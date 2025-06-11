https://ukraina.ru/20250611/na-ukraine-advokata-dissidentov-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-zaochno-1063853960.html

На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно - 11.06.2025 Украина.ру

На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно

Известного украинского адвоката Валентина Рыбина на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом 11 июня сообщила СБУ

2025-06-11T19:30

2025-06-11T19:30

2025-06-11T19:30

новости

украина

россия

херсонская область

валентин рыбин

анатолий шарий

виктор медведчук

сбу

ес

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039155320_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_fc45b2568e5bc5ba138cdc0315165892.jpg

"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и Медведчука", - сказано в публикации украинской спецслужбы.По данным СБУ, Валентин Рыбин находится в России и на левобережье Херсонщины и возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области.Украинская спецслужба отметила, что Рыбин до начала СВО "был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, недавно заочно получившего 15 лет тюрьмы за государственную измену".В сообщении СБУ сказано, что приговор Рыбину вынесен по статье "коллаборационная деятельность". Там также отмечено, что неназванный суд приговорил Рыбина к конфискации имущества.Ранее известный украинский блогер Анатолий Шарий, получивший политической убежище в ЕС, саркастически прокомментировал заочный приговор в отношении себя. Он напомнил о неоднократных безуспешных попытках нынешнего руководства Украины добиться экстрадиции из Испании. По мнению Шария, приговор в 15 лет тюрьмы заочно является политически мотивированным и юридически несостоятельным.В соцсети Шарий прокомментировал "с омерзением новости из помойки" на тему заочного приговора Рыбину и заметил, что адвокат выступал защитником не только Медведчука, но и олигарха Петра Порошенко*.Виктор Медведчук пока не отреагировал на приговор Валентину Рыбину.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты

украина

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, херсонская область, валентин рыбин, анатолий шарий, виктор медведчук, сбу, ес, приговор, петр порошенко, репрессии, хроника репрессий, сво, новости сво сейчас, новости украины