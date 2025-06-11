Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам - 11.06.2025 Украина.ру
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Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам
Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам - 11.06.2025 Украина.ру
Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам
Российская гражданка переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировались боевые действия против России – за это Ольга Гульчак получила 12 лет лишения свободы и штраф. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
2025-06-11T20:06
2025-06-11T20:06
новости
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
всу
коллаборационизм
приговор
криминал
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Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, а региональная прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказал в своём телеграм-канале губернатор."42-летняя гражданка России Ольга Гульчак переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировался противник. Суд назначил ей наказание: 12 лет лишения свободы, штраф и ограничение свободы на один год, - констатировал Сальдо. - Предательство Родины — самый тяжкий поступок. Измена никогда не останется безнаказанной".По данным прокуратуры Херсонской области, Херсонским областным судом был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ольги Гульчак. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операции по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка, используемого гражданкой Украины."Эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - пояснили прокуроры.Гульчак призналась в неоднократных переводах денег и заявила, что знала, что средства идут на финансирование украинской армии.Тем временем на подконтрольной Киеву территории вынесли приговор сотруднику Херсонской обладминистрации. Подробности в публикации На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
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новости, россия, херсонская область, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, коллаборационизм, приговор, криминал, сво, новости сво россия, новые регионы
Новости, Россия, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВСУ, коллаборационизм, приговор, криминал, СВО, новости СВО Россия, Новые регионы

Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам

20:06 11.06.2025
 
В Херсонской области вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене
В Херсонской области вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене
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Российская гражданка переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировались боевые действия против России – за это Ольга Гульчак получила 12 лет лишения свободы и штраф. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, а региональная прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказал в своём телеграм-канале губернатор.
"42-летняя гражданка России Ольга Гульчак переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировался противник. Суд назначил ей наказание: 12 лет лишения свободы, штраф и ограничение свободы на один год, - констатировал Сальдо. - Предательство Родины — самый тяжкий поступок. Измена никогда не останется безнаказанной".
По данным прокуратуры Херсонской области, Херсонским областным судом был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ольги Гульчак. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).
Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операции по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка, используемого гражданкой Украины.
"Эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - пояснили прокуроры.
Гульчак призналась в неоднократных переводах денег и заявила, что знала, что средства идут на финансирование украинской армии.
Тем временем на подконтрольной Киеву территории вынесли приговор сотруднику Херсонской обладминистрации. Подробности в публикации На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
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20:06Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам
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