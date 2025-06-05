https://ukraina.ru/20250605/bolshaya-psikhbolnitsa-gde-bolnym-trebuetsya-aktivnaya-terapiya-voyny-dyadya-vanya-o-situatsii-na-fronte-1063638682.html

"Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте

"Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте - 05.06.2025 Украина.ру

"Большая психбольница, где больным требуется активная терапия войны". "Дядя Ваня" о ситуации на фронте

Недавно усилиями доблестного 68 гвардейского танкового полка 150 гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск был освобождён населённый пункт Романовка (ДНР). О сложностях, с которыми пришлось столкнуться при освобождении, и о значении Романовки для дальнейших боевых действий рассказал командир штурмовой роты с позывным "Дядя Ваня"

2025-06-05T05:25

2025-06-05T05:25

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Офицер неспешно и обстоятельно анализирует пройденный путь, точнее, важный отрезок общего пути в ходе СВО. По его словам, начиная с 2014-го, когда ВСУ и нацбаты начали проведение так называемой "АТО" под руководством Порошенко**, в Торецкой (Дзержинской) агломерации был создан мощный укрепрайон от Торецка (Дзержинска) до Романовки и чуть дальше.Этот район, являющийся ключом к Славянско-Краматорской агломерации, защищали наиболее мотивированные части, нацбаты и подразделения территориальной обороны, набранные с Центральной и Западной Украины, из мест, где к России испытывают патологическую ненависть.Даже с "птичек" можно было увидеть мощь укреплений, создававшихся десять лет. Капониры, блиндажи из толстых брёвен, бетонированные ячейки для использования тяжёлых миномётов, всё отлично устроено и хорошо замаскировано. Обороняться помогала система спутниковой разведки, предоставляемая Западом.Ещё одна сложность штурма Романовки в том, что она находится возле когда-то очень оживлённой трассы, по которой противник мог осуществлять беспрепятственное снабжение своих подразделений. Сам посёлок небольшой, поэтому оборонять его легче, чем брать, и мы прогнозировали, что закрепиться там - не самая простая задача. Отдельная проблема – вражеские БпЛА, контролирующие небо и создающие 90% проблем. По ним наводится артиллерия, подтягиваются штурмовые группы, не говоря уже о FPV-дронах-"камикадзе".Местность не позволяла использовать широкие клинья, танковый охват, поэтому приходилось штурмовать в лоб либо применять солдатскую хитрость и "подкрадываться". Но 150 дивизия - одна из самых боеспособных, у неё за время СВО накоплен огромный опыт, и выполнять тяжёлые задачи ей не впервой. Начиная с Мариуполя, она всегда идёт вперёд и добивает противника.Тем более, здесь стояли "азовцы"*, они же 3 штурмовая бригада ВСУ, с которой 150 дивизия сталкивается далеко не в первый раз, и для бойцов было честью лишний раз разгромить своих "кровников"-неонацистов и загнать их в ту яму, откуда они повыползали.За последние два месяца была произведена разведка, подтянуты резервы, штурмовые подразделения действовали под руководством уже достаточно опытных командиров. Старшие бывалые товарищи и молодые командиры взводов, рот, замкомбаты, комбаты вместе в одной связке с солдатами осуществили достаточно мощный натиск в составе 68 гвардейского танкового полка. После рекогносцировки были подобраны места, куда можно заходить штурмовым группам, и там уже, когда выдалось окно возможностей, командиры провели бойцов с помощью "мавиков".Нужно было освободить поселок и не допустить при этом потерь. Перед штурмом опорники вокруг него были зачищены. Не мешкая, буквально на плечах у противника, который не подозревал, что парни могут действовать так быстро, в пролом ворвались два батальона, мотострелковый и стрелковый. Так как шли с двух сторон, восточной и северо-восточной, враг не знал точно, где направление главного удара. Это позволило растянуть его силы, ввести в заблуждение и проникнуть в необходимую точку группами. По сути все группы так или иначе выполняли штурмовые обязанности, каждый пехотинец становился на время штурмовиком. Можно сказать, что штатные стрелки и мотострелки это передовые, "прорывные" штурмовые группы, за которыми уже заходит штурмовая группа закрепления.Офицеры и рядовые бойцы работали в тесной спайке. Буквально за пару дней противника вышибли благодаря усилиям артиллерии, танкистов и непосредственно пехоты, которая действовала дерзко, уверенно, смело.Оборонять населённый пункт, как рассказали взятые пленные, должен был неполный батальон, еще какая-то его часть была уничтожена в ходе предварительной артиллерийской и беспилотной подготовки, поэтому до штурма дожили около сотни человек. Но и они настраивались на долгую оборону. Подмогой, помимо личного настроя, должно было стать высококачественное вооружение. "Дядя Ваня" показывает трофеи, захваченные в Романовке и опорниках на подступах к ней. Вот турецкий тяжелый пулемёт калибра 12,7 мм CANİK M2 QCB с мощными патронами. Это вариант американского пулемета M2 Browning, используемый ВС и ВМФ Турции. 600 единиц данного оружия вместе с "Байрактарами" проданы в начале войны частной компанией на Украину через посредников. Товар штучный, попадается нечасто, в отличие от американских пулемётов производства фирмы "Кольт", которые поставляются на территорию Украины и активно используются ВСУ. "Кольт" производится с 1967 года, активно поставлялся в 2023-2024 годах, поэтому попадается чаще.Попадались нашим штурмовикам и старые добрые автоматы АК-74, и пулемёт Калашникова модернизированный – ПКМ (в военном просторечии "покемон"), и гладкоствольные винтовки, заряжаемые дробью и используемые против наших FPV-дронов. По словам "Дяди Вани", дорогое высококачественное западное оружие не доверяют теробороне – оно для "азовцев", приравненных к ним нацбатов и других штурмовиков. Их Европа, США и их союзники снабжают по первому классу.