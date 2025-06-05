Главные новости на 12.30 - 05.06.2025 Украина.ру
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Главные новости на 12.30
Главные новости на 12.30 - 05.06.2025 Украина.ру
Главные новости на 12.30
🟦 В бюджете Украины на 2025 год не хватает денег на ВСУ — его будут переписывать, заявил министр финансов Марченко. Он пожаловался, что Киев потерял деньги из... Украина.ру, 05.06.2025
2025-06-05T12:30
2025-06-05T12:31
новости
украина
киев
курская область
владимир путин
марченко
рустем умеров
вооруженные силы украины
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🟦 В бюджете Украины на 2025 год не хватает денег на ВСУ — его будут переписывать, заявил министр финансов Марченко. Он пожаловался, что Киев потерял деньги из внешнего финансирования "из-за невыполненных международных обязательств".🟦 Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в этом году оборонная поддержка Украины по "датской модели", при которой правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 млрд евро.🟥 В Курской области в этом году построят 256 тысяч квадратных метров жилья, но и этого недостаточно, заявил Александр Хинштейн: "По нашим прогнозам, только для жителей, имеющих право на сертификат, потребуется … в разы больше", - отметил он.🟥 Командование ВСУ наращивает группировку войск в Григоровке Донецкой Народной Республики (ДНР) в попытке сдержать наступление российской армии на северском направлении зоны СВО, сообщил Андрей Марочко.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?": Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше.
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новости, украина, киев, курская область, владимир путин, марченко, рустем умеров, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Курская область, Владимир Путин, Марченко, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины

Главные новости на 12.30

12:30 05.06.2025 (обновлено: 12:31 05.06.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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🟦 В бюджете Украины на 2025 год не хватает денег на ВСУ — его будут переписывать, заявил министр финансов Марченко. Он пожаловался, что Киев потерял деньги из внешнего финансирования "из-за невыполненных международных обязательств".
🟦 Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в этом году оборонная поддержка Украины по "датской модели", при которой правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, вырастет до 1,3 млрд евро.
🟥 В Курской области в этом году построят 256 тысяч квадратных метров жилья, но и этого недостаточно, заявил Александр Хинштейн: "По нашим прогнозам, только для жителей, имеющих право на сертификат, потребуется … в разы больше", - отметил он.
🟥 Командование ВСУ наращивает группировку войск в Григоровке Донецкой Народной Республики (ДНР) в попытке сдержать наступление российской армии на северском направлении зоны СВО, сообщил Андрей Марочко.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
10:27
ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать границу у харьковской Журавлевки - МарочкоРоссийские войска сорвали попытку украинских оккупантов прорвать госграницу России возле Журавлёвки Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко
В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?": Путин назвал киевский режим террористической организацией. Что дальше.
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