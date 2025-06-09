Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат - 09.06.2025 Украина.ру
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Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат
Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат - 09.06.2025 Украина.ру
Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат
В минувшем году на экранах всего мира триумфально прошёл сериал "Задача трёх тел", снятый сначала в Китае, потом в США по роману китайского фантаста Лю Цысиня. Однако сейчас Киевский режим во время стамбульских переговоров оказался в своей собственной "сказке", которую можно назвать "Задачей 6000 тел".
2025-06-09T17:51
2025-06-09T17:57
украина
россия
киев
рустем умеров
трамп и зеленский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
красный крест
мнения
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Во время переговоров украинская делегация пребывала в эйфории после атаки на российские военные аэродром, но в итоге, образно выражаясь, "пропустила страйк" — их "вынесли вперёд ногами" в технологическом, пропагандистском и политическом смысле. Речь идёт об односторонней передаче Украине 6000 тел погибших солдат —бойцов Нацгвардии, ВСУ и территориальной обороны. Министр обороны Украины Умеров, возглавлявший делегацию, попытался представить это как обмен, однако документы подтверждают: передача исключительно односторонняя.Сейчас тела уже доставлены к границе, но Киев отказывается их забирать, ссылаясь на несогласованные детали. Тянут резину как могут. И это, конечно же неспроста. Вообще, эта гуманитарная инициатива российской стороны породило массу проблем для украинской власти. Это стало понятно сразу, и из-за нестыковки слов Умерова с тем, что было в документах, и из-за попытки Зеленского отказаться от тел. В российской экспертной среде и в медиа вообще сразу возникло предположение, что Россия таким образом загнала Украину в финансовый угол: согласно украинскому законодательству, за каждого погибшего семье положено 15 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов по курсу 2022 года). Таким образом, выплаты за 6000 тел составят около 2 миллиардов долларов — сумму, сопоставимую с дефицитом бюджета Украины на закупку газа перед отопительным сезоном. А ведь есть еще дыра размером в 10 миллиардов долларов, в военных бюджетах на второе полугодие.Однако реальность такова: Киев не собирается платить эти деньги. Потому что цифры эти не имеют аналогов в мире. Даже в США которые ведут много военных кампаний, сумма выплат за погибшего военного – 100 тысяч долларов. И очевидно, что норма о выплате 15 миллионов гривен была введена в 2022 году в пропагандистских целях, когда Украина ещё вела переговоры с Россией и рассчитывала на скорое завершение войны. Да и интенсивность и плотность боев была другая. И прогнозы о потерях делались исходя из опыта печально известного АТО, не отличавшейся массовой гибелью украинских военнослужащих. Но после срыва переговорного процесса (не без участия Великобритании) конфликт затянулся, потери резко возросли, а выплаты либо задерживаются, либо не производятся вовсе.Фактически, семьи получают лишь пятую часть обещанной суммы — около 3 миллионов гривен, и то после долгих бюрократических проволочек, подделки документов и откатов. Более того, Киев массово записывает погибших как "пропавших без вести", чтобы избежать выплат. По данным Красного Креста, за три года боевых действий на Украине подано около 400 000 заявлений о пропавших без вести, из которых примерно 100 000 — военнослужащие.В совокупности с другим фактами широко обсуждающийся в украинском обществе "история с 6000 тел" наносит серьёзный удар по репутации киевского режима. Во-первых, становится очевидным расхождение между реальными потерями и официальной статистикой. Зеленский еще в феврале 2025-го заявлял о 46 000 погибших за весь период войны, но только за последнее время Россия передала Украине около 4 000 тел. А с привезенными в рефрижераторах 6000 получается уже 10000. Серьёзный повод для сомнений у обывателя. Тем более, даже по данным украинских сайтов, фиксирующих некрологи, число погибших превышает 76 000, а с учётом практики по которой только порядка 50% похороненных родными и близкими попадает в публичную плоскость — приближается к 150 000. Если же добавить пропавших без вести (из которых большая часть погибли), общие потери ВСУ достигают не менее чем 200 000 человек погибшими. А на самом деле погибших, наверняка, больше.И при этом, на фоне катастрофических потерь, становится известно о 213 000 официальных дел о дезертирстве. А из ушедших в самоволку, по инсайдерской информации вернулись менее 5%. В то же время киевский режим продолжает политику "войны до последнего украинца". Что вызывает всё больше вопросов у населения: людей по-скотски бусифицируют, по-скотски держат в ТЦК за решеткой, как скот гонят на фронт, где они гибнут за интересы узкой группы киевской элиты, а после смерти государство даже не забирает их останки, и делает вид, что их не существует. Что не может не вызывать ярость и ненависть у большинства обывателей.1. Наконец, нужно учитывать, что история с 6000 телами максимально обостряет и обнажает для общества проблему вранья и коррупции в вопросах выплат семьям погибших. Россия уже начала публиковать списки погибших, что гарантированно вынудит родственников требовать ответов от украинских властей. А ответов у Киева для них не будет. Ну, кроме – это все москали врут! Ну, а главное "задача 6000 тел" демонстрирует военную реальность, близкую к катастрофической для Украины: Россия наступает, освобождая новые территории, поле боя почти везде и всегда остается за Россией. А Украина не может похвастаться аналогичными успехами и уже очень давно. И завершая. Затяжка с приемом тел сейчас происходит по двум причинам. Первая – Банковая лихорадочно готовит антикризисный план призванный дать жителям концлагеря Украина сколько-нибудь внятные ответы на вопросы триггером для которых стала эта самая гуманитарная инициатива РФ. По сути, обнажившая ситуацию для обывателя так как она есть – с надвигающимся военным поражением, с враньем о потерях, находящее очевидное подтверждение, с презрением и неуважением к простым украинцам, у которых по мнению киевского режима осталось одно право – "отдать все и умереть". И никакого права на уважение государства в посмертии. И вторая - Киеву нечего предложить в "обмен" за 6000 тел своих военных. Неуклюжий антикриз Умерова поставил перед режимом неразрешимую задачу – передать на обмен то, чего нет и чему взяться неоткуда. Но они думают, что выкрутятся! Знаете, чем они занимались последние дни и для чего они тянут время? Они готовят большую мистификацию, как это было с ними уже не раз. Например, в Буче. Сейчас с оцеплением, ночами по приказу Банковой начали выкапывать тела на участках с захоронениями неидентифицированых украинских же военных. Сейчас, все, что максимально не опознаваемо и лежит где-то в холодильниках, они свозят в несколько точек. И попытаются изобразить сопоставимый обмен телами.Сильно сомневаюсь, что российская сторона готова будет признать эти останки, которые привезут украинцы, телами российских бойцов. Я думаю, что вся эта мистификация лопнет как мыльный пузырь и не состоится. У них нет, по большому счету, тел российских военных. Почти все, или вообще все, что было, они уже и так передали.И вот сейчас они обменный фонд выкапывают, и это лишнее подтверждение бесчеловечности рыла неонацистского киевского режима.А запустившая этот эффект домино прозрения в украинском обществе "задача 6000 тел", лишь обнажила эту неприглядную правду.Подробнее о том, что происходит с телами погибших украинских солдат - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"
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Михаил Павлив
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украина, россия, киев, рустем умеров, трамп и зеленский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красный крест, мнения
Украина, Россия, Киев, Рустем Умеров, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, Мнения

Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат

17:51 09.06.2025 (обновлено: 17:57 09.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ
Рефрижераторы с телами военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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В минувшем году на экранах всего мира триумфально прошёл сериал "Задача трёх тел", снятый сначала в Китае, потом в США по роману китайского фантаста Лю Цысиня. Однако сейчас Киевский режим во время стамбульских переговоров оказался в своей собственной "сказке", которую можно назвать "Задачей 6000 тел".
Во время переговоров украинская делегация пребывала в эйфории после атаки на российские военные аэродром, но в итоге, образно выражаясь, "пропустила страйк" — их "вынесли вперёд ногами" в технологическом, пропагандистском и политическом смысле. Речь идёт об односторонней передаче Украине 6000 тел погибших солдат —бойцов Нацгвардии, ВСУ и территориальной обороны. Министр обороны Украины Умеров, возглавлявший делегацию, попытался представить это как обмен, однако документы подтверждают: передача исключительно односторонняя.
Сейчас тела уже доставлены к границе, но Киев отказывается их забирать, ссылаясь на несогласованные детали. Тянут резину как могут. И это, конечно же неспроста. Вообще, эта гуманитарная инициатива российской стороны породило массу проблем для украинской власти. Это стало понятно сразу, и из-за нестыковки слов Умерова с тем, что было в документах, и из-за попытки Зеленского отказаться от тел.

