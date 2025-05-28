Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум - 28.05.2025 Украина.ру
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Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум
Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум - 28.05.2025 Украина.ру
Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум
Военный эксперт, ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как, по его мнению, может проходить наступление России в ДНР, и в чем ее трудности
2025-05-28T20:13
2025-05-28T20:15
эксклюзив
константиновка
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
александр чаленко
владимир зеленский
курская область
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Западные СМИ продолжают публиковать материалы на тему летнего наступления российской армии. Так вслед за британскими The Economist и Sky News американская Washington Post опубликовала статью, в которой целью российской наступательной кампании со ссылкой на украинские источники названы два города в ДНР – Покровск и Константиновка. При этом, чтобы отвлечь силы ВСУ на другие направления, россияне ударят также по Харьковской и Сумской областям. Для этого, по информации газеты, Россия сосредоточила напротив них 125 тысяч человек.Что касается российской стороны, то по понятным причинам ее официальные лица не комментируют, будет ли такое наступление или нет. Однако большинство российских экспертов в этом не сомневаются. Во-первых, это фактически прямое требование российской Конституции: ДНР – это составная и неотъемлемая часть Российской Федерации, поэтому она должна быть полностью освобождена. Во-вторых, такое наступление осуществляется с целью улучшения переговорных позиций России вместе с ухудшением переговорных позиций Украины.Так старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, ополченец первой волны, военный эксперт "Cоловьев Live" (Гаспарян, Карнаухов, Булатов), телеканала "Царьград", военный корреспондент Рен ТВ, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что наступление на Покровск и Константиновку не будет, а уже идет."И Константиновку, и Покровск наши в настоящий момент обходят с флангов. Цель в первом случае полностью окружить город и украинский гарнизон, а во втором – если не окружить город, то взять его в мешок с достаточно узким, простреливаемым горлышком, чтобы укропы, если бы и смогли бы сбежать, но понесли при этом серьезные потери.Наступающих и на Константиновку, и на Покровск примерно равное количество – по 50-60 тысяч бойцов. Из-за понятных потерь и резервов цифры могут варьироваться плюс-минус, но примерно такое количество. Обороняющихся укропов несколько больше – 60-70 тысяч и там, и там. Но в силу того, что у российской армии есть серьезное техническое, организационное и моральное (воюют добровольцы и контрактники) превосходство, мы можем наступать меньшими силами вопреки военным уставам, которые требует, по крайней мере, трехкратного превосходства".По словам Матюшина, сейчас идет наступление от Авдеевки на север, на Полтавку и прилегающие населенные пункты. Его основная цель: перерезать трассу Покровск-Константиновку, разбив украинскую группировку на две, и в итоге их окружить.Сейчас украинцы сопротивляются в Часов Яре с целью не дать его освободить российской армии, так как, учитывая, что город стоит на высоте 220 метров, что в 2,5 раза выше, чем Константиновка, последняя быстро падет, если российская крупнокалиберная артиллерия возьмет эту высоту.Освобождение Покровска и Константиновки может занять все лето и часть осени. После этого одним флангом российская армия будет стоять перед Днепропетровской областью, а фронт сосредоточится уже перед Дружковкой и Краматорско-Славянской городской агломерацией."Дальше освобождение агломерации пойдет в привычном стиле генерала Мордвичева, командующего Сухопутными силами": изоляция театра военных действий, с отрезанием всей логистики, удары ФАБами, БПЛА и крупнокалиберной артиллерии по военным целям. Перерезание агломерации на сектора с последующей зачисткой.Также надо помнить, что Покровск нам будет взять тяжело: все села вокруг города превращены в мини-крепости, везде траншеи, доты, блиндажи, повсюду вражеские укрепы. В общем, всё серьезно", - считает Матюшин.