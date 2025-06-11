Спонсировавшую ВСУ жительницу Херсонской области приговорили к 12 годам
В Херсонской области вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене
Российская гражданка переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировались боевые действия против России – за это Ольга Гульчак получила 12 лет лишения свободы и штраф. Об этом 11 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Херсонской области, а региональная прокуратура направила уголовное дело в суд, рассказал в своём телеграм-канале губернатор.
"42-летняя гражданка России Ольга Гульчак переводила деньги на украинский счёт, с которого финансировался противник. Суд назначил ей наказание: 12 лет лишения свободы, штраф и ограничение свободы на один год, - констатировал Сальдо. - Предательство Родины — самый тяжкий поступок. Измена никогда не останется безнаказанной".
По данным прокуратуры Херсонской области, Херсонским областным судом был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летней Ольги Гульчак. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена, совершенная путем оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации).
Суд установил, что в августе и сентябре 2023 года осужденная, используя мобильное приложение, произвела несколько операции по переводу денежных средств на расчетный счет иностранного банка, используемого гражданкой Украины.
"Эти средства были предназначены для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", - пояснили прокуроры.
Гульчак призналась в неоднократных переводах денег и заявила, что знала, что средства идут на финансирование украинской армии.
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