https://ukraina.ru/20250610/na-ukraine-voruyut-dazhe-v-adu-menyayte-ukrainu-na-gonduras-eto-voenkomat-ili-punkt-obmena-valyuty-1063800748.html

"На Украине воруют даже в аду", "Меняйте Украину на Гондурас!" "Это военкомат или пункт обмена валюты?"

"На Украине воруют даже в аду", "Меняйте Украину на Гондурас!" "Это военкомат или пункт обмена валюты?" - 10.06.2025 Украина.ру

"На Украине воруют даже в аду", "Меняйте Украину на Гондурас!" "Это военкомат или пункт обмена валюты?"

О чём говорят и пишут политики, журналисты, блогеры и обычные люди на Украине?

2025-06-10T04:00

2025-06-10T04:00

2025-06-10T04:00

украина

россия

сумская область

владимир зеленский

игорь мосийчук

рада

вооруженные силы украины

сизо

вадим карасев

эксклюзив

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Две основные темы сегодня волнуют народ.Это наступление армии России на Сумы. Нужно ли эвакуироваться? Власть отвечает: "нет".Но люди очень волнуются. И это естественно: ведь в части Сумской области эвакуация уже идёт.И второе - это кошмарная ситуация с телами погибших украинских солдат, которые отказалась принимать Украина. Это не просто волнует, а страшно угнетает не только родственников, но и тех, кто находится сейчас в рядах ВСУ. По вполне понятным для всех причинам."Моральный дух "незадовильный" (неудовлетворительный) - такие рапорты, говорят, давно пишут командиры частей ВСУ.Как на всё это смотрят солдаты на фронте? Можно представить, как. Представляют своё будущее. И своих бедных родственников.А самый опасный момент для этой власти - разрушается их миф о потерях, которых на Украине, конечно же, "нет". А у России, конечно же, невероятные потери, по их словам.И вот наступает "час Икс".Кого они будут отдавать? Им некого отдавать.Потери оцениваются экспертами примерно как 1 к 15.Уже были обмены. 900 на 40. 900 на 60.Приблизительно такие были обмены. 900 - это цифра погибших ВСУ. 40-60 - погибшие наши воины, которых отдавала Украина.Сумы: надо ли уезжать?Причём обе темы обсуждений: и "Сумы", и "шесть тысяч погибших" являются следствием провала наступления ВСУ на Курскую область.Тела погибших были собраны на Курской земле.Ну а про ситуацию в Сумах хорошо сказала одна местная жительница:"У нас же было тыхэсэнько (очень тихо, полная тишина), пока на Курск не пошли. Теперь, конечно, будем эвакуироваться.""Боимся ТЦК, а не России"Выступает глава местной гражданской администрации в Сумах и говорит:"Всё под контролем. Эвакуироваться не надо."Правда, следом за ним выступает глава сельской громады в Сумской области, оттуда уже уезжают люди.И выясняются интересные подробности.Люди эвакуируются поближе. В этой же области или рядом находят дома, общежития. Они не хотят ехать ни в центр, ни на западную.Наверное, объяснения излишни. Это разные Украины. Сумчане знают, что на "западной" им не будут рады. Еще и обдерут, как липку.И вторая интересная подробность: пять человек из дальнего села не хотят эвакуироваться. Ни в какую. Пришлось оставить их там.Почему? Они боятся ТЦК.Лучше на линии фронта всё переждать, чем в ваше ТЦК попасть.Это вдуматься только. Люди хотят остаться на фронте, в подвалах пересидеть. Лишь бы не ехать на эту Украину.И надо добавить, что естественно, всем понятно, что армии России они не боятся. А от своих "родных" ТЦК - готовы в подвал зарыться.Информационный пузырьПричём если народ и независимых журналистов всё это очень волнует, то политиков и журналистов внутри Украины - практически никак!Складывается парадоксальная ситуация: Украина живёт внутри себя в информационном пузыре.Если не "высовывать голову" из этого искусственно созданного пузыря, то можно подумать, что всё вообще на Украине замечательно, и только где-то вдали идут какие-то военные действия. Как будто это компьютерная игра.Молчит Рада и депутаты. Молчат СМИ.На телеканалах выступают бравые военные. Они выглядят, как будто недавно вышли из барбершопа, надели отутюженную военную форму. И это не как будто, а так и есть. Они давно или вообще никогда не были на фронте. Это спец категория "наш майор на ТВ".Все славят мудрость Зеленского и утверждают, что всё хорошо.