У "тероборонцев" же зачастую советское оружие, накопившееся на складах со времён до распада СССР. Они им активно пользуются, при этом крича, что ничего советского им не надо, все советские памятники надо разрушить, а топонимику переименовать. Потому что надёжное, потому что ничего своего за 30 с лишним лет они создать не смогли.Кроме того, в Романовке противник оставил минометы 120мм калибра и аналоги наших АГС. Что-то попытались забрать, но забрать получилось немногое. Основательно потрёпанным оказался и парк вражеской бронетехники. Плотность огня наших танкистов и артиллерии большая, поэтому противник не рискует, выходит на простор в основном на "Брэдли", бронепикапах Toyota либо американских джипах. Они достаточно мобильные, но их стараются не подпускать и уничтожать на подходе. В итоге направление, включающее в себя Романовку, стало настоящим кладбищем автомобилей и лёгкой бронетехники противника. Танки типа "Абрамсов" и "Леопардов", кстати, попадаются теперь реже, за ними наши дроноводы ведут активную охоту.Сила и оснащённость украинских формирований делают успех ВС РФ ещё ценнее, а то, что он был достигнут по суворовскому принципу "пришёл-увидел-победил", ещё значимее. Сейчас российские военнослужащие закрепляются и подтягивают резервы для дальнейшего продвижения на Славянском направлении. "Дядя Ваня" не хочет выделять кого-то из освободителей Романовки персонально. Скромная роль героев в том, что они не высвечиваются, но когда действуют вместе, получается направленный против врага пучок стрел, который не остановить. Командиры – молодые, но опытные бойцы, за которыми идут люди, и это очень важно.Отметив, что противник, чуть отойдя, после вынужденного отступления, попытался отбить его обратно штурмовыми группами "пятёрок", "двоек", "троёк", всего до двадцати человек. Наши БПЛА вовремя заметили прорыв, артиллеристы организовали огненный отпор, поддержанный ударами "камикадзе", и под улюлюканье российских бойцов контратакующие скрылись в лесопосадках. Кто-то вообще навсегда перешел в мир иной, некоторые сдались в плен.Пленные – отдельный разговор. "Азовцы" уже не пытаются отнекиваться, что они все поголовно шофёры и повара, ведь есть программы, где загружаешь фото и получаешь полный расклад по соцсетям человека и вообще любым его следам в интернете. Никто не отменял и определение сути человека по татуировкам. В конце концов, и опыт психологических допросов есть у многих.Характеризуя противника в целом, "Дядя Ваня" горестно признаёт большое упущение – у нас под боком выросли законченные сволочи, не помнящие своего родства. Не за "ридну неньку" они идут сражаться, а за шизофрению в своей голове. У подавляющего большинства жителей России там есть родственники, друзья, знакомые, но сейчас на Украине большая психбольница, пациентам которой требуется активная терапия.Количество зарубежных наёмников при этом постепенно снижается. Они массово приезжали в 2022-2023 гг., привлекаемые пропагандой о том, что "русские бегут" и что можно выгодно и приятно поучаствовать в нетрудном деле преследования этих "бегущих". Сейчас заманить уже сложнее, они начали понимать, что их путь будет очень краток, он часто измеряется сутками до того, как они попадают на ЛБС.Впрочем, и украинские радикалы часто уже не отличаются безумным настроем. "Дядя Ваня" предлагает копнуть от батальонного и полкового уровня в сторону геополитики. Противник следит за происходящим, за мирными предложениями России, и не горит желанием умирать, понимая, что всё равно рано или поздно придётся отступать, а их командование бросает сейчас на убой оборонять то, что рано или поздно придётся оставлять. Разговаривая с пленными, понимаешь, что общую оперативную обстановку им не сообщают, показывают направление куда двигаться, а сколько там кого, не говорят.Офицер-штурмовик говорит: "Идёт империалистическая война за капитал, за то чтобы получить 300% прибыли, и когда маржа упадёт – действительно начнётся мирный процесс. Тем важнее, чтобы мы к тому моменту продвинулись как можно дальше и мир был полностью на наших условиях, чтобы наши люди больше не страдали, а со стороны, с которой сейчас она исходит, более никогда её не было. Нашу армию должны поддержать все, а не только тем, чьих семей коснулась СВО и у кого родные воюют"."Дядя Ваня" не устаёт повторять - чем сильнее сопротивляется противник, тем больше азарт его окружить, разбить, уничтожить и ещё немного приблизить окончание боевых действий. Несколько раз он сказал и о том, что 150 гвардейская дивизия это потомки победителей, которые и сами сегодня становятся победителями. Военная история - его настоящий конёк, в школе он побеждал в исторических олимпиадах и перечитал множество военно-мемуарной литературы, от наших титанов типа Жукова до объективно выдающихся вражеских полководцев типа Роммеля.Примечателен и профессиональный путь "Дядя Вани". У него за плечами Московская юридическая академия и годы работы следователем по особо важным делам в родной Оренбургской области. Бороться со злом для него не впервой, и сейчас его опыт вместе с опытом, мужеством и самоотверженностью его ребят позволяет шаг за шагом освобождать русскую землю.* запрещённая в РФ террористическая организация**Признан в РФ экстремистом и террористомЧитайте также: Война соединила их в семью. Штурмовые будни братьев не по крови

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эксклюзив, россия, романовка, украина, петр порошенко, вооруженные силы украины, вмф, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине