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Киев как родина российского авиастроения: 115 лет самолёту "Кудашев-1"

Киев как родина российского авиастроения: 115 лет самолёту "Кудашев-1" - 05.06.2025 Украина.ру

Киев как родина российского авиастроения: 115 лет самолёту "Кудашев-1"

Первенец российской авиации, паровой самолёт Можайского, при всей своей революционности полноценным летательным аппаратом считаться не мог. Первый же настоящий самолёт российской конструкции взлетел 5 июня 1910 года на Сырецком ипподроме в Киеве. Аппарат, построенный князем Александром Сергеевичем Кудашевым, безыскусно назывался "Кудашев-1"

2025-06-05T15:57

2025-06-05T15:57

2025-06-05T14:57

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Вот что писала тогда газета "Киевлянин": "Вчера, 23 мая (5 июня по новому стилю – Авт.), на Сырецком ипподроме состоялся первый полëт русского авиатора на аэроплане, построенном в России. Честь первого полëта на русской летательной машине принадлежит инженеру князю А.С. Кудашеву". Заметку написал студент Политехнического института Георгий Адлер (1886-1952) – в будущем сам пилот и авиаконструктор.Самолёт преодолел по прямой 70 метров. Князю Кудашеву удалось совершить на своём первом аэроплане всего четыре полёта. При выполнении последнего из них аппарат налетел на забор и сломался.Кем же был первый русский авиаконструктор? Потомок татарских мурз, внук героя войны 1812 года, Кудашев приходился двоюродным братом философу Николаю Бердяеву. Он имел не только благородное происхождение, но и высшее инженерное образование. Выпускник Первой Санкт-Петербургской классической гимназии и Петербургского института Корпуса инженеров путей сообщения, он работал на строительстве железной дороги Тифлис-Карс, где сооружал мост через Куру.С 1897 года жил в Киеве, работал в должности инженера новых работ на Юго-Западной железной дороге, а затем заведовал землечерпательным караваном "Днепровский 4-й" в Киевском округе путей сообщения. Одновременно Кудашев занимался научными исследованиями в лабораториях Киевского Императорского университета Святого Владимира. К тому времени Александр Сергеевич был уже несколько лет человеком семейным. Его супруга Екатерина Васильевна, в девичестве Стенбок-Фермор, в 1896 году родила сына, которого нарекли в честь деда и прадеда Сергеем.В 1899-1901 и 1906-1911 годах кн. Кудашев — преподаватель и исполняющий обязанности экстраординарного профессора по кафедре строительного искусства Киевского политехнического института Императора Александра II. Там он написал научную работу "К вопросу про сопротивление железобетонных брусьев".17 декабря 1908 года в КПИ профессор механики Н.Б. Делоне прочитал слушателям лекцию "О воздухоплавании", которая сопровождалась демонстрацией кинокадров и диапозитивов. Она имела в институте огромный успех, и уже через 10 дней здесь был создан студенческий воздухоплавательный кружок. Часть преподавателей КПИ читала для его членов специальные лекции. В 1909 году студенческий воздухоплавательный кружок трансформировался в Киевское общество воздухоплавания, куда вступает и кн. Кудашев.В Российской Империи в сентябре-ноябре 1909 г. прошли демонстрационные полеты французских гастролеров Ж. Леганье и А. Гюйо, появились первые дипломированные русские летчики — одесситы Ефимов и Уточкин, москвич Попов. Они ввезли в Россию много иностранных самолётов, их повсеместно начали копировать. В Петербурге в апреле 1910 года с успехом прошла Первая Всероссийская авиационная неделя.В феврале 1910 года на авиационной неделе в Реймсе Кудашев впервые поднялся в воздух вместе с известным российским авиатором Ефимовым. Вернувшись в Киев, Кудашев решает на собственные средства построить первый в России аэроплан, получивший название "Кудашев-1". 1 марта 1910 года он пишет заявление на имя директора института с просьбой о разрешении постройки временного деревянного сарая возле химического корпуса. Здесь он будет собирать аэроплан собственной конструкции.Конструкция Кудашева отличалась от исходного прототипа "Соммер" прежде всего хвостовым оперением. Кроме того, он переставил мотор и заменил толкающий винт на тянущий, получив, таким образом, фактически оригинальную конструкцию*.Официально полёт зарегистрирован не был, так как выполнялся без предупреждения, и не хватало кворума тех, кто мог бы его зафиксировать.Приведём здесь некоторые заметки в прессе того времени:"23 мая состоялся на незначительной высоте пробный полет профессора политехнического института князя Кудашева на аэроплане собственной конструкции"."23 мая, утром, инженер путей сообщения князь А.