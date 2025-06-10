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"На Киевском направлении" – единственный фильм о Киевском котле

"На Киевском направлении" – единственный фильм о Киевском котле - 10.06.2025 Украина.ру

"На Киевском направлении" – единственный фильм о Киевском котле

10 июня 1968 года состоялась премьера фильма Киевской киностудии им. Довженко "На киевском направлении". Его режиссёру Владимиру Терентьевичу Денисенко пришлось решать очень сложную задачу, как, не сорвавшись в "чернуху" и "безнадёгу" рассказать о самом, пожалуй, горьком поражении Красной Армии

2025-06-10T16:00

2025-06-10T16:00

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Почему украинские чиновники разрешили снимать фильм о тех трагических событиях, для автора этой публикации до сих пор остаётся загадкой.В сентябре 1941 года насчитывавший по немецким оценкам до 650 тысяч человек Юго-Западный фронт был практически полностью уничтожен, и его пришлось создавать заново. Буквально за три месяца враг захватил большую часть Украины, включая его столицу – древний Киев. И, тем не менее, такое разрешение было дано.Сценарий писал украинский литератор Василий Сидорович Земляк, которого на самом деде звали Вацлав Вацек. В XVIII-XIX веках на территорию Малороссии переселилось значительное число чехов, которые сыграли в её истории важную роль. Среди них был и прадед писателя, простой крестьянин. Среди творчества Земляка к 1967 году были уже киносценарии "Люди моей долины" (1960), "Новеллы Красного дома" (1963), "Дочь Стратиона" (1964, в соавторстве). Однако больше он к тому времени был известен своими повестями и романами об украинском селе.Принял участие в написании сценария сам режиссёр. К тому времени он снял такие киноленты военной направленности, ныне практически забытые, как "Солдатка" (1959), "Роман и Франческа" (1960), "Молчат только статуи" (1962).Наиболее известным и популярным стал его фильм "Сон" (1964) о первых годах жизни и творчества Тараса Шевченко, которого сыграл молодой и перспективный тогда актёр Иван Миколайчук. Привлёк его Денисенко и к съёмкам "На Киевском направлении" (в титрах он Николайчук).В первых кадрах фильма показываются съёмки фильма "Тарас Бульба", который один из главных героев фильма – кинорежиссёр Алексей Славута – снимает где-то на Западной Украине. Миколайчук по сюжету исполняет роль сына Тараса Бульбы – Андрия. Немецкий истребитель смертельно ранит и его, и актёра, исполняющего роль Тараса Бульбы как раз, когда тот со словами "Я тебя породил, я тебя и убью" пытается застрелить "сына". Миколайчук умирает на руках у главного героя, который внешне очень похож на Александра Довженко, и это неспроста.Персонаж одного из главных героев "На киевском направлении", Алексея Славуты, явно списан с Довженко, вплоть до его личной жизни. По сюжету фильма у Алексея есть жена Устина, директор школы. Её сыграла замечательная украинская актриса Наталья Наум. Одна из самых известных её ролей – роль красавицы Гали из "За двумя зайцами" (1961), которую Голохвастов сватает одновременно с Проней Прокоповной.Устина практически один в один списана с первой жены режиссёра – Варвары Семёновны Довженко (Крыловой). Актриса немого кино Юлия Ипполитовна Солнцева (настоящая фамилия Пересветова) увела у Варвары Семёновны мужа в Одессе в 1928 году. Первая жена продолжала его любить до самой смерти, и отпустила тихо, без скандалов. Даже эта её интеллигентная мягкость и трагизм ситуации показаны в фильме… правда, непонятно зачем.Солнцева в фильме режиссёра Денисенко фигурирует, как Наталка Калиновская – её сыграла другая замечательная актриса Валентина Гришокина, это была её вторая роль в кино. Она и называет своего экранного мужа "Лесик", как иногда звала Довженко Солнцева.Довженко действительно снимал в июне 1941 года фильм "Тарас Бульба", и съёмки были прерваны войной. Исполнитель роли Андрия актёр Николай Лукьянович Дупак пережил войну. Он потом вспоминал:"В июне 1941 мне было 19 лет, и я снимался в роли Андрия в кинофильме "Тарас Бульба" у Довженко. Началась война. Ещё несколько дней мы собирались сниматься, но потом началась запись в народное ополчение. В него, кроме меня, вступили и сам Александр Петрович, и Борис Андреев, и Пётр Алейников".После выхода из Киевского "котла" Дупак служил в кавалерии, в 1963-90 годах был актёром и директором Театра на Таганке. Его авторству принадлежит эмблема театра – красный квадрат с чёрными словами по периметру.Прообраз Довженко, Алексея Славуту, сыграл актёр Анатолий Барчук. Он отметился во многих хороших фильмах, но, как правило, на ролях второго плана.По сюжету у Алексея есть два брата: старший – Андрей Остапович Славута – командир танкового корпуса, генерал-майора танковых войск, и младший – Иван Остапович, разведчик, прибывший в Киев накануне войны из Испании (это в 41-м то году, когда испанские республиканцы уже два года, как проиграли Гражданскую войну).Прообразами генерала-танкиста можно считать сразу несколько человек: и Константина Рокоссовского, командовавшего 9-м мехкорпусом (мк), и Николая Владимировича Фекленко(19-й мк).