В российской экспертной среде и в медиа вообще сразу возникло предположение, что Россия таким образом загнала Украину в финансовый угол: согласно украинскому законодательству, за каждого погибшего семье положено 15 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов по курсу 2022 года). Таким образом, выплаты за 6000 тел составят около 2 миллиардов долларов — сумму, сопоставимую с дефицитом бюджета Украины на закупку газа перед отопительным сезоном. А ведь есть еще дыра размером в 10 миллиардов долларов, в военных бюджетах на второе полугодие.
Однако реальность такова: Киев не собирается платить эти деньги. Потому что цифры эти не имеют аналогов в мире. Даже в США которые ведут много военных кампаний, сумма выплат за погибшего военного – 100 тысяч долларов. И очевидно, что норма о выплате 15 миллионов гривен была введена в 2022 году в пропагандистских целях, когда Украина ещё вела переговоры с Россией и рассчитывала на скорое завершение войны. Да и интенсивность и плотность боев была другая. И прогнозы о потерях делались исходя из опыта печально известного АТО, не отличавшейся массовой гибелью украинских военнослужащих. Но после срыва переговорного процесса (не без участия Великобритании) конфликт затянулся, потери резко возросли, а выплаты либо задерживаются, либо не производятся вовсе.
Фактически, семьи получают лишь пятую часть обещанной суммы — около 3 миллионов гривен, и то после долгих бюрократических проволочек, подделки документов и откатов. Более того, Киев массово записывает погибших как "пропавших без вести", чтобы избежать выплат. По данным Красного Креста, за три года боевых действий на Украине подано около 400 000 заявлений о пропавших без вести, из которых примерно 100 000 — военнослужащие.
В совокупности с другим фактами широко обсуждающийся в украинском обществе "история с 6000 тел" наносит серьёзный удар по репутации киевского режима. Во-первых, становится очевидным расхождение между реальными потерями и официальной статистикой. Зеленский еще в феврале 2025-го заявлял о 46 000 погибших за весь период войны, но только за последнее время Россия передала Украине около 4 000 тел. А с привезенными в рефрижераторах 6000 получается уже 10000. Серьёзный повод для сомнений у обывателя. Тем более, даже по данным украинских сайтов, фиксирующих некрологи, число погибших превышает 76 000, а с учётом практики по которой только порядка 50% похороненных родными и близкими попадает в публичную плоскость — приближается к 150 000. Если же добавить пропавших без вести (из которых большая часть погибли), общие потери ВСУ достигают не менее чем 200 000 человек погибшими. А на самом деле погибших, наверняка, больше.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
И при этом, на фоне катастрофических потерь, становится известно о 213 000 официальных дел о дезертирстве. А из ушедших в самоволку, по инсайдерской информации вернулись менее 5%. В то же время киевский режим продолжает политику "войны до последнего украинца". Что вызывает всё больше вопросов у населения: людей по-скотски бусифицируют, по-скотски держат в ТЦК за решеткой, как скот гонят на фронт, где они гибнут за интересы узкой группы киевской элиты, а после смерти государство даже не забирает их останки, и делает вид, что их не существует. Что не может не вызывать ярость и ненависть у большинства обывателей.
1. Наконец, нужно учитывать, что история с 6000 телами максимально обостряет и обнажает для общества проблему вранья и коррупции в вопросах выплат семьям погибших. Россия уже начала публиковать списки погибших, что гарантированно вынудит родственников требовать ответов от украинских властей. А ответов у Киева для них не будет. Ну, кроме – это все москали врут! Ну, а главное "задача 6000 тел" демонстрирует военную реальность, близкую к катастрофической для Украины: Россия наступает, освобождая новые территории, поле боя почти везде и всегда остается за Россией. А Украина не может похвастаться аналогичными успехами и уже очень давно.

И завершая. Затяжка с приемом тел сейчас происходит по двум причинам. Первая – Банковая лихорадочно готовит антикризисный план призванный дать жителям концлагеря Украина сколько-нибудь внятные ответы на вопросы триггером для которых стала эта самая гуманитарная инициатива РФ. По сути, обнажившая ситуацию для обывателя так как она есть – с надвигающимся военным поражением, с враньем о потерях, находящее очевидное подтверждение, с презрением и неуважением к простым украинцам, у которых по мнению киевского режима осталось одно право – "отдать все и умереть". И никакого права на уважение государства в посмертии.

И вторая - Киеву нечего предложить в "обмен" за 6000 тел своих военных. Неуклюжий антикриз Умерова поставил перед режимом неразрешимую задачу – передать на обмен то, чего нет и чему взяться неоткуда. Но они думают, что выкрутятся! Знаете, чем они занимались последние дни и для чего они тянут время? Они готовят большую мистификацию, как это было с ними уже не раз. Например, в Буче. Сейчас с оцеплением, ночами по приказу Банковой начали выкапывать тела на участках с захоронениями неидентифицированых украинских же военных. Сейчас, все, что максимально не опознаваемо и лежит где-то в холодильниках, они свозят в несколько точек. И попытаются изобразить сопоставимый обмен телами.
Сильно сомневаюсь, что российская сторона готова будет признать эти останки, которые привезут украинцы, телами российских бойцов. Я думаю, что вся эта мистификация лопнет как мыльный пузырь и не состоится. У них нет, по большому счету, тел российских военных. Почти все, или вообще все, что было, они уже и так передали.
И вот сейчас они обменный фонд выкапывают, и это лишнее подтверждение бесчеловечности рыла неонацистского киевского режима.
А запустившая этот эффект домино прозрения в украинском обществе "задача 6000 тел", лишь обнажила эту неприглядную правду.
Подробнее о том, что происходит с телами погибших украинских солдат - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский"
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17:51Задача 6 тысяч тел. Что придумал Зеленский для мистификации обмена телами погибших солдат
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