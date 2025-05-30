https://ukraina.ru/20250530/rossiyskoe-nastuplenie-v-dnr-porozhdaet-v-ryadakh-vsu-paranoyyu-i-shpionomaniyu-1063489513.html

Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию

Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию - 30.05.2025 Украина.ру

Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что в результате украинской шпиономании в городах ДНР, которые вот-вот будут освобождены, арестовываются ни в чем неповинные мирные люди, которых объявляют пособниками "русни"

2025-05-30T15:11

2025-05-30T15:11

2025-05-30T15:11

эксклюзив

константиновка

александр чаленко

вооруженные силы украины

сбу

донецкая народная республика

россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063479249_0:241:2955:1904_1920x0_80_0_0_b4781141d9c3a2da9ca77db62f97e500.jpg

Российская армия продолжает наступление в ДНР. Об этом говорят не только российские, но и украинские СМИ, которые не скрывают от общественности пессимистических настроений украинских военных. Атаки идут на Покровском, Константиновском, Лиманском, Торецком, Краматорском направлениях.Российская артиллерия и авиация ведёт уничтожение военных объектов в оккупированных городах и сёлах ДНР.Интенсивность российских атак не спадает. Так, на всём протяжении двух тысяч километров фронта, по украинским данным, за прошедшие сутки произошло 205 боестолкновений. Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и военным объектам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, наша армия совершила 5430 обстрелов, в том числе 158 — из реактивных систем залпового огня, и применила 3279 дронов-камикадзе.Также сообщается, что Россия смогла перерезать трассу Покровск–Константиновка. Это констатирует украинский военный эксперт Иван Ступак. Украинский телеграм-канал DeepState также подтверждает эту информацию."К сожалению, за последние три недели Российская Федерация смогла нащупать слабые места в украинской обороне, это нужно признать. И это реализовалось в продавливании украинской обороны между Покровском и Константиновкой, это тоже нужно признать. Это дало возможность российской армии развивать своё наступление и на Константиновку, и на Покровск. То есть россияне начинают новое наступление: с востока — на Покровск, и с запада — на Константиновку", — подчеркнул Ступак.Опосредованные данные, по его словам, говорят, что российское командование якобы перебрасывает свежие силы с других направлений именно на Покровск и Константиновку, потому что там им видится наиболее перспективное направление, которое нужно продавливать.Поражение и осознание того, что тот или иной город ДНР придётся оставить, порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию, что приводит к арестам простых граждан и возбуждению против них уголовных дел по признакам государственной измены. СБУ время от времени сообщает, что арестовала целую группу российских "шпионов", которые, мол, наводили удары по военным объектам ВСУ.По её словам, российской разведке, у которой есть многочисленные дроны-разведчики и спутники, а полученную информацию обрабатывают профессионалы, нет нужды в "добровольных помощниках" среди непрофессионального "мирняка". К тому же, как в отсутствие электричества и интернета передать российским спецслужбам полученную информацию?Голубиной почтой, телепатически? Понятно же, что рассказы о якобы наличии "российских шпионов" в городах, которые вот-вот будут освобождены, — это паранойя и ничего больше, считает Бобкова.Читайте также: Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум

константиновка

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, константиновка, александр чаленко, вооруженные силы украины, сбу, донецкая народная республика, россия, украина.ру