Но действительность неумолимо приближается.Шесть тысяч павшихШесть тысяч погибших - это те, кого сейчас в качестве гуманитарного акта готова отдать Россия. Спецконвой стоит на границе. Украина отчаянно выкручивается, пытаясь отказаться от этих тел любыми способами и под любыми предлогами.Всё это называется просто и ясно:Национальный позор."Да похороните их уже!" - пишут люди в соцсетях."Уже были такие случаи", - мерзко намекает Зеленский, - "что отдавали как украинцев, а там были тела российских солдат".Даже если там был бы один человек с Украины! Один! Вы обязаны забрать и провести необходимые процедуры.Кстати, всё это ещё и огромный провал информ политики Украины.Зарубежные журналистыНа границе, где стоит спецконвой России, побывали зарубежные журналисты из многих стран.Соня ван дер Энде, независимый журналист из Нидерландов, назвала отказ забрать тела преступлением киевского режима."Как можно так поступать с семьями? - сказала она. - Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами. И скажут, что Украина не хочет их принимать."Кипрский журналист Алекс Христофору говорит о причинах происходящего. Кроме финансовой нагрузки, расходов, которая не хочет нести киевский режим, он отмечает:"Эти 6000 погибших якобы относятся в основном к операции в Курской области. Зеленский преподнёс Курск как большую победу. Приблизительное число в 6000 погибших подрывает февральское заявление Зеленского Пирсу Моргану о 45 тысячах потерь за весь конфликт".Кроме того, Алекс Христофору отмечает, что целью Зеленского является срыв переговорного процесса:"Принятие тел украинских солдат от России означало бы согласие Украины с ходом переговорного процесса. Зеленский же намерен сорвать переговоры, а не выполнять их условия."Где украинские журналисты? "Зеленые языки" молчатНа границе, где стоят машины с телами павших, было множество журналистов разных стран. Но ни одного с Украины!Никто не приехал посмотреть, узнать, уточнить.Этому событию, которое обсуждается всеми западными СМИ, блогерами и народом в соцсетях, украинский телеканал (там единый канал для всех сейчас) уделяет одну фразу."Россия обещала обмен, но не выполнила обещания."Вот так скороговоркой говорит ведущая. И переходит к другим новостям, ничего более не объясняя. О чём идёт речь? Остаётся только догадываться.Так это же вы не выполнили?Ну вот такая жижа и льётся ежедневно в мозги жителей Украины."Это же наши павшие! Нет слов, не укладывается в голове", - говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*."Поедьте на пункт обмена и посмотрите на тела погибших. Скоты!" - обращается Мосийчук* к украинским журналистам, которые молчат про обмен."Сволочи! Что ж вы засунули свои зелёные языки в дупы?" (Это польское слово, все без труда догадаются, что означает).Что делает Верховная Рада?Депутат Рады Артём Дмитрук (находится за рубежом, вынужден был бежать с Украины):"Вы понимаете, уровень гнили и извращения, до которого дошёл режим?Они отказались забирать тела погибших украинских солдат."Но такой депутат один. Или два. Может, ещё Дубинский из СИЗО что-то скажет.А в основном вся Рада проголосовала за очень "интересный" закон.Вот он, моментальный "ответ" Рады Украины на переговоры в Стамбуле. Буквально через день после последних переговоров.Получите ответ!Что приняла Рада Украины, какой документ?Наверное, наказала Зеленскому или кого они там считают руководителем Украины, быстрее идти на переговоры?Или наоборот, "ни шагу назад", "границы 1991 года"?Ничего подобного.Тот, кто так считает, плохо знает коррумпированную, жадную, туповатую украинскую Раду. Тем более сейчас, когда там сидят временщики без политического будущего.Рада Украины моментально и без каких-либо разногласий приняла закон о том, как пропавшего без вести признать погибшим.Теперь должно пройти два года, прежде чем человека признают погибшим. Потом ещё года три, пока будут сделаны соответствующие выплаты.Важный момент: два года ПОСЛЕ окончания войны.Всё надо ПОСЛЕ окончания войны в течение ПЯТИ ЛЕТ доказывать через суды.