С. Кудашев, производил предварительное испытание построенного им аэроплана собственной системы… А.С. Кудашеву удалось два раза подняться на воздух и пролететь несколько десятков саженей, причём последний раз на высоте полутора сажень. Аэроплан… является таким образом, первым русским аэропланом, поднявшимся на воздух… и исполнен целиком в Киеве".Еще одно подтверждение полета Кудашева содержится в письме профессора КПИ Николая Артемьева от 23 мая 1910 года в редакцию журнала "Аэро- и автомобильная жизнь". Свидетелями полета также были математик, пропагандист планеризма профессор Николай Борисович Делоне и его сын, математик, будущий член-корреспондент АН СССР Борис Николаевич. Оба они отмечали, что "эти детские начинания производили на собравшихся неизгладимые впечатления".Уже на склоне лет Борис Делоне так описал знаменательное событие: "в Киеве летал князь Александр Сергеевич Кудашев и летал на своем собственном самолёте. Вначале он катался на нем по полю за Пушкинским парком, по утрам, а потом, в мае, наконец-то и полетел. Мы все это видели: это было потрясающее зрелище. Правда, я не знал, что Кудашев – профессор КПИ, думал, что он – великовозрастный студент".Сразу после полёта пилот направил знаменитому авиатору Михаилу Ефимову фотографию своего аэроплана с надписью: "Первому русскому авиатору первый русский аэроплан, поднявшийся в воздух, и его строитель шлют свой привет. Кн. А. Кудашев".Однако полёт мог и не состояться — за несколько дней до испытания у него сломался винт. К опечаленному преподавателю подошел студент Игорь Сикорский и ободрил: у него есть пропеллер, может подарить его своему учителю.А если бы винта не нашлось, то первым русским авиаконструктором, поднявшемся в небо, был бы… Сикорский, испытавший свой аэроплан там же 16 июня того же года. "Аппарат легко отделился от земли и пролетел около 200 шагов на высоте около 1 аршина", — вспоминал позднее Игорь Иванович.А 19 июня в Гатчине под Петербургом Василий Булгаков взлетел на биплане конструкции Якова Гаккеля. По продолжительности и дальности эти полёты мало отличались от достижения Кудашева. И долгое время советские исследователи считали первым Гаккеля, ведь он был единственным из трёх первенцев русского авиаконструирования, кто продолжил работу в СССР.А что же Кудашев? В Киеве и Риге он испытал ещё три своих самолёта, а затем был приглашён на работу в авиационной мастерской Русско-Балтийского вагонного завода в Риге, где главным его заданием являлось налаживание выпуска бипланов типа "Соммер". В 1912 году авиационное производство Русско-Балтийского вагонного завода переносится в столицу. Тогда же председатель совета акционеров этого предприятия М.B. Шидловский предлагает князю перейти в конструкторское бюро его бывшего студента Сикорского. 38-летний Александр Сергеевич принимает приглашение.В последующие 3 года это КБ первым в мире выпускает большие многомоторные самолеты под именами "Русский витязь" и "Илья Муромец". В 1914 году Кудашев принимает решение уйти из авиации, уезжает во Францию, и там его следы теряются. Есть версия, что он ушел добровольцем на фронт и погиб.Сын авиаконструктора, Сергей Александрович Кудашев, прожил недолго и скончался в 1918 года от тифа. Он был женат на поэтессе и переводчице Марии Павловне Кювилье (1895-1985). От этого брака в 1917 году родился сын Сергей Сергеевич Кудашев. В 1930-е гг. овдовевшая княгиня вышла замуж за знаменитого писателя и Нобелевского лауреата Ромена Роллана и жила с ним в Швейцарии.Благодаря достаточно тесным контактам Роллана с советскими властями Сергей имел возможность выезжать за пределы СССР и вновь возвращаться. Он окончил рабфак и механико-математический факультет Московского университета, затем поступил в аспирантуру. Когда началась Великая Отечественная война, С.С. Кудашев пошёл на фронт и погиб под Москвой в октябре 1941 года. Так пресеклась эта ветвь Кудашевых, начавшаяся с того, что один Чепай-Мурза Кудаш защищал Москву от поляков в конце Смутного времени.* Заимствование технических решений и целых агрегатов – обычное дело, причём не только в СССР и Китае. Например, польский танковый перископ был позаимствован англичанами, а от них разошёлся по всем странам – производителям танков.

https://ukraina.ru/20230321/1044416077.html

https://ukraina.ru/20220730/1037026172.html

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Дмитрий Губин

история, киев, история украины, российская империя, самолет, россия, сикорский