Можно с полной уверенностью утверждать, что старший из братьев Славут – это собирательный образ. Его сыграл львовский на то время актёр потом киевский) уроженец Черниговщины Виталий Григорьевич Расстальной. Его самая заметная в советском кинематографе роль – маршал Тимошенко в фильмах режиссера Юрия Озерова "Битва за Москву" (1985), "Сталинград" (1989) и в фильме студии Довженко "Война на западном направлении" (1990).Младший из братьев – Иван Остапович Славута – разведчик, а затем и киевский подпольщик, это тоже собирательный образ. Кстати, довольно правдоподобно показано, как формировалось киевское подполье. Этим, помимо НКВД, занимался Михаил Алексеевич Бурмистренко, сменивший на постах первого секретаря ЦК КП(б) УССР и члена военного совета Юго-Западного фронта Никиту Сергеевича Хрущёва. Роль младшего из братьев Славут сыграл киевский актёр Степан Степанович Олексенко. Его самая заметная роль – это Лаэрт в "Гамлете" (1964). Бурмистренко же изобразил в фильме фактурный актёр Лесь Сердюк.Как бывало и в жизни, младшего из Славут, чтобы у оккупантов потом возникало к нему меньше вопросов, перед падением Киева по сюжету арестовывает НКВД. Одного из реальных киевских героев-подпольщиков, Виктора Игнатьевича Хохлова, например, перед оккупацией не арестовывали, но по надуманному обвинению исключили из партии, разжаловали в рядовые рабочие и оштрафовали.Звёздный состав в фильме режиссёр подобрал на роли второго плана. Так, друга семьи Славут и соседа сыграл неунывающий во всех своих ролях, выпивоха и в жизни, и на экране, Николай Фёдорович Яковченко. Его должность по сюжету – сторож в самом древнем киевском соборе – Софии Киевской. Он знает её мозаики и фрески получше некоторых учёных, и при этом гордо заявляет одному из них:"Не знал бы я, например, что мой прадед был полковым писарем на Сечи, что бы я был за сторож? Ни то, ни сё".Одну из ополченок из истребительного отряда, призванного бороться с вражескими танками, сыграла Маргарита Криницына – та самая Проня Прокоповна из "За двумя зайцами". Её героиня погибает в противостоянии с танком. Отряды истребителей танков действительно в Киеве готовили. Набирали туда в основном комсомольцев, и тренировали на танкодроме Киевского танко-технического училища. На этом месте на Сырце сейчас стоит американское посольство.Виктор Мирошниченко, комполка у комэска Титаренко в фильме "В бой идут одни старики" (1973), у Денисенко сыграл роль киевлянина, которого в первые же дни войны мобилизуют, забрав у недавно родившей жены, в армию. После разгрома фронта он становится партизаном, которые помогает раненому генерал-майору Славуте выбраться из окружения.Валерий Александрович Бессараб, звезда фильма "Ключи от неба" (1964), сыграл в "На киевском направлении" героически погибшего капитана-танкиста Василия Глушеню.Отметился в фильме и будущий главный "папа Карло" Советского Союза Николай Гринько. Он сыграл роль настолько эпизодическую, что его даже не посчитали нужным указать в титрах.Настоящих звёзд, в том числе и всесоюзной величины, режиссёр "собрал" в "штабе" Юго-Западного фронта. Командующего фронтом генерал-полковника Михаила Петровича Кирпоноса играет муж Ады Роговцевой – Константин Степанков. Его самая известная роль – Сидор Артемьевич Ковпак в 3-серийной эпопее "Дума о Ковпаке" (1973-76). Начштаба Тупикова сыграл зять активного участника тех событий маршала Семёна Михайловича Будённого– Михаил Державин. Начальника оперативного отдела штаба фронта, будущего маршала, а на то время генерал-майора Ивана Христофоровича Баграмяна сыграл Армен Джигарханян. К сожалению, его роль озвучил другой актёр.Очень правдоподобно показаны последние часы штаба фронта, когда немцы блокировали его в урочище Шумейково на севере Полтавской области. Генерал Кирпонос чтобы отвлечь немцев отправил роту охраны штаба под командованием Баграмяна атаковать селение Сенча. Рота смогла селение взять и вырваться из окружения. А вот штабную колонну фронта блокировали в урочище и расстреляли из танков и минометов. Всё это в фильме присутствует. "На киевском направлении" единственное кинопроизведение, где трагедия Киевского "котла" полностью показана. В киноэпопеях Юрия Озерова её практически нет.Ну и киностудия имени Довженко, да ещё и в кинопроизведении, где он является одним из героев, изменила бы самой себе, если бы не пропитала фильм символизмами. Само убийство в самом начале киношного Тараса Бульбы и его сына Андрея вражескими истребителями является как бы символом примирения украинского народа перед новой смертельной опасностью. София Киевская, Лаврские пещеры, как символы древнего Киева, истории нашего народа, которую нужно защищать, проходят через весь фильм красной нитью.Генерал Славута идёт по земле босиком, говоря о том, что она тёплая, будто напиталась кровью. Глушёная взрывами рыба в Днепре, горящие поля лучше тысяч слов говорят о том горе, которое родной земле несут вражеские бомбы. Младший из братьев Славут в последнем с ним кадре перебегает через самый северный в Киеве Петровский ж/д мост, что символизирует окончание его прежней жизни и переход к новой, подпольной, которая, скорее всего, для него закончится трагически.Денисенко планировал, что у "На киевском направлении" будет продолжение, и он расскажет о том, как три брата Славуты будут потом освобождать Киев. Но продолжение ему сделать не дали – не окупился очень дорогой фильм в прокате, да и отзывы критиков о нём остались не самые лестные.

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