Что касается нашего наступления на Харьковскую и Сумскую область, то, по словам нашего собеседника, если вдруг обнаружится, что мы можем проломить там украинскую оборону, а украинцы не смогут туда подвозить свои резервы, то не исключено, что командование отдаст приказ о полноценном наступлении. Причем, учитывая, что Сумы находятся в 30 км от границы и это маленький город, то его могут окружить. Что касается Харькова, то к нему могут подойти на близкое расстояние, правда, штурмовать его никто не будет.Во вторник, 27 мая, Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что украинские подразделения будут оставаться в Курской области до тех пор, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня".Когда мы попросили Матюшина прокомментировать это заявление, он сказал, что подобное комментировать без иронии просто невозможно."Заявления Зеленского по поводу присутствия украинских войск в Курской области и удержания ими там территорий, является не более, чем видением пришедшем в наркотическом трипе. Насколько мне известно, несмотря на все попытки украинцев прорваться в Курскую область со стороны Тёткино, ожидаемо закончились полным провалом. Сейчас на территории Сумской области формируется новая штурмовая группа ВСУ в составе 40 бойцов и 7 танков ещё советского производства, модернизированных, конечно, под современную войну, но я уверен что и этот накат будет провальным. А в тоже время, когда Зеленский делает подобные бредовые заявления, наша армия продолжает создавать буферную зону на Слобожанском фронте, о которой недавно сообщил наш президент Владимир Путин", - прокомментировал Матюшин слова Зеленского.Другие подробности военных действий на Украине - в материале Александра Чаленко о целях российской армии в Новороссии "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
https://ukraina.ru/20250526/vbombit-v-doindustrialnuyu-epokhu-chetyre-veschi-kotorye-by-pozvolili-ustroit-ad-vsu-1063418804.html
https://ukraina.ru/20250525/tsel-rossiyskogo-nastupleniya-na-kharkov-i-sumy-bufernaya-zona-ili-prisoedinenie-k-rf-1063391966.html
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Александр Чаленко
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эксклюзив, константиновка, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, александр чаленко, владимир зеленский, курская область
Эксклюзив, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Александр Чаленко, Владимир Зеленский, Курская область

Летняя кампания РФ: освобождение Покровска и Константиновки и ад для Харькова и Сум

20:13 28.05.2025 (обновлено: 20:15 28.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Военный эксперт, ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как, по его мнению, может проходить наступление России в ДНР, и в чем ее трудности
Западные СМИ продолжают публиковать материалы на тему летнего наступления российской армии. Так вслед за британскими The Economist и Sky News американская Washington Post опубликовала статью, в которой целью российской наступательной кампании со ссылкой на украинские источники названы два города в ДНР – Покровск и Константиновка. При этом, чтобы отвлечь силы ВСУ на другие направления, россияне ударят также по Харьковской и Сумской областям. Для этого, по информации газеты, Россия сосредоточила напротив них 125 тысяч человек.
Что касается российской стороны, то по понятным причинам ее официальные лица не комментируют, будет ли такое наступление или нет. Однако большинство российских экспертов в этом не сомневаются. Во-первых, это фактически прямое требование российской Конституции: ДНР – это составная и неотъемлемая часть Российской Федерации, поэтому она должна быть полностью освобождена. Во-вторых, такое наступление осуществляется с целью улучшения переговорных позиций России вместе с ухудшением переговорных позиций Украины.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
26 мая, 16:41
"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, что по его мнению и мнению его фронтовых друзей, надо сделать, чтобы в условиях дефицита личного состава победить Украину
Так старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, донецкий волонтер, ополченец первой волны, военный эксперт "Cоловьев Live" (Гаспарян, Карнаухов, Булатов), телеканала "Царьград", военный корреспондент Рен ТВ, в интервью изданию Украина.ру рассказал, что наступление на Покровск и Константиновку не будет, а уже идет.
"И Константиновку, и Покровск наши в настоящий момент обходят с флангов. Цель в первом случае полностью окружить город и украинский гарнизон, а во втором – если не окружить город, то взять его в мешок с достаточно узким, простреливаемым горлышком, чтобы укропы, если бы и смогли бы сбежать, но понесли при этом серьезные потери.
