Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая - 22.05.2025 Украина.ру
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Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая
Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая - 22.05.2025 Украина.ру
Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая
Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
2025-05-22T19:30
2025-05-22T19:36
интервью
украина
россия
киев
дональд трамп
владимир зеленский
давид арахамия
слуга народа
стамбул
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.Украина планирует изменить состав переговорной группы, которая работает над меморандумом о мирном соглашении. По информации источника, близкого к переговорам, в обновленную команду могут войти ставленники главы офиса президента Андрея Ермака, в том числе экс-министр обороны Алексей Резников. Не исключено и участие в ней главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.- Владимир Владимирович, с какой целью Киев меняет состав переговорной группы?- Украина сама еще не сформулировала цели этих переговоров. Говорить об изменении состава переговорной группы преждевременно, поскольку толком переговоры еще не начаты. Прошли предварительные консультации, которые закончились спорными выводами для всех сторон. Мы не согласовали формат переговоров как таковой. А дальше состоялся разговор Трампа и Путина и Трампа и Зеленского.Исходя из этого и будут формироваться переговорные группы. Не исключаю, что и со стороны России мы увидим некоторые новые фамилии, поскольку речь зашла о более широком формате этих переговоров. Вполне возможно, что мы тоже расширим состав переговорных групп.- Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин напомнил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, а значит его подпись под меморандумом не будет иметь юридической силы, поэтому украинскому народу следует избрать себе нового руководителя. Станет ли это препятствием для переговорного процесса?- Меморандум не требует никаких особых ратификаций, на то он и меморандум. Владимир Путин и другие наши деятели неоднократно говорили о том, что мы будем вести переговоры с любыми представителями Украины. И при подписании финальных документов действительно встанет вопрос, насколько легитимной будет та подпись. Но до этого мы еще далеки, если вообще выйдем на подписание когда-нибудь.Поэтому пока вопрос легитимности подписи Зеленского для нас третичен на конкретном этапе. И это, в том числе, будет предметом переговоров.- Возможен ли вообще диалог и подписание каких-либо документов, учитывая разность принципиальных позиций обеих сторон?- В 2022 году наши позиции были разные, но документы были подписаны с тем же Арахамией и другими представителями Украины. Но Украина явно пошла не по тому пути, хотя могла не допустить того, во что все это вылилось. Спасибо Борису Джонсону и остальной европейской и американской камарилье.Сейчас ситуация несколько изменилась. И не случайно представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.- А сейчас возможно вмешательство третьей стороны в переговоры, то есть повторение ситуации 2022 года?- Сейчас эти переговоры стали возможными исключительно благодаря вмешательству третьей силы, которая зовется Дональдом Трампом. И она вмешивается в эти переговоры с противоположных позиций, если сравнивать их с позициями Бориса Джонсона 2022 года.Европа тоже старается приставить свой стульчик к этим переговорам. Но все зависит от того, какой перечень вопросов мы будем обсуждать с украинской стороной, будут ли там присутствовать американцы и станем ли мы обсуждать только украинские дела.Что станет с Украиной, если переговоры будут в очередной раз сорваны в материале Михаила Павлива Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?
https://ukraina.ru/20250522/kak-obmen-prevratit-v-obman-chto-ne-tak-s-formuloy-1000-na-1000-1063329048.html
https://ukraina.ru/20250522/novyy-region-rf-ili-predmet-torga-chto-govoryat-na-ukraine-o-vykhode-vs-rf-k-dnepropetrovskoy-oblasti-1063323810.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, давид арахамия, слуга народа, стамбул
Интервью, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Слуга народа, Стамбул

Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая

19:30 22.05.2025 (обновлено: 19:36 22.05.2025)
 
© Владимир ТрефиловВладимир Корнилов интервью
Владимир Корнилов интервью
© Владимир Трефилов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Украина планирует изменить состав переговорной группы, которая работает над меморандумом о мирном соглашении.
По информации источника, близкого к переговорам, в обновленную команду могут войти ставленники главы офиса президента Андрея Ермака, в том числе экс-министр обороны Алексей Резников. Не исключено и участие в ней главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
- Владимир Владимирович, с какой целью Киев меняет состав переговорной группы?
- Украина сама еще не сформулировала цели этих переговоров. Говорить об изменении состава переговорной группы преждевременно, поскольку толком переговоры еще не начаты. Прошли предварительные консультации, которые закончились спорными выводами для всех сторон. Мы не согласовали формат переговоров как таковой. А дальше состоялся разговор Трампа и Путина и Трампа и Зеленского.
Исходя из этого и будут формироваться переговорные группы. Не исключаю, что и со стороны России мы увидим некоторые новые фамилии, поскольку речь зашла о более широком формате этих переговоров. Вполне возможно, что мы тоже расширим состав переговорных групп.
Украинские пленные в российском исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
13:41
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- Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин напомнил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, а значит его подпись под меморандумом не будет иметь юридической силы, поэтому украинскому народу следует избрать себе нового руководителя. Станет ли это препятствием для переговорного процесса?
- Меморандум не требует никаких особых ратификаций, на то он и меморандум. Владимир Путин и другие наши деятели неоднократно говорили о том, что мы будем вести переговоры с любыми представителями Украины. И при подписании финальных документов действительно встанет вопрос, насколько легитимной будет та подпись. Но до этого мы еще далеки, если вообще выйдем на подписание когда-нибудь.
Поэтому пока вопрос легитимности подписи Зеленского для нас третичен на конкретном этапе. И это, в том числе, будет предметом переговоров.
- Возможен ли вообще диалог и подписание каких-либо документов, учитывая разность принципиальных позиций обеих сторон?
- В 2022 году наши позиции были разные, но документы были подписаны с тем же Арахамией и другими представителями Украины. Но Украина явно пошла не по тому пути, хотя могла не допустить того, во что все это вылилось. Спасибо Борису Джонсону и остальной европейской и американской камарилье.
Сейчас ситуация несколько изменилась. И не случайно представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
12:47
Новый регион РФ или предмет торга. Что говорят на Украине о выходе ВС РФ к Днепропетровской областиВ среду 21 мая российская армия вышла на границу Днепропетровской области, чего все последние месяцы опасались украинские политики и военные. Российские военблогеры сообщили, что первыми границы ДНР и Днепропетровской области достигли передовые части 90-й танковой дивизии ВС РФ.
- А сейчас возможно вмешательство третьей стороны в переговоры, то есть повторение ситуации 2022 года?
- Сейчас эти переговоры стали возможными исключительно благодаря вмешательству третьей силы, которая зовется Дональдом Трампом. И она вмешивается в эти переговоры с противоположных позиций, если сравнивать их с позициями Бориса Джонсона 2022 года.
Европа тоже старается приставить свой стульчик к этим переговорам. Но все зависит от того, какой перечень вопросов мы будем обсуждать с украинской стороной, будут ли там присутствовать американцы и станем ли мы обсуждать только украинские дела.
Что станет с Украиной, если переговоры будут в очередной раз сорваны в материале Михаила Павлива Что будет, если Киев сорвет мирные переговоры и война продолжится?
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