Идите, родственники погибших, доказывайте и получайте свои "15 миллионов гривен за погибшего". Когда-нибудь потом, лет через пять.Если доживёте, если сможете доказать, если мы захотим вам заплатить. А там, может, уже и не будет никакой Украины.Это просто ад. Второй ад для родственников погибших, растянутый на годы.А вы докажите! Погиб ли он при исполнении? Где свидетели?Какой кошмар предстоит семьям этих людей.Какой кошмар предстоит семьям этих людей.Отвратительная РадаУкраина - это какая-то жуткая пародия на то, как должны действовать демократические институты. Как люди, избранные народом, должны защищать интересы этого народа. Ну хотя бы внешне, для имиджа и приличий? Хотя бы иногда?Какое-то мерзкое стадо свиней, пожирающее свой же народ, а не Рада.Нет, со свиньями неудачное сравнение. Это, говорят, очень умные животные. А эти...Зеленский и вся официальная сегодняшняя Украина (кроме нескольких депутатов Рады):- не хотят платить- не хотят "удара по имиджу" (им отдавать практически некого)- не хотят "хлопот", связанных с хранением, похоронами, идентификацией для близких (если не доверяют российской, как они заявляют)Как возможно такое отношение к своему народу?Да это не их народ, какая им разница.Но всё ещё хуже.10 тысяч за справкиЭкс советник Генпрокурора Украины Андрей Телиженко:"Они просто не хотят этим заниматься. Сейчас, чтобы получить все справки о погибшем, родственникам надо заплатить около 10 тысяч долларов."То есть речь идет о том, что мерзкие твари не получат свои коррумпированные тысячи за документы на погибшего?Все районные, городские "рады", все чиновники Украины ведут себя точно так же, как и Верховная.Только "депутаты" Верховной Рады получают деньги в конвертах от условного Арахамии (Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа", агент ЦРУ).А "местные" оббирают своих же. Тех самых сограждан, которые приходят оформлять документы на погибших.Ну ведь действительно же нет слов.Украинцы воруют даже в аду"Украинцы воруют даже в аду", - говорит Юрий Дудкин.Журналист и военный аналитик, советский офицер, которого еще в 2021 СБУ пыталась посадить. Но сослуживцы по советской армии выкупили его тогда из СИЗО под космический для них залог - 2 миллиона гривен."Они воруют даже на собственной безопасности, - говорит Дудкин.- В интернете есть видео, там показано, как сотрудники спецслужб украинских накрывают один из военкоматов. И то количество денег, которое они там нашли, в различной валюте...Они сами говорили: "мы не поняли, где мы находимся, в военкомате или в пункте обмена валюты."То есть вы представляете, что творится в этих ТЦК и в этих военкоматах?Я ещё добавлю, что на сегодняшний день содержаться в ТЦК или в СИЗО на Украине - это одно и то же. Только в СИЗО ещё утруждают себя фабрикацией каких-то дел.А в ТЦК люди сидят неделями непонятно за что. Их безобразно кормят, им не дают помыться.А потом они либо сбегают, либо кончают жизнь самоубийством, либо сдаются. ""Меняйте Украину на Гондурас!"И напоследок - почему бывший депутат Рады, а ныне популярный блогер Игорь Мосийчук* призывает народ "менять Украину на Гондурас"?Пока это надо сделать только в настройках сети.Потому что каналы Мосийчука*, Шелеста, Карасёва, Бондаренко, множества других "подсанкционных" блогеров и журналистов на Украине заблокированы.Меняете геолокацию, и вуаля - вы опять сможете смотреть каналы оппонентов Зеленского.Даже не оппонентов и не критиков, а вполне лояльных режиму блогеров и политологов. Как ни старайся понравиться этому режиму, Зеленский тебя заблокирует. И санкции наложит.Это ощутил в полной мере, например такой известный украинский политолог, как Вадим Карасёв. Где каналы Вадима Карасёва* Где его блог? Приглашают ли его на интервью? Нет, нет и нет.Карасёв под санкциями, и сам отовсюду самоудалился. Чтобы не попасть в худшую ситуацию.Так что меняйте Украину на Гондурас!О том, как режим Зеленского решил вывернуться из истории с 6000 своих павших солдат - в статье Михаила Павлива "Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

украина, россия, сумская область, владимир зеленский, игорь мосийчук, рада, вооруженные силы украины, сизо, вадим карасев, эксклюзив