевской области, о чем свидетельствуют новые дела против руководства локомотивного депо "Укрзализныци" в Николаеве. Руководство депо, как свидетельствуют материалы дела, фактически обложило данью рядовых машинистов. Те должны были либо платить по 4000 гривен с каждой зарплаты, либо оставлять в баках по 100 литров дизельного топлива после каждой смены. Топливо затем шло на реализацию по заниженным ценам. В случае отказа машинистов грозили уволить, после чего передать ТЦК.Тем временем датчане, которые опекают Николаев в своих интересах, на этой неделе объявили, что город корабелов должен лишиться судоремонтного завода в рамках "евроинтеграции". На его месте датские компании хотели бы построить отели и рестораны. "Это совсем не про Европу современности – иметь такой огромный завод посреди такого крупного города, как Николаев. Возможно, какую-то часть этого завода можно использовать для ремонта малых судов, но в любом случае нужен план трансформации объекта и нужно начать передачу его в собственность территориальной общины, так как сейчас он находится в собственности государства", - рассказывает глава Офиса посольства Дании Якуб Хансен.Для современной Европы любые производственные мощности, в том числе по судостроению, которые могут отойти в будущем России, уже заранее представляются угрозой. Однако и в целом те планы на переустройство Николаева, которые озвучивают датчане, выглядят, скорее, прожектами европейских либералов: вместо АЭС – солнечные панели на всех домах и ветряки, вместо заводов – "арт-пространства" и отели.Украинские власти в принципе не против, если датчане будут давать деньги на свои проекты и смирятся с тем, что подряды будут выполнять определенные компании, у которых каждый месяц будет возрастать смета, как это происходит со строительством водопровода в Николаеве.Однако планам посольства Дании может помешать Россия. На днях замглавы Офиса президента полковник Павел Палиса, который приехал в Вашингтон вместе с Андреем Ермаком, пугал американцев, что Россия в следующем году может захватить Николаев и Одессу. Палиса провел брифинг для двухпартийной группы американских сенаторов, рассказав о планах России, ссылаясь на украинскую разведку, о которых ЦРУ, вероятно, не знало. В связи с его заявлениями в Вашингтоне нардеп Александр Дубинский задает логичный вопрос: если они знают, что Россия может захватить эти регионы, то почему тогда так упорствуют и отказываются прекращать военные действия?О том, что происходит в прифронтовом украинском городе Сумы - в статье Дмитрия Ковалевича "Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

николаев, россия, николаевская область, павел палиса, андрей ермак, mcdonald's, офис президента, цру, эксклюзив