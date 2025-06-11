На Украине адвоката диссидентов приговорили к 10 годам тюрьмы заочно
Известного украинского адвоката Валентина Рыбина на Украине заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом 11 июня сообщила СБУ
"По материалам СБУ 10 лет тюрьмы заочно получил адвокат Шария и Медведчука", - сказано в публикации украинской спецслужбы.
По данным СБУ, Валентин Рыбин находится в России и на левобережье Херсонщины и возглавляет организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области.
Украинская спецслужба отметила, что Рыбин до начала СВО "был адвокатом у Виктора Медведчука и Анатолия Шария, недавно заочно получившего 15 лет тюрьмы за государственную измену".
В сообщении СБУ сказано, что приговор Рыбину вынесен по статье "коллаборационная деятельность". Там также отмечено, что неназванный суд приговорил Рыбина к конфискации имущества.
Ранее известный украинский блогер Анатолий Шарий, получивший политической убежище в ЕС, саркастически прокомментировал заочный приговор в отношении себя. Он напомнил о неоднократных безуспешных попытках нынешнего руководства Украины добиться экстрадиции из Испании. По мнению Шария, приговор в 15 лет тюрьмы заочно является политически мотивированным и юридически несостоятельным.
В соцсети Шарий прокомментировал "с омерзением новости из помойки" на тему заочного приговора Рыбину и заметил, что адвокат выступал защитником не только Медведчука, но и олигарха Петра Порошенко*.
"И как это так, что у Порошенко настоящая госизмена с самыми настоящими фактами госизмены, самым настоящим событием госизмены, но он себе гуляет и даже не взят под стражу. А другим заочные приговоры дают. Порошенко же вон, под рукой. Не нужен заочный приговор - хватай его и сажай в тюрьму. Не садят. Удивительные истории происходят в этой помойке", - констатировал Шарий.
Виктор Медведчук пока не отреагировал на приговор Валентину Рыбину.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел ситуацию в публикации Боятся "Орешника" и грабят детей. Чем занимаются украинские элиты
Подписывайся на