Наступающих и на Константиновку, и на Покровск примерно равное количество – по 50-60 тысяч бойцов. Из-за понятных потерь и резервов цифры могут варьироваться плюс-минус, но примерно такое количество. Обороняющихся укропов несколько больше – 60-70 тысяч и там, и там. Но в силу того, что у российской армии есть серьезное техническое, организационное и моральное (воюют добровольцы и контрактники) превосходство, мы можем наступать меньшими силами вопреки военным уставам, которые требует, по крайней мере, трехкратного превосходства".
По словам Матюшина, сейчас идет наступление от Авдеевки на север, на Полтавку и прилегающие населенные пункты. Его основная цель: перерезать трассу Покровск-Константиновку, разбив украинскую группировку на две, и в итоге их окружить.
Сейчас украинцы сопротивляются в Часов Яре с целью не дать его освободить российской армии, так как, учитывая, что город стоит на высоте 220 метров, что в 2,5 раза выше, чем Константиновка, последняя быстро падет, если российская крупнокалиберная артиллерия возьмет эту высоту.
Освобождение Покровска и Константиновки может занять все лето и часть осени. После этого одним флангом российская армия будет стоять перед Днепропетровской областью, а фронт сосредоточится уже перед Дружковкой и Краматорско-Славянской городской агломерацией.
"Дальше освобождение агломерации пойдет в привычном стиле генерала Мордвичева, командующего Сухопутными силами": изоляция театра военных действий, с отрезанием всей логистики, удары ФАБами, БПЛА и крупнокалиберной артиллерии по военным целям. Перерезание агломерации на сектора с последующей зачисткой.
Также надо помнить, что Покровск нам будет взять тяжело: все села вокруг города превращены в мини-крепости, везде траншеи, доты, блиндажи, повсюду вражеские укрепы. В общем, всё серьезно", - считает Матюшин.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
25 мая, 10:13
Цель российского наступления на Харьков и Сумы: буферная зона или присоединение к РФ?Донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" рассказал интернет-изданию Украина.ру, что значит создание "мертвой зоны" рядом с российской границей, и кто может участвовать в российском наступлении
Что касается нашего наступления на Харьковскую и Сумскую область, то, по словам нашего собеседника, если вдруг обнаружится, что мы можем проломить там украинскую оборону, а украинцы не смогут туда подвозить свои резервы, то не исключено, что командование отдаст приказ о полноценном наступлении. Причем, учитывая, что Сумы находятся в 30 км от границы и это маленький город, то его могут окружить. Что касается Харькова, то к нему могут подойти на близкое расстояние, правда, штурмовать его никто не будет.
Во вторник, 27 мая, Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что украинские подразделения будут оставаться в Курской области до тех пор, пока русские не захотят закончить войну или хотя бы первый шаг - прекращение огня".
Когда мы попросили Матюшина прокомментировать это заявление, он сказал, что подобное комментировать без иронии просто невозможно.
"Заявления Зеленского по поводу присутствия украинских войск в Курской области и удержания ими там территорий, является не более, чем видением пришедшем в наркотическом трипе.
Насколько мне известно, несмотря на все попытки украинцев прорваться в Курскую область со стороны Тёткино, ожидаемо закончились полным провалом. Сейчас на территории Сумской области формируется новая штурмовая группа ВСУ в составе 40 бойцов и 7 танков ещё советского производства, модернизированных, конечно, под современную войну, но я уверен что и этот накат будет провальным.
А в тоже время, когда Зеленский делает подобные бредовые заявления, наша армия продолжает создавать буферную зону на Слобожанском фронте, о которой недавно сообщил наш президент Владимир Путин", - прокомментировал Матюшин слова Зеленского.
Другие подробности военных действий на Украине - в материале Александра Чаленко о целях российской армии в Новороссии "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
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ЭксклюзивКонстантиновкаАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныАлександр ЧаленкоВладимир ЗеленскийКурская область
 
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