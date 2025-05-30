https://ukraina.ru/20250530/rossiyskoe-nastuplenie-v-dnr-porozhdaet-v-ryadakh-vsu-paranoyyu-i-shpionomaniyu-1063489513.html
Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию
Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию - 30.05.2025 Украина.ру
Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что в результате украинской шпиономании в городах ДНР, которые вот-вот будут освобождены, арестовываются ни в чем неповинные мирные люди, которых объявляют пособниками "русни"
2025-05-30T15:11
2025-05-30T15:11
2025-05-30T15:11
эксклюзив
константиновка
александр чаленко
вооруженные силы украины
сбу
донецкая народная республика
россия
украина.ру
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Российская армия продолжает наступление в ДНР. Об этом говорят не только российские, но и украинские СМИ, которые не скрывают от общественности пессимистических настроений украинских военных. Атаки идут на Покровском, Константиновском, Лиманском, Торецком, Краматорском направлениях.Российская артиллерия и авиация ведёт уничтожение военных объектов в оккупированных городах и сёлах ДНР.Интенсивность российских атак не спадает. Так, на всём протяжении двух тысяч километров фронта, по украинским данным, за прошедшие сутки произошло 205 боестолкновений. Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и военным объектам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, наша армия совершила 5430 обстрелов, в том числе 158 — из реактивных систем залпового огня, и применила 3279 дронов-камикадзе.Также сообщается, что Россия смогла перерезать трассу Покровск–Константиновка. Это констатирует украинский военный эксперт Иван Ступак. Украинский телеграм-канал DeepState также подтверждает эту информацию."К сожалению, за последние три недели Российская Федерация смогла нащупать слабые места в украинской обороне, это нужно признать. И это реализовалось в продавливании украинской обороны между Покровском и Константиновкой, это тоже нужно признать. Это дало возможность российской армии развивать своё наступление и на Константиновку, и на Покровск. То есть россияне начинают новое наступление: с востока — на Покровск, и с запада — на Константиновку", — подчеркнул Ступак.Опосредованные данные, по его словам, говорят, что российское командование якобы перебрасывает свежие силы с других направлений именно на Покровск и Константиновку, потому что там им видится наиболее перспективное направление, которое нужно продавливать.Поражение и осознание того, что тот или иной город ДНР придётся оставить, порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию, что приводит к арестам простых граждан и возбуждению против них уголовных дел по признакам государственной измены. СБУ время от времени сообщает, что арестовала целую группу российских "шпионов", которые, мол, наводили удары по военным объектам ВСУ.По её словам, российской разведке, у которой есть многочисленные дроны-разведчики и спутники, а полученную информацию обрабатывают профессионалы, нет нужды в "добровольных помощниках" среди непрофессионального "мирняка". К тому же, как в отсутствие электричества и интернета передать российским спецслужбам полученную информацию?Голубиной почтой, телепатически? Понятно же, что рассказы о якобы наличии "российских шпионов" в городах, которые вот-вот будут освобождены, — это паранойя и ничего больше, считает Бобкова.Читайте также: Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум
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Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Александр Чаленко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg
эксклюзив, константиновка, александр чаленко, вооруженные силы украины, сбу, донецкая народная республика, россия, украина.ру
Российское наступление в ДНР порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру, что в результате украинской шпиономании в городах ДНР, которые вот-вот будут освобождены, арестовываются ни в чем неповинные мирные люди, которых объявляют пособниками "русни"
Российская армия продолжает наступление в ДНР. Об этом говорят не только российские, но и украинские СМИ, которые не скрывают от общественности пессимистических настроений украинских военных. Атаки идут на Покровском, Константиновском, Лиманском, Торецком, Краматорском направлениях.
Российская артиллерия и авиация ведёт уничтожение военных объектов в оккупированных городах и сёлах ДНР.
Интенсивность российских атак не спадает. Так, на всём протяжении двух тысяч километров фронта, по украинским данным, за прошедшие сутки произошло 205 боестолкновений. Российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и военным объектам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, наша армия совершила 5430 обстрелов, в том числе 158 — из реактивных систем залпового огня, и применила 3279 дронов-камикадзе.
Также сообщается, что Россия смогла перерезать трассу Покровск–Константиновка. Это констатирует украинский военный эксперт Иван Ступак. Украинский телеграм-канал DeepState также подтверждает эту информацию.
"К сожалению, за последние три недели Российская Федерация смогла нащупать слабые места в украинской обороне, это нужно признать. И это реализовалось в продавливании украинской обороны между Покровском и Константиновкой, это тоже нужно признать. Это дало возможность российской армии развивать своё наступление и на Константиновку, и на Покровск. То есть россияне начинают новое наступление: с востока — на Покровск, и с запада — на Константиновку", — подчеркнул Ступак.
Опосредованные данные, по его словам, говорят, что российское командование якобы перебрасывает свежие силы с других направлений именно на Покровск и Константиновку, потому что там им видится наиболее перспективное направление, которое нужно продавливать.
Поражение и осознание того, что тот или иной город ДНР придётся оставить, порождает в рядах ВСУ паранойю и шпиономанию, что приводит к арестам простых граждан и возбуждению против них уголовных дел по признакам государственной измены. СБУ время от времени сообщает, что арестовала целую группу российских "шпионов", которые, мол, наводили удары по военным объектам ВСУ.
"Ну что сказать на это, это ж полный бред и паранойя. Бедные люди, их же теперь ждут пытки и застенки. Я с подобной практикой сталкивалась, начиная с освобождения Мариуполя. Человек пришёл проверить, что там у него, например, в мастерской, а там рядом, как назло, появилась какая-то огневая точка укропов. Укропы задерживают этого человека, обвиняют его в шпионаже в пользу "русни" и начинают его избивать, имитируя при этом расстрел на месте. И так может продолжаться много часов подряд. Хорошо, если потом отпускают после таких издевательств. Если у гражданского есть телефон, и он на него что-то снял, а в кадр попало что-то военное, то, как правило, он сразу же становится "российским шпионом" и арестовывается. Иногда люди в силу глупости и душевной простоты просто "для себя" могут снять последствия взрыва или танк. Типа "на память". Всё, после этого ты шпион со всеми вытекающими отсюда последствиями", — рассказывает Елена Бобкова, донецкий волонтёр и военкор, лауреат ежегодной московской премии "За верность слову и Отечеству" им. Дельвига за 2024 год.
По её словам, российской разведке, у которой есть многочисленные дроны-разведчики и спутники, а полученную информацию обрабатывают профессионалы, нет нужды в "добровольных помощниках" среди непрофессионального "мирняка". К тому же, как в отсутствие электричества и интернета передать российским спецслужбам полученную информацию?
Голубиной почтой, телепатически? Понятно же, что рассказы о якобы наличии "российских шпионов" в городах, которые вот-вот будут освобождены, — это паранойя и ничего больше, считает Бобкова.